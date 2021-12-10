США та Росія проведуть новий раунд консультацій щодо стратегічної стабільності в січні, - МЗС РФ

Новий раунд консультацій Росії та США щодо стратегічної стабільності пройде протягом січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Поки що конкретних дат немає. Я припускаю, що це відбудеться протягом січня", - сказав він.

Росія сподівається, що в результаті діалогу зі США щодо стратегічної стабільності вдасться укласти документ, щоб знайти правильну заміну Договору про подальші заходи щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Вже 5 лютого наступного року відбудеться перший рік п'ятирічного продовження. Вже запущено діалог зі стратегічної стабільності, результатом якого, як ми сподіваємося, стане укладання документа або серії документів, що дозволяють знайти правильну заміну цьому договору, що закінчується вже через 4 з невеликим роки", - сказав Рябков.

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