Зеленський - Макрону: "Північний потік – 2" - особлива загроза для енергетичної безпеки Європи

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном обговорив загрози від запуску російського газогону "Північний потік-2".

Про це зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України. Володимир Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Емманюель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування переговорного процесу в Нормандському форматі. Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах "Нормандської четвірки".

"Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ", - підкреслюють в Офісі Президента.

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проєкту "Північний потік – 2". Володимир Зеленський зазначив, що цей проект становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав. Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу.

Також стверджується, що Макрон позитивно оцінив зусилля Зеленського у впровадженні важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

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"Лідери домовилися продовжити обговорення цих питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року", - резюмували в ОПУ.