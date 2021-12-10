УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12289 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
1 679 11
Зеленський (17376) Донбас (21732) Північний потік (1369) нормандська четвірка (1523) Макрон Емманюель (1047)

Зеленський - Макрону: "Північний потік – 2" - особлива загроза для енергетичної безпеки Європи

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський - Макрону:

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном обговорив загрози від запуску російського газогону "Північний потік-2".

Про це зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента. 

"Глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України. Володимир Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Емманюель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування переговорного процесу в Нормандському форматі. Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах "Нормандської четвірки".

"Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ", - підкреслюють в Офісі Президента. 

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проєкту "Північний потік – 2". Володимир Зеленський зазначив, що цей проект становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав. Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу.

Також стверджується, що Макрон позитивно оцінив зусилля Зеленського у впровадженні важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Макроном розблокування нормандського формату

"Лідери домовилися продовжити обговорення цих питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року", - резюмували в ОПУ.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Северный поток мы переплавим на пули
Не поток вам, кацапы , а большую Европейскую дулю.
показати весь коментар
10.12.2021 16:00 Відповісти
Путлер закатай губу,
Напержим тебе в трубу.
Мы дадим тебе в губу,
Бубубубу бубубу!
показати весь коментар
10.12.2021 16:27 Відповісти
ЗЄ ,коли йдеш у відставку?не для тебе шапка мономаха.занадто важка .
показати весь коментар
10.12.2021 16:02 Відповісти
Він іще не з усіма президентами селфі зробив
показати весь коментар
10.12.2021 16:26 Відповісти
Это тоже Ермак сказал?
показати весь коментар
10.12.2021 16:04 Відповісти
да откуда оно знает такие слова?
показати весь коментар
10.12.2021 16:07 Відповісти
Те тобі, кловане, про це скавчати.
показати весь коментар
10.12.2021 16:12 Відповісти
Найбільша загроза енергетичній безпеці України - сам Зєля,який з однієї сторони зменшує видобуток власних вугілля та газу,а з другої дозволяє хімічити з тим усім улюбленому олігарху...
показати весь коментар
10.12.2021 17:22 Відповісти
Макрон считает, что больше, лучше чем меньше. Не убедил его Зеленский.
показати весь коментар
10.12.2021 17:33 Відповісти
Емманюель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації

Це така, як у Франції в другу світову ?
показати весь коментар
10.12.2021 17:47 Відповісти
 
 