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Зеленський обговорив з Макроном розблокування нормандського формату

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський обговорив з Макроном розблокування нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю провели телефонну розмову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твітері. 

"Поговорив з Емманюелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ", - відзначається у повідмленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон планує найближчими днями поговорити із Зеленським і Путіним
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Нашёл с кем обговаривать ...
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10.12.2021 14:27 Відповісти
Молодой извращенец герантофил чем не прикольная компани для кокаинозависимого клована? Я не понял)
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10.12.2021 14:29 Відповісти
Розмова Микрона с Макроном ..
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10.12.2021 14:28 Відповісти
Макрон тоже не лох, ведь ему 43 рочки как и зеньке
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10.12.2021 14:30 Відповісти
мІкрона з гундосиком
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10.12.2021 14:34 Відповісти
Лузер намагається взнати що казав БайденМакрону.
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10.12.2021 14:29 Відповісти
Позорище......
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10.12.2021 14:42 Відповісти
та позвонил позвонил , иди уже качайся или в Трускавец слетай , уже можно , попрацював потужно
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10.12.2021 14:47 Відповісти
это чудо без суфлеров никуда
это вчера после разговора с байденом
ермак рассказывает на "г+г" суть разговора а бедосик в опере на праздновании 30-ти летия футбола в Украине. дебил

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10.12.2021 15:35 Відповісти
"зе" провів розмову з французським агентом рашиста ,котрий має з нього витягнути інформацію про його розмову з Байденом
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10.12.2021 15:36 Відповісти
крт з кротом про кротяче
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10.12.2021 16:10 Відповісти
Тату, у нас є родич багатий за кордоном ? А можна я до нього звернуся за допомогою- матеріальною, наприклад... ? Як у нас з ним стосунки?

Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
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10.12.2021 16:09 Відповісти
 
 