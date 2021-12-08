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Макрон планує найближчими днями поговорити із Зеленським і Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон планує найближчими днями поговорити із Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон найближчими днями планує обговорити ситуацію в Україні зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними джерел видання Ouest France в Єлисейському палаці, Макрон сьогодні провів переговори з лідерами США, Німеччини, Великобританії та Італії щодо ситуації в Україні. Відзначається, що глави п'яти держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність і безпеку України.

Також повідомляється, що найближчими днями Макрон планує зателефонувати до Зеленського і Путіна, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Як зазначає видання, під час поїздки Макрона до Департаменту Шер його запитали про можливі нові санкції проти Росії. Французький лідер відповів, що необхідно дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна.

Також читайте: Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України

"Наша стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання. Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна - ред.) в переговорні формати", - додав Макрон.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
А, вот, и запланированный выход "миротворца" на сцену!
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08.12.2021 01:06
+7
Геронтофіл зарплату від ху#ла отримав. Зараз буде відпрацьовувати.
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08.12.2021 01:44
+6
Та кому ты всрался, что ты решаешь? Иди нигеров в Африке усмиряй, а то пыня уже и туда забрался
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08.12.2021 07:32
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байдан и ***** устроили постанову на весь мир -целью которой была легализация севпоток2
а вы лохи дальше продолжайте в сказки верить
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08.12.2021 00:55 Відповісти
ничего вам не сертифицируют, не ной)
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08.12.2021 00:58 Відповісти
после ВАМ с тобой тупой бот всё ясно
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08.12.2021 12:59 Відповісти
впн выключи для начала)
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08.12.2021 14:15 Відповісти
твой?
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08.12.2021 15:11 Відповісти
Консультацию по капитуляции провести или круасанов прислать пообещает ?
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08.12.2021 01:02 Відповісти
ему под дождем в кацапляндии мокнуть понравилось.
Хочет повторить
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08.12.2021 01:17 Відповісти
А, вот, и запланированный выход "миротворца" на сцену!
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08.12.2021 01:06 Відповісти
История человечества
Была бы не так крива
Если б они догадались связаться
С человеком из Кемерова (БГ)
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08.12.2021 01:11 Відповісти
Геронтофіл зарплату від ху#ла отримав. Зараз буде відпрацьовувати.
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08.12.2021 01:44 Відповісти
До гизды!
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08.12.2021 01:55 Відповісти
Був вже колись один переговорщик від Франції - Саркозі в 2008 році по Грузії. На цього також немає надії.
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08.12.2021 07:08 Відповісти
Та кому ты всрался, что ты решаешь? Иди нигеров в Африке усмиряй, а то пыня уже и туда забрался
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08.12.2021 07:32 Відповісти
В 2002 году выборы президента Франции...популист хочет пропиариться...
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08.12.2021 08:18 Відповісти
2022...Sory
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08.12.2021 08:18 Відповісти
Посередник для Буратіни щоб зазирнути ***** вглаз.
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08.12.2021 09:24 Відповісти
А шо макрон не даже не приедет к зекрысе,как опа всю осень анонсировала ?в общем,звиздец для Украины в том,что зекрыса для всего мира просто пустое место и если до этого все как то делали вид,что хоть где то с ним считаются ,то теперь ...
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08.12.2021 09:47 Відповісти
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - не связывайся ни с дурнем Зеленским, ни с хулиганом Путиным. Зеленский только то и знает, ка своим сморчком по клавишам роялей молотить, ещё, чего доброго, тебя научит. А с Путиным, вы вообще очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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08.12.2021 10:57 Відповісти
 
 