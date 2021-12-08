Макрон планує найближчими днями поговорити із Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон найближчими днями планує обговорити ситуацію в Україні зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними джерел видання Ouest France в Єлисейському палаці, Макрон сьогодні провів переговори з лідерами США, Німеччини, Великобританії та Італії щодо ситуації в Україні. Відзначається, що глави п'яти держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність і безпеку України.

Також повідомляється, що найближчими днями Макрон планує зателефонувати до Зеленського і Путіна, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Як зазначає видання, під час поїздки Макрона до Департаменту Шер його запитали про можливі нові санкції проти Росії. Французький лідер відповів, що необхідно дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна.

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"Наша стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання. Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна - ред.) в переговорні формати", - додав Макрон.