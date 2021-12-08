Макрон планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своим украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным источников издания Ouest France в Елисейском дворце, Макрон сегодня провел переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии по ситуации в Украине. Отмечается, что главы пяти государств подтвердили приверженность к совместной работе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины.

Также сообщается, что в ближайшие дни Макрон планирует созвониться с Зеленским и Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Как отмечает издание, во время поездки Макрона в департамент Шер его спросили о возможных новых санкциях против России. Французский лидер ответил, что необходимо дождаться итогов встречи Байдена и Путина.

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"Наша стратегия состоит в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования. Идея заключается в том, чтобы попытаться повторно вовлечь его (Путина - ред.) в переговорные форматы", - добавил Макрон.