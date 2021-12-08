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Новости За рубежом
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Макрон планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своим украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным источников издания Ouest France в Елисейском дворце, Макрон сегодня провел переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии по ситуации в Украине. Отмечается, что главы пяти государств подтвердили приверженность к совместной работе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины.

Также сообщается, что в ближайшие дни Макрон планирует созвониться с Зеленским и Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Как отмечает издание, во время поездки Макрона в департамент Шер его спросили о возможных новых санкциях против России. Французский лидер ответил, что необходимо дождаться итогов встречи Байдена и Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины

"Наша стратегия состоит в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования. Идея заключается в том, чтобы попытаться повторно вовлечь его (Путина - ред.) в переговорные форматы", - добавил Макрон.

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Топ комментарии
+8
А, вот, и запланированный выход "миротворца" на сцену!
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08.12.2021 01:06
+7
Геронтофіл зарплату від ху#ла отримав. Зараз буде відпрацьовувати.
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08.12.2021 01:44
+6
Та кому ты всрался, что ты решаешь? Иди нигеров в Африке усмиряй, а то пыня уже и туда забрался
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08.12.2021 07:32
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байдан и ***** устроили постанову на весь мир -целью которой была легализация севпоток2
а вы лохи дальше продолжайте в сказки верить
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08.12.2021 00:55 Ответить
ничего вам не сертифицируют, не ной)
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08.12.2021 00:58 Ответить
после ВАМ с тобой тупой бот всё ясно
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08.12.2021 12:59 Ответить
впн выключи для начала)
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08.12.2021 14:15 Ответить
твой?
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08.12.2021 15:11 Ответить
Консультацию по капитуляции провести или круасанов прислать пообещает ?
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08.12.2021 01:02 Ответить
ему под дождем в кацапляндии мокнуть понравилось.
Хочет повторить
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08.12.2021 01:17 Ответить
А, вот, и запланированный выход "миротворца" на сцену!
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08.12.2021 01:06 Ответить
История человечества
Была бы не так крива
Если б они догадались связаться
С человеком из Кемерова (БГ)
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08.12.2021 01:11 Ответить
Геронтофіл зарплату від ху#ла отримав. Зараз буде відпрацьовувати.
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08.12.2021 01:44 Ответить
До гизды!
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08.12.2021 01:55 Ответить
Був вже колись один переговорщик від Франції - Саркозі в 2008 році по Грузії. На цього також немає надії.
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08.12.2021 07:08 Ответить
Та кому ты всрался, что ты решаешь? Иди нигеров в Африке усмиряй, а то пыня уже и туда забрался
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08.12.2021 07:32 Ответить
В 2002 году выборы президента Франции...популист хочет пропиариться...
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08.12.2021 08:18 Ответить
2022...Sory
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08.12.2021 08:18 Ответить
Посередник для Буратіни щоб зазирнути ***** вглаз.
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08.12.2021 09:24 Ответить
А шо макрон не даже не приедет к зекрысе,как опа всю осень анонсировала ?в общем,звиздец для Украины в том,что зекрыса для всего мира просто пустое место и если до этого все как то делали вид,что хоть где то с ним считаются ,то теперь ...
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08.12.2021 09:47 Ответить
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - не связывайся ни с дурнем Зеленским, ни с хулиганом Путиным. Зеленский только то и знает, ка своим сморчком по клавишам роялей молотить, ещё, чего доброго, тебя научит. А с Путиным, вы вообще очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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08.12.2021 10:57 Ответить
 
 