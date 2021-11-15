РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6084 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
24 607 97
Путин (29845) Россия (91193) Франция (3073) Макрон (940)

Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил президенту России Владимиру Путину готовность защищать территориальную целостность Украины.

Телефонный разговор между Макроном и Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Orient-Le Jour.

Макрон выразил Путину "сильную обеспокоенность и свободу защищать всю территорию Украины".

Путин при этом говорил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинских властей".

По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Мы надеемся на то, что этот длинный разговор принесет результаты", - сообщили в Елисейском дворце.

Читайте также: Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
а ты думаешь легко быть Макроном?.. его ночью в постели ждет жена, с которой опилки сыпятся и мох растёт с северной стороны..
показать весь комментарий
15.11.2021 22:07
+24
целый час-сорок пять за Украину воевал)
показать весь комментарий
15.11.2021 22:02
+21
Франция в 1940-м с другим таким же }{уйлом не защитила даже себя. Мы "верим" микрону.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
целый час-сорок пять за Украину воевал)
показать весь комментарий
15.11.2021 22:02 Ответить
а ты думаешь легко быть Макроном?.. его ночью в постели ждет жена, с которой опилки сыпятся и мох растёт с северной стороны..
показать весь комментарий
15.11.2021 22:07 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 22:20 Ответить
не бывает некрасивых женщин, бывает мало бургундского
показать весь комментарий
15.11.2021 23:21 Ответить
Озабоченностями и обеспокоенностями.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:03 Ответить
Цікаво, французи про це знають?
показать весь комментарий
15.11.2021 22:03 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 22:05 Ответить
Макрон та мікрон-битва за Україну...
показать весь комментарий
15.11.2021 22:04 Ответить
Він вже заготував чергову заяву про стурбованість. МЗС Франції завжди тримає під рукою готову ноту заяви, тільки чергову дату проставлять і усе.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:05 Ответить
Франция в 1940-м с другим таким же }{уйлом не защитила даже себя. Мы "верим" микрону.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:07 Ответить
Сейчас у него арабов и негров хватает. Есть кого сливать. А международные сообщества проспонсируют. Так что все ок.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:17 Ответить
Ты немцев и орков не сравнивай. Немцы в 41 до Москвы дошли..Если бы не союзники, то ордынцы бы сейчас на цепях сидели
показать весь комментарий
15.11.2021 23:27 Ответить
Та невже...
Зеленський на словах теж ще той защитничек..
показать весь комментарий
15.11.2021 22:11 Ответить
Ой, як їм мігранти на кордоні з ЄС дупу "скіпєдаром" змастили! А де стурбованість різної глибини? Де заяви про безальтернативність мирного урегулювання? Пече? Звикайте! Україна так вже восьмий рік живе!
І буде жити та існувати, як би всіляки л'єрьмаки та узеленськи уьому не противилися.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:12 Ответить
ну так давайте. бамбаз нафик не нужен, Крым освобождать будем
показать весь комментарий
15.11.2021 22:13 Ответить
"Сегодня вечером Фернандель".
показать весь комментарий
15.11.2021 22:14 Ответить
In Macron we trust!!!
показать весь комментарий
15.11.2021 22:14 Ответить
А Гундосік говорить, що все добре...
показать весь комментарий
15.11.2021 22:16 Ответить
лапоть,брись на бутилку
показать весь комментарий
15.11.2021 22:23 Ответить
Что вы там защищать собрались вас азиаты понаехавшие раком ставят
показать весь комментарий
15.11.2021 22:18 Ответить
Там, в основному, африканці (араби-магрибінці і негри західно-екваторіальної Африки).
Азіатів дуже мало, порівняно з африканцями.
Арабо-негрів у складі населення Франції тепер близько 8%. Але серед учнів шкіл їх уже 20%!
Неважко вирахувати, що такими темпами вже через два покоління африканці становитимуть половину населення Франції.
До речі, цитата Гітлера 1920-х років, - "******* політика Франції призведе до створення в центрі Європи африканської держави".
Ну, - і скажіть, що він був неправий!
показать весь комментарий
15.11.2021 22:54 Ответить
У ***** ще з дитинства психічне відхилення, а зараз в нього ще і гіперактивна шизофренія
показать весь комментарий
15.11.2021 22:18 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 01:27 Ответить
Верю в рассказ одноклассника, почему то так и думал о младых годах Ордынского лидора! А наш писькограй из той же породы. Есть и свидетельства современников.
показать весь комментарий
16.11.2021 04:12 Ответить
Оце брехня так брехня. Не котам він очечі виколював,а сусідам. Є очевидці.
показать весь комментарий
16.11.2021 11:42 Ответить
це усе ехо від попередніх заяв Мікрона.

ЕС це глибоко заклопотане в своїх проблемах нежиттєвоздатне утворення яке далі свого носа навряд чи бачить, а ЕС політики власну сраку підтерти без узгодження з гуманітарними організаціями нездатні.
Німетчина критично зав'язала себе на Російський газ та вуголь. Зелені добилися закриття ядерних електростанцій і на сьогодні газ з РФ для німців критично важливий для їхньої економіки.
ЕС далі за міграційний кризис взагалі нічого не бачить та після нападу на Україну будуть жувати соплі та сперечатися рівнем стурбованості.
надія на Польщу, та балтію. можливо США, та Великобританію, а саме головне на себе.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:23 Ответить
Як не прикро (щодо ЄС), але ви маєте рацію.
P.S.:
нежиттєвоздатне = нежиттєздатне
вуголь = вугілля
кризис = криза
саме головне = найголовніше
показать весь комментарий
15.11.2021 23:37 Ответить
завжди писав безграмотно, а за останні 20 років життя в ЮК ситуація з правописом взагалі погіршала. дякую за поправки.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:54 Ответить
Ну, то таке. Набагато важливіше, що ви пишете українською.
У побуті я теж розмовляю суржиком, в основному.
Але на письмі все ж намагаюся писати нормальною українською мовою.
Дається взнаки багатий досвід читання україномовних книг (перекладених з інших мов, у тому числі).
Хоча, - вік живи - вік учись...
показать весь комментарий
16.11.2021 00:06 Ответить
Хоча, - вік живи - вік учись навчайся.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:35 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 10:57 Ответить
"Учитися" і "навчатися" - слова-синоніми.
Але дане прислів'я набуло усталеної форми саме в такому вигляді, - "Вік живи - вік учись".
Хоча трапляється і зі словом "навчайся", але частота вживання набагато менша. Можна пересвідчитися в цьому хоча б і в Гуглі. )))



https://slova.com.ua/word/учитися

показать весь комментарий
16.11.2021 13:57 Ответить
А Макрон - мужик , не то шо наше сцикливе чмо.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:23 Ответить
Он "мужиком" стал после того как к нему приехал эмиссар из Пентагона и сказал примерно так: "Маня, завязывай с кремлёвским отморозком, иначе попу будем рвать на портянки."
показать весь комментарий
15.11.2021 22:54 Ответить
Надеемся что всё обойдётся, никто никого защищать не будет,многие думаю это понимают, опять всё ляжет на плечи патриотов.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:28 Ответить
щось мені дуже не подобаються ці колективні попередження Заходу на адресу Путіна, плюс позапланов навчання Штатів в Чорному морі, плюс британські ССО......
здається, пахне каросіном... рашкованської агресії
показать весь комментарий
15.11.2021 22:29 Ответить
Франция готова защищать нашу независимость? если так, как они защищали независимость Европы во время Второй мировой войны, то лучше - не надо.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:29 Ответить
Французов разъярило поведение ВАГНЕРОВЦЕВ в Африке .

Из-за этого была разборка с Лавровым и Шойгу.

складывается впечатление , что журналисты вообще далеки от мировых событий
показать весь комментарий
15.11.2021 22:30 Ответить
Если че, микрон как ипанет ***** пудовой озабоченностью, а потом сверьху еще и обеспокоенностью ********...
показать весь комментарий
15.11.2021 22:31 Ответить
Озабоченность массового поражения))
показать весь комментарий
16.11.2021 00:18 Ответить
Дякуємо в 14 вже захистили , що без крима і частини донбаса залишилися
Треба сподіватися тільки на себе і не на чиюсь стурбованість
показать весь комментарий
15.11.2021 22:31 Ответить
100%. Якщо хочеш зробити щось добре, то зроби це сам.
І навіть діти колись становляться дорослими)))))))
показать весь комментарий
15.11.2021 22:40 Ответить
Украина всегда страдала из-за своей доверчивости и наивности. Пора с этим завязывать.
показать весь комментарий
16.11.2021 02:45 Ответить
я дам микрону парабелюм
мы будим в горы ухадить
микрон- хероем будит, смелым,
как пить дать, то есть как дать пить
показать весь комментарий
15.11.2021 22:33 Ответить
все видят и только зеленский не видит никаких угроз и скопления войск на границе Украины...
Все президенты Европы и США защищают Украину больше, чем сам зеленский.. какой стыд и позор..
показать весь комментарий
15.11.2021 22:38 Ответить
Ти диви.
Макроша, що сталося ?

І готовність звідкись взялася !
А стурбованість де ?

Ну-ну, подивимось.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:40 Ответить
З огляду на заяву Пєскова, тепер російських військових нема... в Малі.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:03 Ответить
Сейчас ***** опять подымет в Парыже *желтые жилеты* а Макарон поедет извиняться перед *****м
показать весь комментарий
15.11.2021 22:40 Ответить
Макарона с его озабоченностью,Макароновой бабке в манду
показать весь комментарий
15.11.2021 22:54 Ответить
Да вы уже как-то "Линию Мажино" защитили...
показать весь комментарий
15.11.2021 22:59 Ответить
а за 8 лет микроны удасужились создать с украинцами
хотя б один совместный батальон?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:01 Ответить
Ботве , обсевшей ветку , как мухи ... , не нужньі союзники и поддержка Украиньі . Как и сама Украина.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:11 Ответить
А что это с макроном?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:20 Ответить
Тут було б правильніше згадати прислів'я:"з паршивої вівці хоч вовни жменя!"
показать весь комментарий
15.11.2021 23:24 Ответить
"з паршивої вівці хоч вовни жменя!"

показать весь комментарий
16.11.2021 00:14 Ответить
Французи не продали ***** в 2014 році два вертольотоносці. Вже тільки за це їм щира подяка. Вони нам виготовляють і продають вертольоти ( на противагу німцям, які нічого нам не продають для оборони ). Звичайно, якщо французи у своїх обіцянках нам військової допомоги перейдуть від слів до діла, то мабуть їм кацапи чимось серйозно припікають. Тобто і французів ***** дістав. Бо за гарні очі такі обіцянки не дають. Подивимось. Хоч, як кажуть, обіцянка - цяцянка, а дурному - віра.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:30 Ответить
Такая риторика Макрона объясняется появившимися проблемами от ВЧК "Вагнер" в бывших французских колониях в Африке.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:39 Ответить
ВЧК - Всєросійсккая Чрєззвичайная Коміссія (її спадкоємці - ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ)
ЧВК - Частная Воєнная Компанія (по факту - найманці кацапських спецслужб, - ГРУ-ФСБ)
показать весь комментарий
15.11.2021 23:52 Ответить
газ и нефть не покупай жабоед
показать весь комментарий
15.11.2021 23:45 Ответить
Я смотрю, нам всё равно, на кого гавкать: на рашку, на Францию, на Германию... Может, на членов НАТО не надо гавкать?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:49 Ответить
Смешно. Защита не нужна, бесит вечное возмущение, удручение, и самодрочение. Не видите (не хотите видеть), нехер мешать, если не государство, а люди станут.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:51 Ответить
Сирожа Лещенко этот пасквиль сочинял?
показать весь комментарий
16.11.2021 00:22 Ответить
та на подібну агрохімічну брехню все менше і менше народу чіпляється. Заспамили - і ладно.
показать весь комментарий
16.11.2021 03:05 Ответить
Нічого ця розмова не принесе. Досить жити в казочках та вірити, що агресора якось можна спонукати до миру окрім сили.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:03 Ответить
США Макрону хвоста крутнули.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:24 Ответить
Макрон висловив Путіну "сильну стурбованість і волю захищати всю територію України".

... і підмигнув
показать весь комментарий
16.11.2021 00:30 Ответить
Макрон макнул окурка в дерьмо рыльцем
показать весь комментарий
16.11.2021 01:16 Ответить
Тяжело макрону наверное было выговорить такую длинную фразу с хутинским пуем во рту.
показать весь комментарий
16.11.2021 01:30 Ответить
Непонятно зачем США запустили этот фейк. На таком уровне просто так ничего никогда не делается.
показать весь комментарий
16.11.2021 02:43 Ответить
Пояснюю тупому насінню: Макрон - президент Франції, а на США; а видання L'Orient-Le Jour - французське.
показать весь комментарий
16.11.2021 03:00 Ответить
Перепалка американских и украинских властей по поводу скопления войск продолжается.

показать весь комментарий
16.11.2021 02:56 Ответить
Если для защиты и сохранения страны, придется убрать лидора, Ермака и Демченко, то это необходимо сделать!
показать весь комментарий
16.11.2021 04:17 Ответить
Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины, - издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Хм... Тут либо журналистская неточность, либо Макрон под влиянием Лондона и Вашингтона решил прекратить игры по умиротворению кремлёвского карлика. Но словосочетание "Франция намерена ЗАЩИЩАТЬ территориальную целостность Украины" из уст Макрона звучит впервые. Раньше упор делался на "обеспокоенность". Что ж, чем мягче по отношению к Москве Вова, тем жёстче - Запад.
показать весь комментарий
16.11.2021 03:02 Ответить
Если Путлер будет твердо знать, что за Украину впишутся хотя бы 2 страны, хотя бы авиацией, он не рыпнется, потому как по природе своей трус и крыса!
показать весь комментарий
16.11.2021 04:25 Ответить
Макрон? Який Макрон? Той Макрон який через рік буде ніким і зватимуть його ніяк?
показать весь комментарий
16.11.2021 06:32 Ответить
Шарль де Голь нарешті достукався до Макрона.
показать весь комментарий
16.11.2021 06:49 Ответить
Невже влаштує "битву шампанського"?
показать весь комментарий
16.11.2021 07:03 Ответить
макрон будет защищать Украину до последнего украинца. не сомневайтесь.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:12 Ответить
Шо, альфонс с клоуном будут бамбить?
показать весь комментарий
16.11.2021 10:00 Ответить
Хорошо, если это правда, но уверенности в этом почему-то нет. Наши стратегические союзники это США и Британия, исходя из этого нужно строить внешнюю и внутреннюю политику.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:53 Ответить
а малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат с кремлевской Крысой ермаком и пархатым аферистом беней нет.....
показать весь комментарий
16.11.2021 10:54 Ответить
Ось такі вони жабоїдські **********. Готові захищати до першого окрику Путлєра...
показать весь комментарий
16.11.2021 11:38 Ответить
чого нас повиння захищати Франція, а не ми самі себе ? нахіра ми їм всрались такі хароші?
показать весь комментарий
16.11.2021 11:39 Ответить
Языком по-французски
показать весь комментарий
17.11.2021 11:18 Ответить
Врёт фашисткая гнида. Не верьте ему.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03 Ответить
Наивный жабоед . Тебя путин уже столько раз ****** и еще ******
показать весь комментарий
28.02.2022 18:06 Ответить
 
 