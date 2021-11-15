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Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил президенту России Владимиру Путину готовность защищать территориальную целостность Украины.
Телефонный разговор между Макроном и Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Orient-Le Jour.
Макрон выразил Путину "сильную обеспокоенность и свободу защищать всю территорию Украины".
Путин при этом говорил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинских властей".
По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
"Мы надеемся на то, что этот длинный разговор принесет результаты", - сообщили в Елисейском дворце.
Топ комментарии
+35 Шрек Баблокат
показать весь комментарий15.11.2021 22:07
+24 Nikos KGB
показать весь комментарий15.11.2021 22:02
+21 Zelya Vsyo
показать весь комментарий15.11.2021 22:07
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Пожалуйста, подождите...
Зеленський на словах теж ще той защитничек..
І буде жити та існувати, як би всіляки л'єрьмаки та узеленськи уьому не противилися.
Азіатів дуже мало, порівняно з африканцями.
Арабо-негрів у складі населення Франції тепер близько 8%. Але серед учнів шкіл їх уже 20%!
Неважко вирахувати, що такими темпами вже через два покоління африканці становитимуть половину населення Франції.
До речі, цитата Гітлера 1920-х років, - "******* політика Франції призведе до створення в центрі Європи африканської держави".
Ну, - і скажіть, що він був неправий!
ЕС це глибоко заклопотане в своїх проблемах нежиттєвоздатне утворення яке далі свого носа навряд чи бачить, а ЕС політики власну сраку підтерти без узгодження з гуманітарними організаціями нездатні.
Німетчина критично зав'язала себе на Російський газ та вуголь. Зелені добилися закриття ядерних електростанцій і на сьогодні газ з РФ для німців критично важливий для їхньої економіки.
ЕС далі за міграційний кризис взагалі нічого не бачить та після нападу на Україну будуть жувати соплі та сперечатися рівнем стурбованості.
надія на Польщу, та балтію. можливо США, та Великобританію, а саме головне на себе.
P.S.:
нежиттєвоздатне = нежиттєздатне
вуголь = вугілля
кризис = криза
саме головне = найголовніше
У побуті я теж розмовляю суржиком, в основному.
Але на письмі все ж намагаюся писати нормальною українською мовою.
Дається взнаки багатий досвід читання україномовних книг (перекладених з інших мов, у тому числі).
Хоча, - вік живи - вік учись...
учисьнавчайся.
Але дане прислів'я набуло усталеної форми саме в такому вигляді, - "Вік живи - вік учись".
Хоча трапляється і зі словом "навчайся", але частота вживання набагато менша. Можна пересвідчитися в цьому хоча б і в Гуглі. )))
https://slova.com.ua/word/учитися
здається, пахне каросіном... рашкованської агресії
Из-за этого была разборка с Лавровым и Шойгу.
складывается впечатление , что журналисты вообще далеки от мировых событий
Треба сподіватися тільки на себе і не на чиюсь стурбованість
І навіть діти колись становляться дорослими)))))))
мы будим в горы ухадить
микрон- хероем будит, смелым,
как пить дать, то есть как дать пить
Все президенты Европы и США защищают Украину больше, чем сам зеленский.. какой стыд и позор..
Макроша, що сталося ?
І готовність звідкись взялася !
А стурбованість де ?
Ну-ну, подивимось.
хотя б один совместный батальон?
ЧВК - Частная Воєнная Компанія (по факту - найманці кацапських спецслужб, - ГРУ-ФСБ)
... і підмигнув
Хм... Тут либо журналистская неточность, либо Макрон под влиянием Лондона и Вашингтона решил прекратить игры по умиротворению кремлёвского карлика. Но словосочетание "Франция намерена ЗАЩИЩАТЬ территориальную целостность Украины" из уст Макрона звучит впервые. Раньше упор делался на "обеспокоенность". Что ж, чем мягче по отношению к Москве Вова, тем жёстче - Запад.