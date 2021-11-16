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Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України

Президент Франції Емманюель Макрон висловив президенту Росії Володимиру Путіну готовність захищати територіальну цілісність України.

Телефонна розмова між Макроном та Путіним тривала 1 годину 45 хвилин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання L'Orient-Le Jour.

Макрон висловив Путіну "сильну стурбованість і волю захищати всю територію України".

Путін при цьому говорив Макрону, що "переговори будуть ускладненими через позицію української влади".

За даними видання Ouest-France, Макрон і Путін домовилися про вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

"Ми сподіваємось на те, що ця довга розмова принесе результати", - повідомили в Єлисейському палаці.

Також читайте: Спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки для Росії, - заява глав МЗС Німеччини і Франції

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
а ты думаешь легко быть Макроном?.. его ночью в постели ждет жена, с которой опилки сыпятся и мох растёт с северной стороны..
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15.11.2021 22:07
+24
целый час-сорок пять за Украину воевал)
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15.11.2021 22:02
+21
Франция в 1940-м с другим таким же }{уйлом не защитила даже себя. Мы "верим" микрону.
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15.11.2021 22:07
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целый час-сорок пять за Украину воевал)
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15.11.2021 22:02 Відповісти
а ты думаешь легко быть Макроном?.. его ночью в постели ждет жена, с которой опилки сыпятся и мох растёт с северной стороны..
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15.11.2021 22:07 Відповісти
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15.11.2021 22:20 Відповісти
не бывает некрасивых женщин, бывает мало бургундского
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15.11.2021 23:21 Відповісти
Озабоченностями и обеспокоенностями.
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15.11.2021 22:03 Відповісти
Цікаво, французи про це знають?
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15.11.2021 22:03 Відповісти
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15.11.2021 22:05 Відповісти
Макрон та мікрон-битва за Україну...
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15.11.2021 22:04 Відповісти
Він вже заготував чергову заяву про стурбованість. МЗС Франції завжди тримає під рукою готову ноту заяви, тільки чергову дату проставлять і усе.
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15.11.2021 22:05 Відповісти
Франция в 1940-м с другим таким же }{уйлом не защитила даже себя. Мы "верим" микрону.
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15.11.2021 22:07 Відповісти
Сейчас у него арабов и негров хватает. Есть кого сливать. А международные сообщества проспонсируют. Так что все ок.
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15.11.2021 23:17 Відповісти
Ты немцев и орков не сравнивай. Немцы в 41 до Москвы дошли..Если бы не союзники, то ордынцы бы сейчас на цепях сидели
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15.11.2021 23:27 Відповісти
Та невже...
Зеленський на словах теж ще той защитничек..
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15.11.2021 22:11 Відповісти
Ой, як їм мігранти на кордоні з ЄС дупу "скіпєдаром" змастили! А де стурбованість різної глибини? Де заяви про безальтернативність мирного урегулювання? Пече? Звикайте! Україна так вже восьмий рік живе!
І буде жити та існувати, як би всіляки л'єрьмаки та узеленськи уьому не противилися.
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15.11.2021 22:12 Відповісти
ну так давайте. бамбаз нафик не нужен, Крым освобождать будем
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15.11.2021 22:13 Відповісти
"Сегодня вечером Фернандель".
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15.11.2021 22:14 Відповісти
In Macron we trust!!!
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15.11.2021 22:14 Відповісти
А Гундосік говорить, що все добре...
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15.11.2021 22:16 Відповісти
лапоть,брись на бутилку
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15.11.2021 22:23 Відповісти
Что вы там защищать собрались вас азиаты понаехавшие раком ставят
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15.11.2021 22:18 Відповісти
Там, в основному, африканці (араби-магрибінці і негри західно-екваторіальної Африки).
Азіатів дуже мало, порівняно з африканцями.
Арабо-негрів у складі населення Франції тепер близько 8%. Але серед учнів шкіл їх уже 20%!
Неважко вирахувати, що такими темпами вже через два покоління африканці становитимуть половину населення Франції.
До речі, цитата Гітлера 1920-х років, - "******* політика Франції призведе до створення в центрі Європи африканської держави".
Ну, - і скажіть, що він був неправий!
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15.11.2021 22:54 Відповісти
У ***** ще з дитинства психічне відхилення, а зараз в нього ще і гіперактивна шизофренія
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15.11.2021 22:18 Відповісти
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16.11.2021 01:27 Відповісти
Верю в рассказ одноклассника, почему то так и думал о младых годах Ордынского лидора! А наш писькограй из той же породы. Есть и свидетельства современников.
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16.11.2021 04:12 Відповісти
Оце брехня так брехня. Не котам він очечі виколював,а сусідам. Є очевидці.
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16.11.2021 11:42 Відповісти
це усе ехо від попередніх заяв Мікрона.

ЕС це глибоко заклопотане в своїх проблемах нежиттєвоздатне утворення яке далі свого носа навряд чи бачить, а ЕС політики власну сраку підтерти без узгодження з гуманітарними організаціями нездатні.
Німетчина критично зав'язала себе на Російський газ та вуголь. Зелені добилися закриття ядерних електростанцій і на сьогодні газ з РФ для німців критично важливий для їхньої економіки.
ЕС далі за міграційний кризис взагалі нічого не бачить та після нападу на Україну будуть жувати соплі та сперечатися рівнем стурбованості.
надія на Польщу, та балтію. можливо США, та Великобританію, а саме головне на себе.
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15.11.2021 22:23 Відповісти
Як не прикро (щодо ЄС), але ви маєте рацію.
P.S.:
нежиттєвоздатне = нежиттєздатне
вуголь = вугілля
кризис = криза
саме головне = найголовніше
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15.11.2021 23:37 Відповісти
завжди писав безграмотно, а за останні 20 років життя в ЮК ситуація з правописом взагалі погіршала. дякую за поправки.
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15.11.2021 23:54 Відповісти
Ну, то таке. Набагато важливіше, що ви пишете українською.
У побуті я теж розмовляю суржиком, в основному.
Але на письмі все ж намагаюся писати нормальною українською мовою.
Дається взнаки багатий досвід читання україномовних книг (перекладених з інших мов, у тому числі).
Хоча, - вік живи - вік учись...
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16.11.2021 00:06 Відповісти
Хоча, - вік живи - вік учись навчайся.
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16.11.2021 09:35 Відповісти
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16.11.2021 10:57 Відповісти
"Учитися" і "навчатися" - слова-синоніми.
Але дане прислів'я набуло усталеної форми саме в такому вигляді, - "Вік живи - вік учись".
Хоча трапляється і зі словом "навчайся", але частота вживання набагато менша. Можна пересвідчитися в цьому хоча б і в Гуглі. )))



https://slova.com.ua/word/учитися

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16.11.2021 13:57 Відповісти
А Макрон - мужик , не то шо наше сцикливе чмо.
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15.11.2021 22:23 Відповісти
Он "мужиком" стал после того как к нему приехал эмиссар из Пентагона и сказал примерно так: "Маня, завязывай с кремлёвским отморозком, иначе попу будем рвать на портянки."
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15.11.2021 22:54 Відповісти
Надеемся что всё обойдётся, никто никого защищать не будет,многие думаю это понимают, опять всё ляжет на плечи патриотов.
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15.11.2021 22:28 Відповісти
щось мені дуже не подобаються ці колективні попередження Заходу на адресу Путіна, плюс позапланов навчання Штатів в Чорному морі, плюс британські ССО......
здається, пахне каросіном... рашкованської агресії
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15.11.2021 22:29 Відповісти
Франция готова защищать нашу независимость? если так, как они защищали независимость Европы во время Второй мировой войны, то лучше - не надо.
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15.11.2021 22:29 Відповісти
Французов разъярило поведение ВАГНЕРОВЦЕВ в Африке .

Из-за этого была разборка с Лавровым и Шойгу.

складывается впечатление , что журналисты вообще далеки от мировых событий
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15.11.2021 22:30 Відповісти
Если че, микрон как ипанет ***** пудовой озабоченностью, а потом сверьху еще и обеспокоенностью ********...
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15.11.2021 22:31 Відповісти
Озабоченность массового поражения))
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16.11.2021 00:18 Відповісти
Дякуємо в 14 вже захистили , що без крима і частини донбаса залишилися
Треба сподіватися тільки на себе і не на чиюсь стурбованість
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15.11.2021 22:31 Відповісти
100%. Якщо хочеш зробити щось добре, то зроби це сам.
І навіть діти колись становляться дорослими)))))))
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15.11.2021 22:40 Відповісти
Украина всегда страдала из-за своей доверчивости и наивности. Пора с этим завязывать.
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16.11.2021 02:45 Відповісти
я дам микрону парабелюм
мы будим в горы ухадить
микрон- хероем будит, смелым,
как пить дать, то есть как дать пить
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15.11.2021 22:33 Відповісти
все видят и только зеленский не видит никаких угроз и скопления войск на границе Украины...
Все президенты Европы и США защищают Украину больше, чем сам зеленский.. какой стыд и позор..
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15.11.2021 22:38 Відповісти
Ти диви.
Макроша, що сталося ?

І готовність звідкись взялася !
А стурбованість де ?

Ну-ну, подивимось.
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15.11.2021 22:40 Відповісти
З огляду на заяву Пєскова, тепер російських військових нема... в Малі.
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16.11.2021 00:03 Відповісти
Сейчас ***** опять подымет в Парыже *желтые жилеты* а Макарон поедет извиняться перед *****м
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15.11.2021 22:40 Відповісти
Макарона с его озабоченностью,Макароновой бабке в манду
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15.11.2021 22:54 Відповісти
Да вы уже как-то "Линию Мажино" защитили...
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15.11.2021 22:59 Відповісти
а за 8 лет микроны удасужились создать с украинцами
хотя б один совместный батальон?
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15.11.2021 23:01 Відповісти
Ботве , обсевшей ветку , как мухи ... , не нужньі союзники и поддержка Украиньі . Как и сама Украина.
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15.11.2021 23:11 Відповісти
А что это с макроном?
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15.11.2021 23:20 Відповісти
Тут було б правильніше згадати прислів'я:"з паршивої вівці хоч вовни жменя!"
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15.11.2021 23:24 Відповісти
"з паршивої вівці хоч вовни жменя!"

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16.11.2021 00:14 Відповісти
Французи не продали ***** в 2014 році два вертольотоносці. Вже тільки за це їм щира подяка. Вони нам виготовляють і продають вертольоти ( на противагу німцям, які нічого нам не продають для оборони ). Звичайно, якщо французи у своїх обіцянках нам військової допомоги перейдуть від слів до діла, то мабуть їм кацапи чимось серйозно припікають. Тобто і французів ***** дістав. Бо за гарні очі такі обіцянки не дають. Подивимось. Хоч, як кажуть, обіцянка - цяцянка, а дурному - віра.
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15.11.2021 23:30 Відповісти
Такая риторика Макрона объясняется появившимися проблемами от ВЧК "Вагнер" в бывших французских колониях в Африке.
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15.11.2021 23:39 Відповісти
ВЧК - Всєросійсккая Чрєззвичайная Коміссія (її спадкоємці - ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ)
ЧВК - Частная Воєнная Компанія (по факту - найманці кацапських спецслужб, - ГРУ-ФСБ)
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15.11.2021 23:52 Відповісти
газ и нефть не покупай жабоед
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15.11.2021 23:45 Відповісти
Я смотрю, нам всё равно, на кого гавкать: на рашку, на Францию, на Германию... Может, на членов НАТО не надо гавкать?
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15.11.2021 23:49 Відповісти
Смешно. Защита не нужна, бесит вечное возмущение, удручение, и самодрочение. Не видите (не хотите видеть), нехер мешать, если не государство, а люди станут.
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15.11.2021 23:51 Відповісти
Сирожа Лещенко этот пасквиль сочинял?
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16.11.2021 00:22 Відповісти
та на подібну агрохімічну брехню все менше і менше народу чіпляється. Заспамили - і ладно.
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16.11.2021 03:05 Відповісти
Нічого ця розмова не принесе. Досить жити в казочках та вірити, що агресора якось можна спонукати до миру окрім сили.
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16.11.2021 00:03 Відповісти
США Макрону хвоста крутнули.
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16.11.2021 00:24 Відповісти
Макрон висловив Путіну "сильну стурбованість і волю захищати всю територію України".

... і підмигнув
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16.11.2021 00:30 Відповісти
Макрон макнул окурка в дерьмо рыльцем
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16.11.2021 01:16 Відповісти
Тяжело макрону наверное было выговорить такую длинную фразу с хутинским пуем во рту.
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16.11.2021 01:30 Відповісти
Непонятно зачем США запустили этот фейк. На таком уровне просто так ничего никогда не делается.
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16.11.2021 02:43 Відповісти
Пояснюю тупому насінню: Макрон - президент Франції, а на США; а видання L'Orient-Le Jour - французське.
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16.11.2021 03:00 Відповісти
Перепалка американских и украинских властей по поводу скопления войск продолжается.

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16.11.2021 02:56 Відповісти
Если для защиты и сохранения страны, придется убрать лидора, Ермака и Демченко, то это необходимо сделать!
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16.11.2021 04:17 Відповісти
Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины, - издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Хм... Тут либо журналистская неточность, либо Макрон под влиянием Лондона и Вашингтона решил прекратить игры по умиротворению кремлёвского карлика. Но словосочетание "Франция намерена ЗАЩИЩАТЬ территориальную целостность Украины" из уст Макрона звучит впервые. Раньше упор делался на "обеспокоенность". Что ж, чем мягче по отношению к Москве Вова, тем жёстче - Запад.
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16.11.2021 03:02 Відповісти
Если Путлер будет твердо знать, что за Украину впишутся хотя бы 2 страны, хотя бы авиацией, он не рыпнется, потому как по природе своей трус и крыса!
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16.11.2021 04:25 Відповісти
Макрон? Який Макрон? Той Макрон який через рік буде ніким і зватимуть його ніяк?
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16.11.2021 06:32 Відповісти
Шарль де Голь нарешті достукався до Макрона.
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16.11.2021 06:49 Відповісти
Невже влаштує "битву шампанського"?
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16.11.2021 07:03 Відповісти
макрон будет защищать Украину до последнего украинца. не сомневайтесь.
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16.11.2021 08:12 Відповісти
Шо, альфонс с клоуном будут бамбить?
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16.11.2021 10:00 Відповісти
Хорошо, если это правда, но уверенности в этом почему-то нет. Наши стратегические союзники это США и Британия, исходя из этого нужно строить внешнюю и внутреннюю политику.
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16.11.2021 10:53 Відповісти
а малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат с кремлевской Крысой ермаком и пархатым аферистом беней нет.....
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16.11.2021 10:54 Відповісти
Ось такі вони жабоїдські **********. Готові захищати до першого окрику Путлєра...
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16.11.2021 11:38 Відповісти
чого нас повиння захищати Франція, а не ми самі себе ? нахіра ми їм всрались такі хароші?
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16.11.2021 11:39 Відповісти
Языком по-французски
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17.11.2021 11:18 Відповісти
Врёт фашисткая гнида. Не верьте ему.
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28.02.2022 18:03 Відповісти
Наивный жабоед . Тебя путин уже столько раз ****** и еще ******
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28.02.2022 18:06 Відповісти
 
 