Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работы ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - отмечается в сообщении.
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это вчера после разговора с байденом
ермак рассказывает на "г+г" суть разговора а бедосик в опере на праздновании 30-ти летия футбола в Украине. дебил
Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?