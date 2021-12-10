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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работы ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон будет говорить с Зеленским и Путиным

Автор: Наталя Джума
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Нашёл с кем обговаривать ...
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10.12.2021 14:27 Ответить
Молодой извращенец герантофил чем не прикольная компани для кокаинозависимого клована? Я не понял)
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10.12.2021 14:29 Ответить
Розмова Микрона с Макроном ..
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10.12.2021 14:28 Ответить
Макрон тоже не лох, ведь ему 43 рочки как и зеньке
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10.12.2021 14:30 Ответить
мІкрона з гундосиком
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10.12.2021 14:34 Ответить
Лузер намагається взнати що казав БайденМакрону.
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10.12.2021 14:29 Ответить
Позорище......
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10.12.2021 14:42 Ответить
та позвонил позвонил , иди уже качайся или в Трускавец слетай , уже можно , попрацював потужно
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10.12.2021 14:47 Ответить
это чудо без суфлеров никуда
это вчера после разговора с байденом
ермак рассказывает на "г+г" суть разговора а бедосик в опере на праздновании 30-ти летия футбола в Украине. дебил

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10.12.2021 15:35 Ответить
"зе" провів розмову з французським агентом рашиста ,котрий має з нього витягнути інформацію про його розмову з Байденом
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10.12.2021 15:36 Ответить
крт з кротом про кротяче
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10.12.2021 16:10 Ответить
Тату, у нас є родич багатий за кордоном ? А можна я до нього звернуся за допомогою- матеріальною, наприклад... ? Як у нас з ним стосунки?

Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
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10.12.2021 16:09 Ответить
 
 