Макрон будет говорить с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует контакт с главой Украинского государства Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский". - Ред.) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.
"Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров – это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.
Топ комментарии
+14 Міністр безкультур’я
показать весь комментарий09.12.2021 20:00
+13 Ритта Рыжук
показать весь комментарий09.12.2021 19:59
+11 Міністр безкультур’я
показать весь комментарий09.12.2021 20:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А щоб зрозуміти наскільки вони кончені, то достатньо факту, що їх сенат визнав незалежність Карабаха, наплювавши на 4 резолюції ООН.
Вважаєш хтось може відрізнити рандомну зелібобу від рандомної свнсобаки?
Ви ж одна і таж зграя.
Фазиль Абдулович Искандер скончался от острой сердечной недостаточности 31 июля 2016 года у себя на даче, в подмосковном Переделкино на 88-м году жизни.
Слова не всегда равны делам...
Надобраніч Пані та Панове
https://www.youtube.com/watch?v=VfSYyXQ0iLA&lc=z22ytjvxmmnshneckacdp431120240squ2dl0ng0lolw03c010c.1639074317083944 Grandma's Smuzi - Ukraine