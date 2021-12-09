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Новости Война
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Макрон будет говорить с Зеленским и Путиным

Макрон будет говорить с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует контакт с главой Украинского государства Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский". - Ред.) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.

"Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров – это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.

Читайте также: Макрон планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) россия (95381) Франция (3497) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо пану Макрону за подвійні стандарти, політику умиротворення росії, лобіювання інтересів росії та спроби здати Україну під москву. Уроки історії були зігноровані і за це Європу доведеться заплатити власною кров'ю, раніше чи пізніше.
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09.12.2021 20:00
+13
Питання про що ???)))
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09.12.2021 19:59
+11
Французи повії крутіші за німці, це факт. Якщо ФРН зайняла проститутську позицію через бізнес інтерес, то французи лягли під ***** майже безкоштовно. фінал!
А щоб зрозуміти наскільки вони кончені, то достатньо факту, що їх сенат визнав незалежність Карабаха, наплювавши на 4 резолюції ООН.
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09.12.2021 20:04
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Питання про що ???)))
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09.12.2021 19:59 Ответить
Французи повії крутіші за німці, це факт. Якщо ФРН зайняла проститутську позицію через бізнес інтерес, то французи лягли під ***** майже безкоштовно. фінал!
А щоб зрозуміти наскільки вони кончені, то достатньо факту, що їх сенат визнав незалежність Карабаха, наплювавши на 4 резолюції ООН.
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09.12.2021 20:04 Ответить
Про створення чергового свята з вихідним днем - День взяття Бастілії.
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09.12.2021 20:06 Ответить
Та немає значення якщо не захистимо Конституцію від 4142.
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09.12.2021 20:20 Ответить
Хай він краще поговорить зі своєю пристаркуватою жінкою,користі більше буде! В сім'ї своїй не керує,а тут він "говоритиме"! Ну ви бачили такого!
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09.12.2021 20:58 Ответить
Дякуємо пану Макрону за подвійні стандарти, політику умиротворення росії, лобіювання інтересів росії та спроби здати Україну під москву. Уроки історії були зігноровані і за це Європу доведеться заплатити власною кров'ю, раніше чи пізніше.
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09.12.2021 20:00 Ответить
Мета французського макарона вилизувати рашистську окупаційну задницю і дальше, як це він робив разом з німецькою Меркель
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09.12.2021 20:02 Ответить
Зачем? Иди путинский зад лижи
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09.12.2021 20:03 Ответить
Та Макарон дурачок ,дурилка картонная ..
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09.12.2021 20:03 Ответить
Макарон та еще проститутка. Как и большенство жабоедов, их только бабло интересует.
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09.12.2021 20:05 Ответить
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09.12.2021 20:05 Ответить
французький "зеленський" вирішив попіаритись на ситуації, зачарувати французьких "какіхразніц" (арабів, нігерів та все таке інше...) щось схоже на "інтернаціанал блазнів"... їм головне зачарувати публіку, зірвати аплодисменти, а чим все, зрештою, закінчиться, то нехай режисер вирішує ...
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09.12.2021 20:07 Ответить
Про шо можуть договорится три п@дараси?
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09.12.2021 20:10 Ответить
Наркоман яким боком до цієї новини Порошенко?
Вважаєш хтось може відрізнити рандомну зелібобу від рандомної свнсобаки?
Ви ж одна і таж зграя.
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09.12.2021 20:15 Ответить
Єдине, що мусять зараз зробити усі українці, це пояснити Зеленському, що його згода на втілення формули Штайнмайєра з внесенням змін до Конституції та фактичним приєднанням України до ордло неминуче призведе до його особистого краху, а не лише до https://kievvlast.com.ua/vybory/sluga-naroda--3-korolevstvo-troeshhina-shvedskaya-ukraina-i-donetsko-luganskij-sssr-foto розпаду України .

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09.12.2021 20:13 Ответить
Тоже после дождичка в четверг?
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09.12.2021 20:21 Ответить
10 апреля во Франции выборы президента..Мароныч хоче 2 каденцию...пора пропиариться
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09.12.2021 20:23 Ответить
Макрон будет работать шестеркой у хутина - слушать его пожелания и грузить ими Зе
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09.12.2021 20:23 Ответить
Чого досягти ,якщо позиції України та Росії кардинально протилежні !!! Мета Росії ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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09.12.2021 20:25 Ответить
Марин Ле Пен от Путлера получила баблосы..хоче скинуть Макроныча...
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09.12.2021 20:26 Ответить
Если нам впихнут ордло это конец украине.
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09.12.2021 20:27 Ответить
Свинособака відколи Україна з маленької літери?
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09.12.2021 20:30 Ответить
Саме так , втюхати Даунбас,з особливим статусом ,в Україну ,це найближча мета Росії ,а далі реванш кремлівських імперців триватиме !!!)))
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09.12.2021 20:30 Ответить
Прошу пана/пані писати не підаросія, з великої літери. А московія.
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09.12.2021 20:34 Ответить
Та даже не московия, так, рабссея по названию большинства населения территории. Государства там уже нет.
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09.12.2021 21:06 Ответить
ОРДЛО концлагерь Украине не нужен...,там почти все получили ксивы РАБссии...
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09.12.2021 20:29 Ответить
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09.12.2021 20:31 Ответить
В 2011 году, в день своего 82-летия, Фазиль Искандер заявил: «Я - безусловно русский писатель, много воспевавший Абхазию. По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской культуры для меня был однозначен.
Фазиль Абдулович Искандер скончался от острой сердечной недостаточности 31 июля 2016 года у себя на даче, в подмосковном Переделкино на 88-м году жизни.

Слова не всегда равны делам...
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09.12.2021 21:11 Ответить
Не можу добрати цензурних слів. Тому краще промовчу.
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09.12.2021 20:31 Ответить
Я мабуть теж промовчу,піду до Ютьюба слухати книжку Володимира Білінського ...країна Моксель або московія...

Надобраніч Пані та Панове
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09.12.2021 20:37 Ответить
cоберутся все "многоходовые" "братья по разуму". а билеты на это шоу где продают?
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09.12.2021 20:34 Ответить
Макрон активізувався після відставки Меркель. Ну от захотілось очолити європейців і зробити Францію більш впливовою країною. І це можливо але ... тоді коли ВВП Франції перевищить ВВП Німеччини і Франція стане "паротягом" (лідером) ЄС. А доти нехай їсть жаб, нянчить "жовті жилети", виступає перед своїми дипломатами з геополітично-культурними прожектами і разом з ЗЄгенератом зазирає в очі ***** в пошуках миру.
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09.12.2021 20:37 Ответить
К черту этого куколда! Не о чем с ним говорить.
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09.12.2021 20:41 Ответить
Alex Fomenko,не в бровь,а в глаз! Вот честно,я и сам считаю,что роль макарона в семье - куколд!
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09.12.2021 21:04 Ответить
Тут дело даже не в семье.Куколд имеет другое значение-слабохарактерный человек. https://www.youtube.com/watch?v=mfgJR0zfiSk
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09.12.2021 21:54 Ответить
Щось формолую штанмаэра запахло знову, усе без Вовы "порешали". Який "мир" може бути з окупантом, дурні чи що? Добре хоч у Німеччині ситуація змінилась, а то фрау вже домовилась...але наш імпотент може знову все зруйнувати, рейтинги ж мля...
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09.12.2021 20:54 Ответить
Залишу на всяк випадок

https://www.youtube.com/watch?v=VfSYyXQ0iLA&lc=z22ytjvxmmnshneckacdp431120240squ2dl0ng0lolw03c010c.1639074317083944 Grandma's Smuzi - Ukraine
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09.12.2021 21:07 Ответить
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - не связывайся ни с дурнем Зеленским, ни с хулиганом Путиным. Зеленский только то и знает, что своим сморчком по клавишам роялей молотит, ещё, чего доброго, тебя научит. А с Путиным, вы вообще очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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09.12.2021 21:31 Ответить
Путин имел в виду Макрона. Он слушает только Байдена и немного Си Цзиньпи́на
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09.12.2021 21:32 Ответить
Ещё один Зеленский.
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09.12.2021 21:42 Ответить
Французики торопятся нагреть ручки на общем движении
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10.12.2021 18:04 Ответить
 
 