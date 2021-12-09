Макрон говоритиме із Зеленським та Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує контакти з главою Української держави Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський". - Ред.) та політичний процес загалом", - сказав Макрон на прес-конференції.
"Наша мета, європейців, і США, наших партнерів - це бути на стороні України, щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Міністр безкультур’я
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+11 Міністр безкультур’я
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А щоб зрозуміти наскільки вони кончені, то достатньо факту, що їх сенат визнав незалежність Карабаха, наплювавши на 4 резолюції ООН.
Вважаєш хтось може відрізнити рандомну зелібобу від рандомної свнсобаки?
Ви ж одна і таж зграя.
Фазиль Абдулович Искандер скончался от острой сердечной недостаточности 31 июля 2016 года у себя на даче, в подмосковном Переделкино на 88-м году жизни.
Слова не всегда равны делам...
Надобраніч Пані та Панове
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