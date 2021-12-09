Макрон говоритиме із Зеленським та Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує контакти з главою Української держави Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський". - Ред.) та політичний процес загалом", - сказав Макрон на прес-конференції.

"Наша мета, європейців, і США, наших партнерів - це бути на стороні України, щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні", - зазначив він.

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