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Гарантія щодо позаблоковості України лише розпалює апетит Путіна, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гарантія щодо позаблоковості України лише розпалює апетит Путіна, - Кулеба

Позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Надання гарантій щодо цього не зробить Росію менш агресивною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, найкращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна щодо не вступу України в НАТО - ігнорувати їх.

"Насправді ж нерозумно думати, що надання такої гарантії зробило би Путіна хоч трохи менш агресивним. Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони їх ще більше розпалюють. Найкращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми - взагалі їх ігнорувати", - заявив Кулеба.

Водночас голова МЗС зауважив, що ще у 2010 році Україна закріплювала за собою статус позаблоковості. Лише у 2013 році, під час Революції гідності, в країні порушили питання економічної й політичної інтеграції з ЄС.

"Якщо позаблоковість не зупинила Путіна від нападу на Україну у 2014 році, то складно уявити, як вона могла б зупинити його зараз", - додав Кулеба.

Також дивіться: Після розмови Байдена з Путіним змін у поведінці Росії не відбулося, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Позаблоковість - це запрошення до подальшої окупації України.
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10.12.2021 18:42
+6
Мокша на і нас напала, тому що ми не в НАТО.
Це є істина.
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10.12.2021 18:44
+6
Позаблоковість одназначно не вгамує імперські амбіції кремлівського параноїка !!!)))
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10.12.2021 18:48
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А чего Цензор не пишет что с Байденом уже из за его прогибов перед Путиним Прибалтика и Польша скандалят, Блумбергу верить можно))))
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10.12.2021 18:40 Відповісти
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость, чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
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10.12.2021 18:41 Відповісти
Врятувати Україну може лише реальна українська державна влада !!)))
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10.12.2021 18:43 Відповісти
Якщо вибори будуть демократичними, то й буде реальна українська влада. Народ, якого більш як 90% проголосував за незалежність, голосував як раз, щоб влада була українською. Ото він якраз і буде обирати українських розумних патріотів, а не тих, які придурються патріотами, а тільки крадуть.

А зараз йому на виборах підставляють вибір зі ставлеників ворюг-олігархів.

Народ в нас зараз не ідеальний, але політики абсолютно УСІХ мастей в багато раз гірші.
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10.12.2021 18:53 Відповісти
Весь істеблішмент України ,без жодних винятків ,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!В україні нема політичних партій та політичної боротьби ,це лише імітація !!)))
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10.12.2021 19:25 Відповісти
Вибачаюсь за Україну з маленької літери !!)))
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10.12.2021 19:26 Відповісти
І ще хочу сказати, що в зв'язку з олігархічною системою виборів народ вимушений "обирати" зі ставлеників олігархату, а серед олігархів нема жодного українця. Тому й неукраїнська державна влада. Тому необхідно змінити систему виборів на демократичну, а як змінити показано мною на сторінці нижче.
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11.12.2021 14:46 Відповісти
В голове надо менять, а не в системе. Потому что совковые идеи, задумайтесь на секундочку, живут в правнуках и праправнуках людей, живших при совке. У них нет Родины и все люди братья, у них до сих пор в голове дешевая колбаса и низкие тарифы... И они уже готовы голосовать двумя руками тому, кто это пообещает, даже если это будет Кива.
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11.12.2021 15:55 Відповісти
Выборов уже не будет. Поезд ушёл. Наше спасение Майдан и импичмент.
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10.12.2021 18:45 Відповісти
Гадаю що так ,олігархат і демократичні вибори речі не сумісні !!!)))
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10.12.2021 18:49 Відповісти
Это так. Но после майдана будут выборы. И они должны быть демократичными, а не такими как сейчас.
Надо понимать, что главная наша беда в том, что после каждого майдана у нас как и обычно недемократичные выборы. Мы "выбираем" из ставленникоа олигархата.
Необходимо изменить алгоритм (ход) выборов.
И не слушать, когда нам из зомбоящиков впариаают, что весь мир восхищен демократичностью наших выборов. Это обман мошенников.
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10.12.2021 19:13 Відповісти
Вибори 1991 р. та 1994 р. ,хто примушував "мудрий нарід" обирати досвідчених крадіїв та шахраїв ??)))
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10.12.2021 19:21 Відповісти
В нас завжди були злі вороги. В 1991 році були дебати між кандидатами в президенти. Постало заідкись питання, що румуни можуть пред'явити територіальні претензії. Юхновський сказав, що треба з румунами домовлятись. Кравчук обурився і сказав, що ні про що не треба домовлятись. Є міжнародно затверджені кордони і треба їх трииатися. Крім того Кравчук сказав, що він із свого досвіду бачить російську тодішню еліту наскрізь. Тому тут не все так просто.
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10.12.2021 19:46 Відповісти
Я на Майданах з 1989 р. і добре пам"ятаю як демнац патріоти домовлялись про єдиного кандидата -Чорновола ,а ле реально з"явилось з десяток кандидатів, так саме і в 1994 р. !! А про "мудрій нарід " навіть згадувати нема бажання !!)))
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10.12.2021 20:30 Відповісти
Так що ви пропонуєте? Нехай і далі буде олігархія? І далі треба обирати президента між ставлениками олігархії?
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10.12.2021 21:51 Відповісти
Я завжди був і лишаюсь нацдемократом !!! На жаль ,з кого вибирати і кого обере "мудрий нарід" не від нас залежить !!)))
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10.12.2021 21:55 Відповісти
Ви правильно кажете.
Але народу на виборах далеко не все доступно, внаслідок вкрай недемократичності виборів.

Я вже не раз писав, що закон про вибори президента вкрай недемократичний, внаслідок того, що в ньому присутня небаченого більше ніде у світі розміру декількамільйонна застава, через яку скупають місця в бюлетенях ставленики олігархату. Таке треба ліквідувати й перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. Там склад бюлетенів визначають не олігархи, а самі виборці через підтримку претендентів помірною кількістю підписів. І в них зовсім нема грошової застави.

Систему виборів в парламент я глибоко не аналізував, але знаю, що в наших умовах необхідно знизити поріг проходження з 5% до 2%. Бо технологи соцопитування малюють прохідними тільки партії вигідні олігархам, а народ переважно голосує за "прохідних" (щоб голос не пропав). Хоча багато хотіли б голосувати за інших.

І ще необхідно заборонити виборчу рекламу. Таке як білборди, ролики і т.п. Людина має голосувати усвідомлено.

А реклама тільки зомбує людину на голосування вигідне рекламодавцям. Вона не несе ніякої інформаціі для усвідомлення, тому виборці й голосують так як ми бачимо.

І ще добре було б років на 15 ввести вибори кожен рік, чи хоч би кожні 2 роки. Щоб можна було б провести витіснення з політики ставлеників олігархії "в турборежимі".
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10.12.2021 23:55 Відповісти
Я ,до речі,в 1994 р. був кандидатом до ВРУ ,від УНА-УНСО ,але "мудрий нарід " обрав досвідчених і отримав олігархат !!!)))
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10.12.2021 21:58 Відповісти
Тоді хочеться спитати. Тоді ви повинні знати таке. В УНА-УНСО були проти приватизації в тому вигляді як вона проходила? І якщо були проти, то чи були у вас плани як завадити цьому.

Колись великий патріот Левко Лук'яненко на площі, на передвиборчій зустрічі з виборцями сказав що вони (патріоти ВРУ від НРУ) не помітили, як виникли олігархи, і головне "хто вони". Коло мене стояв якийсь чоловік, який подав Лук'яненку записку що він розчарувався в НРУ, які це допустили. І він написав, що багато великої шкоди зробив Черняк який будучи доктором економічних наук проштовхував бездумну приватизацію. Каже, аби приватне було, то воно запрацює. Казав, що все забрати в чиновників і віддати ефективному господарю. І коли хтось запропонував перевірити як іде приватизація, то Черняк тут же вискочив на трибуну з категоричною незгодою.

Лук'яненко читав цю записку й кивав головою зі згодою, але її не зачитав.
Через тиждень Черняк зникнув з екранів телевізора назавжди. Напевне його вигнали з НРУ.
Все йшло дуже складно і бувша номенклатура СССР всім управляла використовуючи складні технології. Управляє й досі.
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10.12.2021 22:36 Відповісти
Не хтів згадувати покійників , але Черняка добре пам"ятаю , мене свого часу просили зняти свою кандидатуру саме на користь Черняка,ми болатувалися з ним по одному округу ,це вибори 1994 р. і я вже був в УНСО ,а не в Русі !!!)))
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10.12.2021 22:42 Відповісти
Я забув сказати, що тоді після того виступу Черняка фракція НРУ проголосувала за продовження приватизації як вона йшла. Я думаю, що Черняк був одним з агентів дерибанщиків.
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10.12.2021 22:48 Відповісти
І демнац патріоти тоді були під сильним впливом агентури групи 239 в Русі (не буду називати прізвищ). Вони ж там себе виставляли як знатні економісти і що вони все знають. І що головне приватизація, то ми обов'язково заживемо як на Заході. Технології маніпулювання свідомістю людей.
Тому демнацпатріоти також були не проти дикої приватизації, в результаті якої виникла наша неукраїнська олігархія. Яркий результат цієї олігархії ми бачимо зараз. Все не так просто.
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10.12.2021 22:07 Відповісти
Після ІІІ з"їзда Руха ,я вмйшов з Руха !! Тоді усунули Чорновола , з"явився трьоголовий Горинич !!!)))
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10.12.2021 22:31 Відповісти
Ддя того чтобы выборы после ухода зеленых были демократичными наррд должен навязать уходящей власти провести конкретные изменения в законах.
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10.12.2021 19:16 Відповісти
Выборы, разумеется, будут, а Майдан - это не спасение, а крайняя мера, на которую нужно идти только в крайнем случае - например - если вдруг вы окажитесь правы и выборов вдруг не будет.
Тк ***** не преминет опять воспользоваться периодом безвластия в стране.
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10.12.2021 20:00 Відповісти
Сейчас нет выхода, необходимо чтобы люди выходили. Но чтобы ***** не воспользовался необходимо, чтобы все прошло мирно и требования должны быть такими, чтобы поддерживала вся Украина. Поэтому никаких упоминаний НАТО, ЕС. Должны быть только требования неотложных, внеочердных выборов. Притом потребовать выборы по необходимым нам новым демократическим законам. Подробности о них я написал чуть выше. Поищите.
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11.12.2021 00:54 Відповісти
"требования должны быть такими, чтобы поддерживала вся Украина"

Вся Украина не поддержит предложенные вами требования.
Тем более, что нет кандидата на пост президента, который мог бы объединить Украину или в принципе получить большинство.
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11.12.2021 20:18 Відповісти
Демонтаж уже не возможен---просто поздно, завязли, купили давно многих. Только национализация всего рентабельного и распродажа всего убыточного по ликвидной цене и без сохранения специализации---государственный капитализм! Но нет реформатора с крепкой подержкой снизу народом. Как у Бальцеровича в Польше или у генерала Де Голя в 1945 по 1965гг. Та примеров ещё много. Это схема. Возможны вариации. Ничего нового тут нет.
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10.12.2021 18:50 Відповісти
враньё
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10.12.2021 19:16 Відповісти
В чем?
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10.12.2021 19:17 Відповісти
Яка позаблоківість, мета Росії це анексія України і асиміляція українців !!!))))
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10.12.2021 18:41 Відповісти
Позаблоковість - це запрошення до подальшої окупації України.
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10.12.2021 18:42 Відповісти
Це запрошення в ОДКБ ,в "родную говєнь" Московію !!!)))
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10.12.2021 18:44 Відповісти
Мокша на і нас напала, тому що ми не в НАТО.
Це є істина.
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10.12.2021 18:44 Відповісти
враньё
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10.12.2021 19:15 Відповісти
Позаблоковість одназначно не вгамує імперські амбіції кремлівського параноїка !!!)))
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10.12.2021 18:48 Відповісти
Попередники , це минуле ,власний досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі!!Помилки попередників не виправдовують помилок чинної влади !!! Жити слід сьогоденям та майбутнім ,пам"ятаючи та враховуваючи довід минулого!!!)))
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10.12.2021 19:04 Відповісти
в 1994 надо было все патриотам за героя Украины Плюща голосовать.
он Владимиру Владимировичу лишнего бы не позволил..
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10.12.2021 22:16 Відповісти
Знатная КУЛЕБЯКА "на четыре угла"©️у кого хочешь аппетит разожжёт.
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10.12.2021 23:00 Відповісти
Это о НАТО сегодня"Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе"
То есть,господа это ужасно,що Запад гнётся под Пуйло,нежно лелея свои дорогие,технологичные и красивые словно в рюшечках и глянце авианосцы.Зачем вам НАТО,если не для красоты господа европейцы,если вы не в состоянии его использовать и предпочитаете склониться под ярмо
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10.12.2021 23:08 Відповісти
Статус внеблокового государство означает, что Украина окажется в ситуации Чешской Республики после Мюнхенского соглашения 1938 года. Кроме того, западным политикам должно быть ясно, что окончательный переход Украины под контроль России означает дальнейшее наступление России в Европе. И они должны помнить о судьбе Чемберлена и Даладье, подписавших печально известный договор с Гитлером - первый из них с позором ушел в отставку и позже умер от стресса, когда на Лондон упали немецкие бомбы, а Даладье был арестован в оккупированной Франции и отправлен в концлагерь. Но есть отличие от ситуации 1938 года. Украина -етоне слабая Чехия, и у нее есть ресурсы для сопротивления. Важно, чтобы она отстаивала свои интересы и не соглашалась ни на какие компромиссы со своей территориальной целостностью и прозападной ориентацией, якобы во имя мира, как когда-то сделала Чешская Республика. Лично я считаю, что истерию по поводу российского вторжения намеренно раздувала не только Россия, но и определенные круги на Западе, чтобы заставить Киев пойти на уступки, а затем рассказать, как они спасли Украину от вторжения, и умыть руки, как Пилат. Это действительно большая опасность, и поэтому украинское общество и нормальные политики не должны паниковать, Они должны трезво мыслить и действовать в интересах своей страны. Потому что ни Путин, ни Байден не вечны, а Украина и украинцы будет существовать еще долго после них.
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10.12.2021 23:47 Відповісти
если бы истинно расейский вяликоскрепный швайновский бледномолевый окурок пуйло не скалил свои зверькровые хищные зубья из сваго рашасортира , то ната Украине была бы не нада.
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11.12.2021 10:52 Відповісти
 
 