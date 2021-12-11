Гарантия внеблоковости Украины только возбуждает аппетит Путина, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Внеблоковость Украины никоим образом не "уменьшит аппетит" Путина. Предоставление гарантий на этот счет не сделает Россию менее агрессивной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.
По словам Кулебы, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.
"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения о внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не умеряют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разыгрываются. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.
В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.
"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
А зараз йому на виборах підставляють вибір зі ставлеників ворюг-олігархів.
Народ в нас зараз не ідеальний, але політики абсолютно УСІХ мастей в багато раз гірші.
Надо понимать, что главная наша беда в том, что после каждого майдана у нас как и обычно недемократичные выборы. Мы "выбираем" из ставленникоа олигархата.
Необходимо изменить алгоритм (ход) выборов.
И не слушать, когда нам из зомбоящиков впариаают, что весь мир восхищен демократичностью наших выборов. Это обман мошенников.
Але народу на виборах далеко не все доступно, внаслідок вкрай недемократичності виборів.
Я вже не раз писав, що закон про вибори президента вкрай недемократичний, внаслідок того, що в ньому присутня небаченого більше ніде у світі розміру декількамільйонна застава, через яку скупають місця в бюлетенях ставленики олігархату. Таке треба ліквідувати й перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. Там склад бюлетенів визначають не олігархи, а самі виборці через підтримку претендентів помірною кількістю підписів. І в них зовсім нема грошової застави.
Систему виборів в парламент я глибоко не аналізував, але знаю, що в наших умовах необхідно знизити поріг проходження з 5% до 2%. Бо технологи соцопитування малюють прохідними тільки партії вигідні олігархам, а народ переважно голосує за "прохідних" (щоб голос не пропав). Хоча багато хотіли б голосувати за інших.
І ще необхідно заборонити виборчу рекламу. Таке як білборди, ролики і т.п. Людина має голосувати усвідомлено.
А реклама тільки зомбує людину на голосування вигідне рекламодавцям. Вона не несе ніякої інформаціі для усвідомлення, тому виборці й голосують так як ми бачимо.
І ще добре було б років на 15 ввести вибори кожен рік, чи хоч би кожні 2 роки. Щоб можна було б провести витіснення з політики ставлеників олігархії "в турборежимі".
Колись великий патріот Левко Лук'яненко на площі, на передвиборчій зустрічі з виборцями сказав що вони (патріоти ВРУ від НРУ) не помітили, як виникли олігархи, і головне "хто вони". Коло мене стояв якийсь чоловік, який подав Лук'яненку записку що він розчарувався в НРУ, які це допустили. І він написав, що багато великої шкоди зробив Черняк який будучи доктором економічних наук проштовхував бездумну приватизацію. Каже, аби приватне було, то воно запрацює. Казав, що все забрати в чиновників і віддати ефективному господарю. І коли хтось запропонував перевірити як іде приватизація, то Черняк тут же вискочив на трибуну з категоричною незгодою.
Лук'яненко читав цю записку й кивав головою зі згодою, але її не зачитав.
Через тиждень Черняк зникнув з екранів телевізора назавжди. Напевне його вигнали з НРУ.
Все йшло дуже складно і бувша номенклатура СССР всім управляла використовуючи складні технології. Управляє й досі.
Тому демнацпатріоти також були не проти дикої приватизації, в результаті якої виникла наша неукраїнська олігархія. Яркий результат цієї олігархії ми бачимо зараз. Все не так просто.
Тк ***** не преминет опять воспользоваться периодом безвластия в стране.
Вся Украина не поддержит предложенные вами требования.
Тем более, что нет кандидата на пост президента, который мог бы объединить Украину или в принципе получить большинство.
Це є істина.
он Владимиру Владимировичу лишнего бы не позволил..
То есть,господа это ужасно,що Запад гнётся под Пуйло,нежно лелея свои дорогие,технологичные и красивые словно в рюшечках и глянце авианосцы.Зачем вам НАТО,если не для красоты господа европейцы,если вы не в состоянии его использовать и предпочитаете склониться под ярмо