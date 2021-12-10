Оточення Зеленського закликає США до негайних санкцій проти РФ, - CNN
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Запроваджувати додаткові санкції проти Росії треба вже зараз, не чекаючи на додаткове вторгнення, адже далі може бути пізно.
Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського, повідомляє телеканал CNN з посиланням на радника Зеленського, ім’я якого не називає.
Радник каже, що, на думку офіційного Києва, Москва вже прорахувала варіанти можливих санкцій на випадок вторгнення, і тому не боїться їх запровадження.
"Однак запровадження жорстких санкцій зараз – із вбудованими в них положеннями про скасування, якщо Росія зробить реальні кроки для деескалації – має шанс спрацювати", – цитує CNN слова співрозмовника.
Топ коментарі
+14 хужє не будєт
показати весь коментар10.12.2021 19:29
+12 Сергей Середа
показати весь коментар10.12.2021 19:23
+11 Ритта Рыжук
показати весь коментар10.12.2021 19:17
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Будь ласка, зачекайте...
Може там (цілком випадково) затесалась людина з мізками? І тому інкогніто: бо якщо буде прізвище - його відразу звідти виженуть...
Тепер будуть бігти попереду "піаніно"
Щас на Шустере.
Петя уже в.оюет. Идет в атаку.
"Я воевал,я Харьков брал,я кровь мешками проливал".
Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
Ганяють Лисого.
Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського ,, повідомляє телеканал CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3304609
Не може бути ..! Це хто там закликає , дЕрьмак з татаровим .? .
Что мешает отключить СВИФТ....сейчас, а просто для профилактики. Ведь проверка СВИФТА происходит на своей суверенной территории....правда?... и так все остальное по порядку.
вимагають від США нових санкцій!!
Ото посміються з тих "санкцій під крилом Єрмака