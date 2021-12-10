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Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN

Вводить дополнительные санкции против России нужно уже сейчас, не дожидаясь дополнительного вторжения, ведь дальше может быть поздно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к этому власти США призывает команда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника Зеленского, имя которого не называет.

Советник говорит, что, по мнению официального Киева, Москва уже просчитала варианты возможных санкций на случай вторжения, и потому не боится их введения.

"Однако введение жестких санкций сейчас – со встроенными в них положениями об отмене, если Россия сделает реальные шаги для деэскалации – имеет шанс сработать", – цитирует CNN слова собеседника.

Читайте также: В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN
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Топ комментарии
+14
Тим часом сам наркоман звільнив і зразу знову призначив керівника ДУСі, Ігоря Лисого.
Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
Ганяють Лисого.
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10.12.2021 19:29
+12
А как на счёт просто перестать стрелять и наживаться на войне?

Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
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10.12.2021 19:23
+11
Цікаво хто цей інкогніто ??? Часом не Порошенко !!!)))
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10.12.2021 19:17
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Цікаво хто цей інкогніто ??? Часом не Порошенко !!!)))
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10.12.2021 19:17 Ответить
Так больше- то некому((
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10.12.2021 19:19 Ответить
Порох в команді ЗЕ??? Не глузуйте!
Може там (цілком випадково) затесалась людина з мізками? І тому інкогніто: бо якщо буде прізвище - його відразу звідти виженуть...
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10.12.2021 19:36 Ответить
Hahaha …
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10.12.2021 19:38 Ответить
здається обісралось "оточення Президента" після санкцій проти порновенка і тупицьковенка
Тепер будуть бігти попереду "піаніно"
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10.12.2021 19:51 Ответить
Может Руслана Лежичко?
Щас на Шустере.
Петя уже в.оюет. Идет в атаку.
"Я воевал,я Харьков брал,я кровь мешками проливал".
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10.12.2021 22:07 Ответить
Коля, Петро тебя на бутылку насадил! Чего тебе еще от жизни желать?
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11.12.2021 00:45 Ответить
Кроме "та сторона..." - не помню
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10.12.2021 19:18 Ответить
А как на счёт просто перестать стрелять и наживаться на войне?

Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
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10.12.2021 19:23 Ответить
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10.12.2021 21:15 Ответить
Просто перестать стрелять не достаточно. Надо отвести тяжелые вооружения, принять особый статус, провести всеобщую амнистию, провести выборы под контролем слабозрячего ОБСЕ. Что там еще в Минских соглашениях?
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10.12.2021 21:34 Ответить
Тим часом сам наркоман звільнив і зразу знову призначив керівника ДУСі, Ігоря Лисого.
Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
Ганяють Лисого.
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10.12.2021 19:29 Ответить
"Наши руки не для скуки ,для любви сердца " !!!)))
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10.12.2021 19:37 Ответить
Здається що в ОП-пі засіли "два земолодця з зеленого ларця"
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10.12.2021 19:52 Ответить
Запроваджувати додаткові санкції проти Росії треба вже зараз, не чекаючи на додаткове вторгнення, адже далі може бути пізно.

Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського ,, повідомляє телеканал CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3304609

Не може бути ..! Це хто там закликає , дЕрьмак з татаровим .? .
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10.12.2021 19:31 Ответить
Невже Віслюк Оманський після розмови з Джозефом Байденом вирішив сам запровадити санкції проти московії та сів на корабель ВМС України "Донбас" і пішов таранити Керченський міст?
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10.12.2021 19:41 Ответить
...і санкцій проти "...тих, хто заздрить..." (с)
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10.12.2021 19:33 Ответить
..да-да, - немедленно... а Зеле - задержать дермака СБУшниками импотента (или вредителя) Бакланова и отправить Беню в санаторий для особоодарённых бизнесменов в Кливлендщину, тоже нужно сейчас, не дожидаясь дополнительных пинков под мозолистый зелин зад, натёртый бородатым кукловодом...
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10.12.2021 19:37 Ответить
Якіж смердючі скунси знаходяться зараз при владі в Україні??? Спочатку влаштовують квести Байден чому Україна досі не в НАТО?? , А коли запахло жареним починають скиглити, щоб захід допоміг. Спочатку повністю деморалізують армію забороняючи відкривати вогонь, методично знищують армійську розвідку , звільняючи найкращих офіцерів, здають секретні операції ворогу, призначаючи головою розвідки невігласа Буданова, а потім починають скиглити захід допоможи. Спочатку зазернемо в очі Путіну давай прямі переговори, а потім ,як запахло жареним, дядечко Байден введи війська??? Так???? Невже отой ідіот наркозалежний зі своєю бандою до цього часу так і не зрозумів, що ні він ні його Єрмак вони здатні тільки гроші на великому крадівництві красти і більше нічого, і якщо слово Україна для них хоч ще щось варте , то заради майбутнього України вони мають негайно піти всі у відставку і до влади в Україні мають прийти сили, які ще не з такого викарабкувались.
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10.12.2021 19:43 Ответить
Росіяни нам допоможуть якщо не знову зебіла так нового дурачка типу розумкова, той випадок коли демократія спотикаїться і розбиває лице об асвальт.
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10.12.2021 19:51 Ответить
Точніше, спочатку помагають Трампу топити Байдена, а потім уже влаштовують квести Байден чому Україна досі не в НАТО...
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10.12.2021 20:11 Ответить
Если подготовка к наступлению....длится неделями или месяцами, то почему ответка не должна начинаться на недели или месяцы ......РАНЬШЕ???? Или они ждут пока петух в жопидло клюнет?
Что мешает отключить СВИФТ....сейчас, а просто для профилактики. Ведь проверка СВИФТА происходит на своей суверенной территории....правда?... и так все остальное по порядку.
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10.12.2021 19:44 Ответить
Ні дня без приниження, кожна міжнародна заява викликає тільки розчарування і сором, зебіли надіюсь ви задоволені, якщо що вас на передову війну зупиняти голими сраками.
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10.12.2021 19:56 Ответить
Вопрос решается просто -- поставить ракетную часть НАТО у Ивангорода в Эстонии для защиты , а до Питера - совсем немного- читай карту .
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10.12.2021 20:07 Ответить
cnn вроде авторитное сми, но новость, что кацапские проститутки из борделя зеленского хотят санкций против своих кураторов - это чистой воды проплаченная подоляком джинса
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10.12.2021 20:12 Ответить
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10.12.2021 20:45 Ответить
Ой люди добренькие, что же эта деется! Зрада! Зрада, зраднецкая. Слезы на глазах! Только Порошенко, орел наш сивочелый имеет право требовать санкций против рашки. Санкции потребованные Зеленским - нипрваильные , они не буду работать. Истина вам гаварю!
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10.12.2021 21:41 Ответить
оточення поцЗедента-Портнов, Дубінський Деркач,Тупицький
вимагають від США нових санкцій!!
Ото посміються з тих "санкцій під крилом Єрмака
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10.12.2021 22:03 Ответить
 
 