Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN
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Вводить дополнительные санкции против России нужно уже сейчас, не дожидаясь дополнительного вторжения, ведь дальше может быть поздно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к этому власти США призывает команда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника Зеленского, имя которого не называет.
Советник говорит, что, по мнению официального Киева, Москва уже просчитала варианты возможных санкций на случай вторжения, и потому не боится их введения.
"Однако введение жестких санкций сейчас – со встроенными в них положениями об отмене, если Россия сделает реальные шаги для деэскалации – имеет шанс сработать", – цитирует CNN слова собеседника.
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+14 хужє не будєт
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+12 Сергей Середа
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+11 Ритта Рыжук
показать весь комментарий10.12.2021 19:17
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Пожалуйста, подождите...
Може там (цілком випадково) затесалась людина з мізками? І тому інкогніто: бо якщо буде прізвище - його відразу звідти виженуть...
Тепер будуть бігти попереду "піаніно"
Щас на Шустере.
Петя уже в.оюет. Идет в атаку.
"Я воевал,я Харьков брал,я кровь мешками проливал".
Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
Ганяють Лисого.
Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського ,, повідомляє телеканал CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3304609
Не може бути ..! Це хто там закликає , дЕрьмак з татаровим .? .
Что мешает отключить СВИФТ....сейчас, а просто для профилактики. Ведь проверка СВИФТА происходит на своей суверенной территории....правда?... и так все остальное по порядку.
вимагають від США нових санкцій!!
Ото посміються з тих "санкцій під крилом Єрмака