ДТЕК Ахметова надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанія ДТЕК після звернення польського системного оператора відновила постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС до Польщі для підтримки стабільної роботи енергосистеми сусідньої країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Експорт по виділеній лінії електропередачі здійснюється за залишковим принципом у режимі 135 МВт рівним графіком. Виведення одного блоку ТЕС для підтримки енергосистеми Польщі погоджено з диспетчером НЕК "Укренерго", - повідомила компанія.
В ДТЕК наголосили, що Добротвірська ТЕС в пріоритетному режимі забезпечує потреби ОЕС України.
"ДТЕК виконує усі взяті на себе зобов'язання, у тому числі, із забезпечення своїх генеруючих потужностей вугіллям. Компанія також готова, при необхідності, надати допомогу, щоб уникнути ризиків для відключення споживачів сусідніх країн Європейського Союзу", - зазначили в ДТЕК Ріната Ахметова.
Як повідомлялося, ДПЕК надає допомогу енергосистемі Польщі вдруге за останній тиждень. Так, 6 грудня загальний обсяг аварійної допомоги становив 945 МВт.год.
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ЗЫ правда, тут злые языки утверждают, что энергосистемы Украины и Запада несовместимы.., кто-то опять прездоболит..?
"есть возможность - можно помагать, только не кацапам..
ЗЫ правда, тут злые языки утверждают, что энергосистемы Украины и Запада несовместимы.., кто-то опять прездоболит..?"
Окей ?
Навіть продаж електрики в Польщу не обговорюється!
хіба Ахматка на цьому щось краде у українців ?
це не БаблоМойський держ електрикою нижче собівартості біткоіни майнає
ви ж глитай, навіть допомагаєте нужденним гум конвоями та хворим киснем, а не
павук-Коломойський
вы сомневаетесь ?
Зря !