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Ахметов (788) Польща (5136) енергетика (1644) ДТЕК (545)

ДТЕК Ахметова надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК Ахметова надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Компанія ДТЕК після звернення польського системного оператора відновила постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС до Польщі для підтримки стабільної роботи енергосистеми сусідньої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Експорт по виділеній лінії електропередачі здійснюється за залишковим принципом у режимі 135 МВт рівним графіком. Виведення одного блоку ТЕС для підтримки енергосистеми Польщі погоджено з диспетчером НЕК "Укренерго", - повідомила компанія.

В ДТЕК наголосили, що Добротвірська ТЕС в пріоритетному режимі забезпечує потреби ОЕС України.

"ДТЕК виконує усі взяті на себе зобов'язання, у тому числі, із забезпечення своїх генеруючих потужностей вугіллям. Компанія також готова, при необхідності, надати допомогу, щоб уникнути ризиків для відключення споживачів сусідніх країн Європейського Союзу", - зазначили в ДТЕК Ріната Ахметова.

Також читайте: Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям і гарантує безперебійне електропостачання українським споживачам, - ДТЕК Енерго

Як повідомлялося, ДПЕК надає допомогу енергосистемі Польщі вдруге за останній тиждень. Так, 6 грудня загальний обсяг аварійної допомоги становив 945 МВт.год.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Польща наш головний союзник в боротьбі з московською ордою ,тому допомогти їм то свята справа !!)))
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10.12.2021 19:34
+6
Завтра Бубон скаже що він допомога Евросоюзу в енергокризі.
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10.12.2021 19:49
+4
Загугли "Бурштынский энергоостров", и поймёшь что никто не "прездоболит".
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10.12.2021 19:35
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есть возможность - можно помагать, только не кацапам..
ЗЫ правда, тут злые языки утверждают, что энергосистемы Украины и Запада несовместимы.., кто-то опять прездоболит..?
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10.12.2021 19:32 Відповісти
Загугли "Бурштынский энергоостров", и поймёшь что никто не "прездоболит".
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10.12.2021 19:35 Відповісти
Какое отношение имеет Бурштынский энергоостров в экспорту в Польшу ?
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10.12.2021 20:26 Відповісти
Какое отношение текст комментария имеет к Польше:
"есть возможность - можно помагать, только не кацапам..
ЗЫ правда, тут злые языки утверждают, что энергосистемы Украины и Запада несовместимы.., кто-то опять прездоболит..?"
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10.12.2021 22:16 Відповісти
Бурштинський енергоострів (інколи Бурштинський острів[1]) - умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електромереж України, під'єднаний до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон.[2]
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10.12.2021 19:49 Відповісти
допомога Польщі не обговорюється !
Окей ?

Навіть продаж електрики в Польщу не обговорюється!
хіба Ахматка на цьому щось краде у українців ?
це не БаблоМойський держ електрикою нижче собівартості біткоіни майнає
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10.12.2021 20:46 Відповісти
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10.12.2021 22:19 Відповісти
немає за що, шановний пане Ренат !
ви ж глитай, навіть допомагаєте нужденним гум конвоями та хворим киснем, а не

павук-Коломойський
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10.12.2021 23:26 Відповісти
Ситуация смешная, но страшная...
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11.12.2021 01:51 Відповісти
Польща наш головний союзник в боротьбі з московською ордою ,тому допомогти їм то свята справа !!)))
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10.12.2021 19:34 Відповісти
вот так то .... получается что всё по ВЗРОСЛОМУ у него....может выручать даже европу.... капец как всё засрано и запущено в европе...... мини милиардэр так сказать с УКРАИНЫ.... выручает и готов выручать евросоюз где живут мульти миллиардэры самые богатые мира всего так сказать.... докатились гопники уже до ручки..... остаётся только поржать над ними....))
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10.12.2021 19:39 Відповісти
можем если захотим
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10.12.2021 19:39 Відповісти
Завтра Бубон скаже що він допомога Евросоюзу в енергокризі.
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10.12.2021 19:49 Відповісти
берите выше - это держпереворот в интересах панской Польши !

вы сомневаетесь ?
Зря !
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10.12.2021 20:49 Відповісти
З 6 го грудня кожен день з 8:00 - 20:00 год . Сьогодні вдень максимальна потужність експорту становила 150 МВт.год. Давайте дивитись прямо а очі ,зараз вартість електроенергії в Польщі доходить до 150 € за Мегават,так що на експорті можна заробити. Ми імпортуєм вугілля з Польщі, можливо це є одна з умов отримання додаткових обсягів палива поза чергою.
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10.12.2021 21:53 Відповісти
У Київській обл. норм енергопостачання ДТЕК забезпечити не може (то відключення, то напруга нижче 160В або вище 250В), але для закордону енергії - достатньо. (((
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10.12.2021 23:07 Відповісти
 
 