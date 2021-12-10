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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ ЗСУ

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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військове звання бригадного генерала присвоєно:

  1. полковнику ЖАКУНУ Олександру Миколайовичу — начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ;
  2. полковнику КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу — заступнику командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;
  3. полковнику ТАРНАВСЬКОМУ Олександру Георгійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Ну хоть не трем кварталовцам !
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10.12.2021 19:55 Відповісти
Лисий з Юзиком знову пролетіли
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10.12.2021 19:56 Відповісти
"... начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ...".
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Може він і достойна людина, але розкидатися таким високим званням не варто. Бо бачу, що блаЗЄнський знецінить і це звання. Скоро матимемо бригадних генералів як у США за кількістю.
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10.12.2021 20:05 Відповісти
Не доведти Господь, дослужитися до генерала, а тобі його клоун вручає...
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10.12.2021 20:06 Відповісти
Ну, бригадный генерал - это таки еще не генерал. Но уже и не полковник.
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10.12.2021 20:14 Відповісти
Роздавати звання і нагороди, це робота якраз для Вави. Ще стрічечки, на "великому ... ( потрібне вставити), перерізати.
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10.12.2021 20:09 Відповісти
 
 