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війна (56124) ОБСЄ (3402) танк (1644) Донбас (21733) найманці РФ (1968)

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад сотню одиниць російської військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей, - звіт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад сотню одиниць російської військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей, - звіт

Війська РФ на Донбасі розміщують танки, "Гради", міномети і гаубиці. Детальніше про військову техніку бойовиків розповіли в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 грудня.

ОБСЄ зафіксувала 9 реактивних систем залпового вогню і 24 буксирувані гаубиці, розміщені в порушення ліній відведення на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 6 "Градів" бойовики розмістили на полігоні біля н.п. Міусинськ, ще 3 - на полігоні біля н. п. Мирне біля Луганська. На полігоні поблизу н. п. Бугаївка безпілотник ОБСЄ помітив 13 самохідних гаубиці "Гвоздика" і 11 буксируваних гаубиць "Жаба".

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 129 танків, 42 гаубиці, 12 мінометів, 9 зенітних ракетних комплексів та 6 протитанкових гармат на 5 полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

На полігоні біля Міусинська окупанти розмістили 10 гаубиць "Гвоздика", 12 гаубиць "Жаба", 19 танків (Т-64 -17 од.і Т-72 - 2 од.) 3 зенітних ракетних комплекси "Стріла".

На полігоні в районі Мирного безпілотник ОБСЄ помітив 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 12 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба"), 6 протитанкових гармат ("Рапіра"), 12 мінометів (2Б11 "Сани"), 32 танки (Т-72 - 28 од.і Т-64 - 4 од.) та 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 одиниць російської військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА

На полігоні поблизу н.п. Круглик окупанти розмістили 28 танків (Т-64 - 19 од. і Т-72 - 9 од.). На полігоні біля Бугаївки - 26 танків (Т-64 - 18 од.і Т-72 - 8 од.) і 5 зенітних ракетних комплексів "Стріла". На полігоні поблизу н.п. Шимшинівка окупанти розмістили 18 танків (Т-72).

Також у житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив 4 бронетранспортери (типу БТР), які рухалися в колоні на захід.

Автор: Ірина Дашківська
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І що далі? Які наслідки? Вмилися кацапчачою уриною й все
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11.12.2021 09:25 Відповісти
забудьте нахрен за той мінськ. постачання важкої зброї сепаратистам треба розслідувати. за підтримку тероризму рф треба судити.
показувати свою роботу ні про що, всі ми вміємо. ділом займіться.
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11.12.2021 09:43 Відповісти
На 22 июня 1941 года в Украине и Белоруси было размещено 15 000 танков...,влючая тяжелые КВ,Т-34 и прочее дерьмо типа Амфибия,которых у Гитлера никогда не было...тем не менее братан Молотова Гитлер с 3 000 БТРов по факту дошел до Москвы к 1 октября 1941 года...взял в плен по пути 5 млн солдат и офицеров РККА...,вояки блин...
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11.12.2021 09:47 Відповісти
Игорь Вадимыч,известный блогер Ютьюба под именем "Одесская Хунта",каже что в плен сдалось 5 млн.200 000,может и так...,все равно полный позор...
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11.12.2021 09:53 Відповісти
и????? И что дальше????
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11.12.2021 10:00 Відповісти
 
 