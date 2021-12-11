Через негоду знеструмлено 55 населених пунктів у трьох областях України, - ДСНС

Через сильний вітер знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 у результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 3 областях (Київська – 25, Житомирська – 21 і Чернігівська – 9)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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