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Через негоду знеструмлені 107 населених пунктів у трьох областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через негоду знеструмлені 107 населених пунктів у трьох областях, - ДСНС

В Україні залишилися без електропостачання через негоду 107 населених пунктів у трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях (Житомирська – 40, Київська – 37 та Чернігівська – 30). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

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Зе-кономлять😡
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10.12.2021 09:27 Відповісти
 
 