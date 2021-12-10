РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3144 посетителя онлайн
Новости Общество
4 168 1
непогода (797) Тарифы на электроэнергию (1903) ГСЧС (4479)

Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

В Украине остались без электроснабжения из-за непогоды 107 населенных пунктов в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате усложнения погодных условий обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе-кономлять😡
показать весь комментарий
10.12.2021 09:27 Ответить
 
 