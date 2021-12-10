Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС
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В Украине остались без электроснабжения из-за непогоды 107 населенных пунктов в трех областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
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Goga Hammer
показать весь комментарий10.12.2021 09:27 Ответить Мне нравится 1
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