Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков
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Переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України. Водночас деталі розмови Байдена і Путіна залишаються загадкою для українців.
Про це повідомив у ефірі телеканалу "Україна24" ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.
За словами ексспікера, головне в перемовинах - "щоб рішення не приймалися поза спиною українських громадян і України як держави".
"На жаль, ми сьогодні бачимо обмежену інформацію з боку Офісу Президента, але треба також бути об'єктивним, і з боку Держдепу. Скажемо так - вона дуже поверхнева. З урахуванням того, що зустріч відбувалася майже дві години між Байденом та Путіним, велика частина цього часу була приділена саме українській ситуації, війні на Сході, окупації Криму. Тому хотілося б бачити більш розгорнуту позицію - про що говорили, або які домовленості були досягнуті. Якщо нічого не домовлялися - це теж ситуація. Але треба розуміти, як це повпливає на те напруження, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо з боку США, Європейського Союзу", - наголосив Разумков.
Ексспікер також зазначив, що змінюється позиція керівництва української держави - "спочатку вони не бачили напруги щодо того, що відбувається скупчення російських військ, після цього побачили".
"Не до кінця зрозуміло, з чим це пов'язано - з дійсно погіршенням ситуації на кордонах нашої держави та можливою ескалацією конфлікту, чи це відволікання уваги пов'язане з внутрішньою ситуацією. На жаль, це шкодить не лише президенту і його оточенню, а шкодить іміджу всієї держави", - сказав він.
Разумков також додав, що перемовини Байдена з Путіним не зняли ризики для України: "Ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація, яка відбувається і на кордонах Російської Федерації, і в Білорусі, і в першу чергу на території так званих "ЛДНР", і в Криму, - це все точки напруги, які, на жаль, ми повинні враховувати як позиції, з яких можуть відбуватися агресивні дії... Говорити, що питання зняте з порядку денного після перемовин Байдена з Путіним, на жаль, ми сьогодні не можемо. І ми не почули таку позицію ані від Сполучених Штатів Америки, ані від Російської Федерації, ані від президента України".
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!
Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.
Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.
Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.
- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.
КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.
Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".
Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".
Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"
Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").
КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.
За зєлупу вони голосували не внаслідок своїх "прагнень", а тому, що їм з 2005 р. по тілівізару показували цього "прастова-парня", і те, який він хороший.
А з 2014 р. щє по тому ж тілівізару їм розказували, який поганий Порох.
Якщо тілівізар "перегорнути" - і хоча б рік показувати нормальну інформацію про Порошенка і правду про зєлупу - вже через рік ситуація буде діаметрально інша.
Телевізор - це альфа і омега, початок і кінець.
Телевізор може абсолютно все.
Принаймні у нас.
Ніби це прокремлівське лайно зможе керувати країною краще за ЗЕ.
тому що і сша і єс дружнім хором заспівали за стіл переговорів. знімаючи при цьому санкції, та припиняючи нам допомогу
про що будем домовлятись?
амністія вбивцям? 15000 трупів з нашої сторони.
сепарів в ВР? це буде вже не 5 а 6 та колона від рф в Україні.
відмовитись від позовів на трільйони грн? за збитки від агресії рф.
погодитись що крим російський?
дати воду в крим?
ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЬ, ВАШУ МАТЬ???????????????
10 дек.
Пятница. В Европе уже поздний вечер.
Ни одна страна НАТО не поддержала идиотскую идею саммита с Путиным для коллективного удовлетворения его геоэротических озабоченностей. Пусть Байден сам справляется с этой высокой миссией.
Когда сторонников мало, нужно привлекать предателей противника.
И вот, нате вам...
Так что, всё может случится, всё зависит от того, кто выйдет во второй тур.
2. Если Госдеп не прав смотри п. 1.
а Обама, Байден, Меркель чи Оланд будуть розгрібати і гасити наслідки цих виборів.😀
І винуваті Байден і Меркель,не виправдали очікувань голосувальщиків за януковича і зе.😡
1. ❝Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни❞
2. Мосейчук-Скабєєва: ❝Відключення, які почалися по країні і темно то там, то там...❞
Зеленський: ❝Як ви сказали - буду цитувати вас як класика - «то там, то там» - іноді це буде відбуватися...❞
3. ❝Є Україна і нам треба зрозуміти - ми не Україна, а одна з країн Україна, ми тільки для себе така країна велика Україна, а для всіх інших одна з країн. І щоб буть в цій черзі в принципі щоб тебе підтримували тому що там у людини одна з найпотужніших армій світу - так вийшло, так вийшло - ви ж самі винні в цьому, я про це відверто говорив і нашим європейським колегам вони всі говорять - «росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? всі ви, коли ви боїтесь цих викликів ви всі кажете про це медійно, а потім президент російськой федерації вірить в це»...❞
4. Про НАТО:
❝Ми йдемо, ми ж йдемо з вами, а там шлагбаум❞