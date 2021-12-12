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Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України. Водночас деталі розмови Байдена і Путіна залишаються загадкою для українців.

Про це повідомив у ефірі телеканалу "Україна24" ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.

За словами ексспікера, головне в перемовинах - "щоб рішення не приймалися поза спиною українських громадян і України як держави".

"На жаль, ми сьогодні бачимо обмежену інформацію з боку Офісу Президента, але треба також бути об'єктивним, і з боку Держдепу. Скажемо так - вона дуже поверхнева. З урахуванням того, що зустріч відбувалася майже дві години між Байденом та Путіним, велика частина цього часу була приділена саме українській ситуації, війні на Сході, окупації Криму. Тому хотілося б бачити більш розгорнуту позицію - про що говорили, або які домовленості були досягнуті. Якщо нічого не домовлялися - це теж ситуація. Але треба розуміти, як це повпливає на те напруження, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо з боку США, Європейського Союзу", - наголосив Разумков.

Ексспікер також зазначив, що змінюється позиція керівництва української держави - "спочатку вони не бачили напруги щодо того, що відбувається скупчення російських військ, після цього побачили".

"Не до кінця зрозуміло, з чим це пов'язано - з дійсно погіршенням ситуації на кордонах нашої держави та можливою ескалацією конфлікту, чи це відволікання уваги пов'язане з внутрішньою ситуацією. На жаль, це шкодить не лише президенту і його оточенню, а шкодить іміджу всієї держави", - сказав він.

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Разумков також додав, що перемовини Байдена з Путіним не зняли ризики для України: "Ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація, яка відбувається і на кордонах Російської Федерації, і в Білорусі, і в першу чергу на території так званих "ЛДНР", і в Криму, - це все точки напруги, які, на жаль, ми повинні враховувати як позиції, з яких можуть відбуватися агресивні дії... Говорити, що питання зняте з порядку денного після перемовин Байдена з Путіним, на жаль, ми сьогодні не можемо. І ми не почули таку позицію ані від Сполучених Штатів Америки, ані від Російської Федерації, ані від президента України".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
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12.12.2021 10:48
+9
Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.

- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
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12.12.2021 11:01
+8
Катерина Яресько:
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"

Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.

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12.12.2021 11:01
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Разумков це звісно великий гум. Нахрєна цітувати цього педіка?
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12.12.2021 10:44 Відповісти
зебіли як вірус розмножуються діленням
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12.12.2021 10:49 Відповісти
Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.

- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
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12.12.2021 11:01 Відповісти
Катерина Яресько:
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"

Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.

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12.12.2021 11:01 Відповісти
Самое прикольное что это не разу не фейки.
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12.12.2021 11:04 Відповісти
зебилы уже поняли что их поимели по-полной, но продолжают (как и кацапы) винить в том Госдеп/Порошенко, все так же повторяя старые фейки с Г+Г\расея1
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12.12.2021 11:08 Відповісти
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним. - гарно сказано, доречі.
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12.12.2021 11:16 Відповісти
У малоосвічених мас єдине прагнення - наїстися, бухнути та потрахатись.

За зєлупу вони голосували не внаслідок своїх "прагнень", а тому, що їм з 2005 р. по тілівізару показували цього "прастова-парня", і те, який він хороший.

А з 2014 р. щє по тому ж тілівізару їм розказували, який поганий Порох.

Якщо тілівізар "перегорнути" - і хоча б рік показувати нормальну інформацію про Порошенка і правду про зєлупу - вже через рік ситуація буде діаметрально інша.

Телевізор - це альфа і омега, початок і кінець.
Телевізор може абсолютно все.
Принаймні у нас.
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12.12.2021 12:39 Відповісти
А зелябоба це ваше вумище як і у тебе -ти ж за нього голосив
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12.12.2021 11:22 Відповісти
Кацап Пупс №1 в списку "Слуг". Це відвертий ворог України. Другий після ЗЕ. Не забувайте про це!
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12.12.2021 10:44 Відповісти
Цю скотняку потрібно вішати поряд з САМИМ Зє.
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12.12.2021 10:50 Відповісти
Ж2 хоче жити в українському кориті, красти , брехати і зливати нас уйлу.
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12.12.2021 11:56 Відповісти
Зелену владу оповістили в останню чергу що говорили про Україну.
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12.12.2021 10:47 Відповісти
Хто такий разумков ? Нашо його зайвий раз піарити ?
Ніби це прокремлівське лайно зможе керувати країною краще за ЗЕ.
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12.12.2021 10:47 Відповісти
краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
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12.12.2021 10:48 Відповісти
Та ну.. Не садіть собі на шию іншого шарамижника.
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12.12.2021 10:52 Відповісти
я разумкова від зеленського не відділяю. Це персонал одного борделю.
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12.12.2021 10:55 Відповісти
стало гірше.
тому що і сша і єс дружнім хором заспівали за стіл переговорів. знімаючи при цьому санкції, та припиняючи нам допомогу
про що будем домовлятись?
амністія вбивцям? 15000 трупів з нашої сторони.
сепарів в ВР? це буде вже не 5 а 6 та колона від рф в Україні.
відмовитись від позовів на трільйони грн? за збитки від агресії рф.
погодитись що крим російський?
дати воду в крим?
ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЬ, ВАШУ МАТЬ???????????????
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12.12.2021 10:49 Відповісти
Не 15 тисяч наших загинули. А приблизно половина. 4 тисячі наших вояків - героїв, а решта просто проукраїнські жителі Донбасу. А от 7,5 тисяч сєпарів та прихильників сєпврів - то така їхня доля.
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12.12.2021 11:03 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

10 дек.



Пятница. В Европе уже поздний вечер.
Ни одна страна НАТО не поддержала идиотскую идею саммита с Путиным для коллективного удовлетворения его геоэротических озабоченностей. Пусть Байден сам справляется с этой высокой миссией.
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12.12.2021 10:53 Відповісти
У цензора незрозуміла тяга до бувших зебілів які вже встигли перевдягтися в білі пальта)
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12.12.2021 10:53 Відповісти
"На безрыбье и рак - рыба" (с)
Когда сторонников мало, нужно привлекать предателей противника.
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12.12.2021 11:03 Відповісти
угу... якась підозріла "розкрутка" піджидків...
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12.12.2021 11:11 Відповісти
Был бы в Украине нормальный сильный президент, другое отношение было бы к Украине.
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12.12.2021 11:04 Відповісти
Не було би. Бо Україна- це ти! (я, ми, вони). Ми: які гадимо самі під себе!
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12.12.2021 11:38 Відповісти
А ведь, СН тоже фактически не было.
И вот, нате вам...
Так что, всё может случится, всё зависит от того, кто выйдет во второй тур.
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12.12.2021 11:10 Відповісти
Ну на фіг - у Тігіпко грошей не вистачить...
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12.12.2021 11:12 Відповісти
дякуємо, кеп!
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12.12.2021 11:10 Відповісти
1. Госдеп всегда прав.
2. Если Госдеп не прав смотри п. 1.
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12.12.2021 11:13 Відповісти
Саша Сотник...как Путлер одержал паБЕДУ над Байденом https://youtu.be/4AVbIkze-fw
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12.12.2021 11:22 Відповісти
Разумков сам додумался или кто то подсказал ? И если напряжение не снято то Разумков в окопы пойдет ?
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12.12.2021 11:28 Відповісти
Давайте нарід буде обирати верховним головнокомандувачем двічі зека-макрушника і російського шоумена-імбіцила,
а Обама, Байден, Меркель чи Оланд будуть розгрібати і гасити наслідки цих виборів.😀
І винуваті Байден і Меркель,не виправдали очікувань голосувальщиків за януковича і зе.😡
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12.12.2021 11:29 Відповісти
який рОзумний рАзумков - якщо що напевне його можна вже в Презі ....- заміна Анфосо- Профіля ...- схавають ...
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12.12.2021 11:29 Відповісти
Ахметовский холуенок нагнетает.
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12.12.2021 11:32 Відповісти
На Западе РАБссию называют "Фабрика Смерти",после взрывов домов в Москве и т.д.,осенью 1999 года фюрер заболел этой Наркотой...,излечения от этого дерьма нет....,так что Украина с РАБссией не помирятся никогда...,потому что два разных народа с разным менталитетом,с разной культурой,с разными подходами в политической жизни общества...
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12.12.2021 11:37 Відповісти
Вместо умничания и бороздения просторов Большого театра, Разумкову лучше бы обсудить выполнение, а точнее полный провал гособоронзаказа и куда смотрела Верховная Рада под его кэривныцтвом. Спустить его с небес на грешную землю и к конкретным вопросам тыкнуть мордой лица
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12.12.2021 11:37 Відповісти
концлагерь Путлера не РАБство,а способ жизни Шариковых...
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12.12.2021 11:41 Відповісти
разумков по этой "теме" говорит взвешенно и фильтруе каждую свою мысль. Он к Украине никакого отношения не имеет, духовно он там - на мокшанских болотах, именно оттуда он черпает свои "духовные силы" А то скажет что нибудь не так, и лаптеногие братья никогда не простят. Он признавал что активный участник "Крымской весны" К.Вышинский его наставник в журналистике.
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12.12.2021 11:45 Відповісти
Этот афоризм знаменитого драматурга РАБссии не грозит...им бы взорвать отжать отравить мародерить... схавать Осетию или Крым,и насолить западным буржуинам,типа Украина не в НАТО,а наш кремлевский народ СкреПОНОСный... дятлы тупые...
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12.12.2021 11:52 Відповісти
Зная паскудство кремлевских ублюдков, и помня начало Афгана, я б опасался 25-27 декабря, когда весь запад на сильвестре и политическая жизнь замирает..
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12.12.2021 11:52 Відповісти
Тут ты прав...КГБшный окурок любит взрывать убивать в дни и юбилеи Советских дат...
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12.12.2021 11:56 Відповісти
наконец США приняли решительные меры против кацапсиновой Орды, президент Бидон поручил Госдепу обоссать все подъезды и насрать в лифтах и подворотнях Снежной Нигерии лаптеногих свиносабак.
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12.12.2021 12:11 Відповісти
Переговори з кремлівським екскрементом - марна справа й шкода праці, він шизанутий школою КГБ й залип в середині 20 століття.
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12.12.2021 12:54 Відповісти
Коротко.

1. ❝Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни❞

2. Мосейчук-Скабєєва: ❝Відключення, які почалися по країні і темно то там, то там...❞
Зеленський: ❝Як ви сказали - буду цитувати вас як класика - «то там, то там» - іноді це буде відбуватися...❞

3. ❝Є Україна і нам треба зрозуміти - ми не Україна, а одна з країн Україна, ми тільки для себе така країна велика Україна, а для всіх інших одна з країн. І щоб буть в цій черзі в принципі щоб тебе підтримували тому що там у людини одна з найпотужніших армій світу - так вийшло, так вийшло - ви ж самі винні в цьому, я про це відверто говорив і нашим європейським колегам вони всі говорять - «росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? всі ви, коли ви боїтесь цих викликів ви всі кажете про це медійно, а потім президент російськой федерації вірить в це»...❞

4. Про НАТО:
❝Ми йдемо, ми ж йдемо з вами, а там шлагбаум❞
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12.12.2021 13:08 Відповісти
Форсити вилупка-разумкова,це зашквар.
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12.12.2021 13:17 Відповісти
Врет мыльный пузырек на одном глазу.Из за Шайтановых в силовых структурах,в политических кругах , Президент Украины вынужден ограничить потребителей, разносчиков секретов всему свету.А консультации команды Байдена были и с МИДом Украины и с Президентом Украины неоднократные ДО переговоров с кремлевским моськой и после.Стал ничем-не поминай лихом и мрий про булаву за рюмкой чаю.Команда Президента Зе работает юридически выверенно и эффективно ,в отличие от базикал-информаторов кремля из Украины.
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12.12.2021 13:30 Відповісти
 
 