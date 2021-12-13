Рух бульваром Тараса Шевченка у центрі Києва відновили після аварії, - КМДА

Пошкодження водопроводу, що сталося ввечері 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, ліквідовано. Дорожники відновили асфальтне покриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що рух бульваром Тараса Шевченка у напрямку вул. Хрещатик відновлено. Автобуси курсують у звичайному режимі, роботу тролейбусів відновлять протягом години.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух на всіх смугах бульвару у напрямку вулиці Хрещатик було перекрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини. ФОТО