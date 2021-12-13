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Рух бульваром Тараса Шевченка у центрі Києва відновили після аварії, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Пошкодження водопроводу, що сталося ввечері 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, ліквідовано. Дорожники відновили асфальтне покриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він зазначив, що рух бульваром Тараса Шевченка у напрямку вул. Хрещатик відновлено. Автобуси курсують у звичайному режимі, роботу тролейбусів відновлять протягом години.
Нагадаємо, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух на всіх смугах бульвару у напрямку вулиці Хрещатик було перекрито.
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На Київщині 13 грудня заплановані масові відключення електроенергії в сотнях населених пунктів. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на сайт компанії-постачальника ДТЕК "Київські регіональні електромережі"
Відомо, що причиною відключень стали планові роботи та капітальні ремонти мереж. Без світла сидітимуть мешканці Бучі, Борисполя, Білої Церкви, Іванкова, Ірпіню, Тетіїва, Обухова та ще багатьох населених пунктів.(с)