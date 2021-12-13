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Сьогодні МОЗ схвалить додаткову дозу вакцини від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Сьогодні МОЗ схвалить додаткову дозу вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні підпише наказ, який дозволить запроваджувати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ розповів під час брифінгу.

Ляшко наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.

"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин порівняно з ефективністю вакцини в загальній популяції", - пояснив міністр.

За його словами, МОЗ продовжує роботу з доставки вакцин в Україну та планування майбутніх постачань.

Читайте: Найближчим часом Вінницька та Хмельницька області вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
І упороті ж підуть на черговий укол!

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13.12.2021 11:15
+7
Я просто оставлю это здесь.

Без локдаунов и сертификации: во Флориде снижается число инфицирований
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13.12.2021 11:13
+7
ми, хто уважно стежив за розвитком ковідної істерії, очікували подібного розвитку ще у 2020 році. Висновок про природній імунітет є незаперечним у справді грамотних людей.
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13.12.2021 11:44
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13.12.2021 11:01 Відповісти
Больше доз - лучше приём по 5г
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13.12.2021 11:05 Відповісти
по стакану и день свободен
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13.12.2021 11:32 Відповісти
Это просто праздник ...
Надо обязательно отметить этот день красным цветом в календаре...😀
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Кто сказал «мяу»: российские наркоманы переходят на дополнительную дозу вакцины от COVID-19 « Передознись, но не сегодня.
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13.12.2021 11:09 Відповісти
"в общей популяции", - пояснил министр.(с) Этот черт уже не стесняется болтать о народе как о стаде. И мне вовсе не смешно.

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13.12.2021 11:11 Відповісти
Почему как о стаде?? Для них народ и есть стадо...
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13.12.2021 11:20 Відповісти
В том и дело... популяция, значит... откровенней не бывает.
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13.12.2021 11:22 Відповісти
Я просто оставлю это здесь.

Без локдаунов и сертификации: во Флориде снижается число инфицирований
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13.12.2021 11:13 Відповісти
ми, хто уважно стежив за розвитком ковідної істерії, очікували подібного розвитку ще у 2020 році. Висновок про природній імунітет є незаперечним у справді грамотних людей.
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13.12.2021 11:44 Відповісти
В августе во Флориде число умерших в день переваливало за 400, а заражений за 27 тыс. При том, что у них 21 млн населения.
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13.12.2021 16:06 Відповісти
І упороті ж підуть на черговий укол!

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13.12.2021 11:15 Відповісти
ні, упороті будуть розповідати про 6G та вивсьоврьоті, кавід ета нє апасна
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13.12.2021 11:21 Відповісти
Упоротий вже розповідає.
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13.12.2021 11:50 Відповісти
11 человек слишком малая выборка и исследовали там только инактивированной вакциной. РНК и векторные вакцины они не исследовали.
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13.12.2021 16:00 Відповісти
Антіпки щось не чути,мабуть побіг чергу займати.
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13.12.2021 11:21 Відповісти
він ще появиться. Зараз певно шукає "залізобетонні" аргументи про необхідність третьої дози. І чому дві дози не спрацювали.
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13.12.2021 11:46 Відповісти
А ви самі що, читати розучилися?
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю". Про це повідомляє в понеділок Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". "Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється із феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися із приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky News. Міністр також повідомив, що двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від COVID-19, але зазначив, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції". У зв'язку з цим влада Великої Британії розширить програму "бустерної" вакцинації та відкриє більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть по 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.
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13.12.2021 12:38 Відповісти
И... результат этого заявления? Штамм распространяется быстрее, больше заболевших, третья прививка... Где результат защиты первых двух? Где результат работы "бустерной дозы" и будет ли он вообще? Чем дальше продолжается ковидобесие - тем больше появляется вопросов. Как будут оценивать действие третьей прививки, если смертности от Омикрона нет, привитые также болеют?
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13.12.2021 16:49 Відповісти
Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
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13.12.2021 17:20 Відповісти
"Данные показывают, что этот риск значительно снижается после ревакцинации, поэтому я настоятельно призываю всех принять свою ревакцинацию, когда они соответствуют критериям».

При анализе 581 человека с подтвержденным Омикроном..." Риск заболеть снижается, особенно при анализе заболевших?

"В нем говорится, что два британских исследования, которые еще не были представлены публично..." - мы ещё не придумали какие цифры нарисовать))

"хотя ни один из случаев заболевания Омикрона еще не привел к госпитализации или смерти, данных для оценки степени тяжести Омикрона было недостаточно" - данных для оценки заболевания недостаточно, а оценку эффективности вакцинации уже дали))) мы не знаем, что лечить, но уверяем, что болезнь побеждена!!!
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13.12.2021 18:52 Відповісти
Спробуй хоча б цей уривок це перекласти хочаб в гугл транслейті

In an analysis of 581 people with confirmed Omicron, two doses of AstraZeneca (AZN.L) or Pfizer-BioNTech (PFE.N), vaccines provided much lower levels of protection against symptomatic infection compared with what they provide against Delta.
However, when boosted with a dose of Pfizer vaccine, there was around 70% protection against symptomatic infection for people who initially received AstraZeneca, and around 75% protection for those who received Pfizer.

Геть не схоже на твою брехню.
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13.12.2021 19:08 Відповісти
"При анализе 581 человека с подтвержденным Омикроном, двумя дозами AstraZeneca (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N) , вакцины обеспечивали гораздо более низкие уровни защиты от симптоматической инфекции по сравнению с вакцинами против Delta.
Однако при усилении дозой вакцины Pfizer было около 70% защиты от симптоматической инфекции для людей, которые первоначально получали AstraZeneca, и около 75% защиты для тех, кто получал Pfizer."

Я статью прочитал и так и с переводом, так как читая в оригинале не нашел взаимосвязи. Гугл перевел также. Но объясните мне один момент: как при анализе подтвержденных с Омикроном в результате получили 70-75% защиты от инфекции??? А моя "брехня" это и есть выдержки с предоставленной вами статьи) прочтите ещё раз)
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13.12.2021 19:21 Відповісти
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13.12.2021 11:19 Відповісти
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13.12.2021 11:20 Відповісти
Добить лежачих.
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13.12.2021 11:25 Відповісти
вас доб'є велике крадівництво та пакетики по 2 грн
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13.12.2021 11:28 Відповісти
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13.12.2021 11:27 Відповісти
а я гадав, куди ж ви поділися?
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13.12.2021 11:29 Відповісти
ботоваксеры смотрю на работу перестали ходить, видать перегорели по полной, да и у зелени методички писать некому, что ни день то зашквар по полной.
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13.12.2021 11:39 Відповісти
Зараз грошенят підкинуть і знову гавкіт почнеться "плоска земля і агенти кремля"...
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13.12.2021 12:05 Відповісти
мне кажется что до конца января они будут в отпуске, новая порция ковидобесия начнется после 20х чисел января, потихонечку,неспеша, в феврале начнут нагнетать, и апогей март. А вот потом, если верить JPMorgan, все начнет спадать и к лету утихнет.
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13.12.2021 13:13 Відповісти
Просто выделенные 25 лямов на рекламу исчерпались)))
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13.12.2021 16:51 Відповісти
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні підпише наказ

Такому як Ляшко дядько на селі не дасть свою худобу пасти.
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13.12.2021 11:40 Відповісти
Т.е. 2 укола + 1 дополнительный, а потом ещё + 1 бустерный? Или 2 бустерных? Ляшко пшнх. Накалывают уже как бройлеров на птицефабрике
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13.12.2021 12:29 Відповісти
 
 