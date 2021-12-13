Сегодня Минздрав одобрит дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня подпишет приказ, позволяющий вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга.
Ляшко подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
"Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил министр.
По его словам, Минздрав продолжает работу по доставке вакцин в Украину и планированию будущих поставок.
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Надо обязательно отметить этот день красным цветом в календаре...😀
Без локдаунов и сертификации: во Флориде снижается число инфицирований
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю". Про це повідомляє в понеділок Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". "Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється із феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися із приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky News. Міністр також повідомив, що двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від COVID-19, але зазначив, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції". У зв'язку з цим влада Великої Британії розширить програму "бустерної" вакцинації та відкриє більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть по 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.
При анализе 581 человека с подтвержденным Омикроном..." Риск заболеть снижается, особенно при анализе заболевших?
"В нем говорится, что два британских исследования, которые еще не были представлены публично..." - мы ещё не придумали какие цифры нарисовать))
"хотя ни один из случаев заболевания Омикрона еще не привел к госпитализации или смерти, данных для оценки степени тяжести Омикрона было недостаточно" - данных для оценки заболевания недостаточно, а оценку эффективности вакцинации уже дали))) мы не знаем, что лечить, но уверяем, что болезнь побеждена!!!
In an analysis of 581 people with confirmed Omicron, two doses of AstraZeneca (AZN.L) or Pfizer-BioNTech (PFE.N), vaccines provided much lower levels of protection against symptomatic infection compared with what they provide against Delta.
However, when boosted with a dose of Pfizer vaccine, there was around 70% protection against symptomatic infection for people who initially received AstraZeneca, and around 75% protection for those who received Pfizer.
Геть не схоже на твою брехню.
Однако при усилении дозой вакцины Pfizer было около 70% защиты от симптоматической инфекции для людей, которые первоначально получали AstraZeneca, и около 75% защиты для тех, кто получал Pfizer."
Я статью прочитал и так и с переводом, так как читая в оригинале не нашел взаимосвязи. Гугл перевел также. Но объясните мне один момент: как при анализе подтвержденных с Омикроном в результате получили 70-75% защиты от инфекции??? А моя "брехня" это и есть выдержки с предоставленной вами статьи) прочтите ещё раз)
Такому як Ляшко дядько на селі не дасть свою худобу пасти.