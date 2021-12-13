Сегодня начинают принимать заявки на выплату "тысячи Зеленского": инструкция. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, на на первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:
- прошёл полный курс вакцинации от COVID-19;
- оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";
- оформил специальную картку "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).
Как получить выплату
Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги:
- Оформить специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
- Загрузить приложение "Дія" и авторизироваться в нем (важно обновить приложение, єПідтримка доступна, начиная с версии Дії 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android).
- Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
- Зайти в раздел Услуги.
- Найти услугу єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" (оформленную заранее).
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны насчитать в течение 10 дней).
Топ комментарии
+15 Leon Renk bcc9a743
показать весь комментарий13.12.2021 09:25
+13 Ярослав Викторович
показать весь комментарий13.12.2021 09:19
+13 Сергей Иванофф
показать весь комментарий13.12.2021 09:34
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эти ворованные деньги замараны кровью наших солдат на передовой!!!
Сфотографировать через приложение идентификационный код и паспорт.
Подписать в отделении или у курьера анкету-заявление к Договору о предоставлении банковских услуг, на котором напечатаны миниатюры фотографий, сделанных в первом шаге.
Сфотографировать через приложение карту и выбрать для нее пин-код.
Все. Карта активна, можете пользоваться. Если вам одобрен кредитный лимит, то ее даже пополнять не обязательно.
На все ушло от силы минут 15-20 чистого времени. Если вы открывали счет в украинском банке, поэтому согласитесь, что 15 минут - это невероятно быстро.
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ну и объясни мне умник в чем тут "виртуальность"? Ключевое "подписать в отделении" или "у курьера" сводит твой комментарий о виртуальности на нет. Без очереди за такое же время можно и в остальных банках так оформить. Вопрос: нах мне или кому-то другому вообще это? Есть тот же Приват, в котором уже есть 70-80% страны, почему не его?
Если отделение привата рядом с тобой - то тебе повезло, а вот моим родителям нет - потому что с понедельника по пятницу они работают, а в субботу приватбанк в нашем городе не работает - с монобанком же все проще, карту принес курьер прям на работу - совершенно бесплатно) (я про черную карту при регистрации).
> На все ушло от силы минут 15-20 чистого времени - да, но к отделению еще нужно дойти) и очередя там бывают немаленькие.
> нах мне или кому-то другому вообще это? Есть тот же Приват, в котором уже есть 70-80% страны, почему не его - потому что есть право выбора, кому удобно тот в привате получит, кому нет - в монобанке, или другом банке
Эта ссылка ж есть в самой новости
Можно
https://pcappcatalog.com/1489717872/дія
Загрузить Дию.
Очередной отмыв через "кумовьев 95"??????
А банк
Альфа банк
Монобанк
Укргазбанк
Создайте в этой Дии такую возможность!
ТОЖ якщо ПРЕЗИДЕНТ вважає, що НАКОРМИТИ чи ВДЯГТИ бодай у "маєчку та трусики" свою націю - це вже занадто, то будемо їсти літературу.
сначала на всех перекрёстках орут что государство не защищает своих граждан не поставляет вакцину, мы все умрём и так далее, а когда на каждом углу открыты пункты вакцинации то начался массовый ор - нас всех хотят чипировать и так далее
с тысячей такая же хрень, нет денег - плохо, дали денег и- ещё хуже.
в пригороде Одессы в одной из громад очень долго капали на мозги Голове местной рады - сколько можно терпеть эту убитую дорогу в центр села, там больница, с/с, водоканал, церковь, стадион, магазины и прочее.
наконец то сделали дорогу и начался блин кровавый понос - вот, себе сделали, конечно, что бы Голова ездил на работу по хорошей дороге, за наш счёт, из средств бюджета, воры, хапуги и так далее.
людям не угодишь. никогда.
потому что все живут как в анекдоте:
-ты козёл!
-это я то козёл?
-да ты и на козла не похож!
-это я то не похож?
Теперь тупо киданули на бабки-где селе потратить эту тысячу, даже если несчастная бабка получит при помощи внуков тысячу.
Лохотронон по зеленски!
они знают всё и про всё, только вот на работе, дома и вообще по жизни ниже плинтуса и ничего собой не представляют.