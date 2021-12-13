Сегодня начинают принимать заявки на выплату "тысячи Зеленского": инструкция. ВИДЕО

С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, на на первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

прошёл полный курс вакцинации от COVID-19;

оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";

оформил специальную картку "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

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Как получить выплату

Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги: