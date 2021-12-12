Выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров сделал все необходимое, чтобы начисление выплат полностью вакцинированным гражданам началось в срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"С 19 декабря... стартует программа поддержки по выплате 1000 грн полностью вакцинированным лицам. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя. На первом этапе проект будет доступен для украинцев в приложении "Дія". Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии зеленого сертификата", – написал Шмигаль.
Он уточнил, что для получения выплат необходимо сформировать виртуальную карту на выбор в одном из банков-партнеров.
"Этот процесс абсолютно бесплатный. После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг, таким образом поддержав бизнес, наиболее пострадавший от негативных последствий пандемии", - подчеркнул премьер.
Пожалуйста, подождите...
На що можна буде витратити тисячу?
Гроші з віртуальної картки у Дії не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.
Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59594046
Наше , щоб знищити черги і жити в комфорті, створило "Дія" і вбило черги і походи по кабінетах - насмерть .
Ви - " Без бумажки ти букашка" (це ж ваша приказка) . А нам навіть гроші паперові не треба , і навіть карточки , бо юзаєм телефон на касі і касир не шукає нам здачу🤓👍. Ви все нищили і створювали незручності , ми це руйнуємо і створюємо комфорт . Користуйтесь на здоров'я і не дякуйте .
Наше покоління підготувало грунт для розвитку. І під час цього було втрачено або скалічено мільони життів. Але Ви навіть цього не знаєте і не розумієте. Головне, щоб зараз у цей грунт були посіяні не будяки і не тільки квіточки, а й пшениця і по розумному пріоритету. І Ви не маєте ні найменшої уяви про мої приказки, а вже чіпляєте ярлика. Дякувати буду розумним, патріотичним, шляхетним людям, незважаючи до якого покоління вони відносяться.
Народ очень хочет увидеть:
- обезьянку-арахамию
- макаку гогилашвили
- скунса-трухина
- курицу-безуглую
- трех поросят - юзика и стефанчуков
- крота-ермака
- оманского ослика.....