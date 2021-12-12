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Выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Выплата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров сделал все необходимое, чтобы начисление выплат полностью вакцинированным гражданам началось в срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"С 19 декабря... стартует программа поддержки по выплате 1000 грн полностью вакцинированным лицам. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя. На первом этапе проект будет доступен для украинцев в приложении "Дія". Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии зеленого сертификата", – написал Шмигаль.

Он уточнил, что для получения выплат необходимо сформировать виртуальную карту на выбор в одном из банков-партнеров.

"Этот процесс абсолютно бесплатный. После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг, таким образом поддержав бизнес, наиболее пострадавший от негативных последствий пандемии", - подчеркнул премьер.

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Топ комментарии
+11
К сожалению у власти сегодня в приоритете поддержание игорного и развлекательного бизнеса а не какие то там фронты
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12.12.2021 18:47
+10
Я хочу перерахувати цю тисячу нашим бійцям на фронт. Хто знає як це зробити?
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12.12.2021 18:21
+9
Какая выплата? Что оно мелет? Выплата это когда деньги дают на руки., а это очередная афера от хе-проходимцев
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12.12.2021 18:53
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Завтра і перевіримо.
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12.12.2021 18:15 Ответить
До речі. Писали про 13 грудня. Вже 19...
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12.12.2021 18:16 Ответить
А за бустерну та 4-ту дози платити будуть? В Європі без цих доплат, в 1000 грн, люди почали протестувати проти вакцинації
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12.12.2021 18:20 Ответить
Я хочу перерахувати цю тисячу нашим бійцям на фронт. Хто знає як це зробити?
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12.12.2021 18:21 Ответить
Аналогічно. Хочу перерахувати дану тисячу пополам: бійцям і онкохворим дітям. Як це зробити?
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12.12.2021 18:25 Ответить
только купив на 1000 билет в музей и отдав его волотёрам они доставят
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12.12.2021 18:27 Ответить
К сожалению у власти сегодня в приоритете поддержание игорного и развлекательного бизнеса а не какие то там фронты
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12.12.2021 18:47 Ответить
Умно сказано.!!!!!!!!
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12.12.2021 19:07 Ответить
На ВСУ нельзяяяяяя. Путин обидется и застрелится.А "95" кварталу похороны оплачивать. ВЫ навено террорист???
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12.12.2021 19:10 Ответить
Та тисяча дається не для того щоб ви віддали її бійцям. Клоун розраховує, що потратять на 95 квартал.

На що можна буде витратити тисячу?

Гроші з віртуальної картки у Дії не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.

Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59594046
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12.12.2021 22:23 Ответить
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12.12.2021 18:21 Ответить
та кому вони нах потрібні, на зсу більше виділяйте!!!
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12.12.2021 18:28 Ответить
30 нещасних доларів і то навіть не готівкою.
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12.12.2021 18:31 Ответить
це більше схоже на аферу, так що було б добре, як би штук 20 по тисячі, скрутили в трубочку та засунули в дупу тому, хто це придумав.
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12.12.2021 18:38 Ответить
Идиоты. Чтоб получить сертификат нужно пол дня выстоять в очереди к своему семейному врачу где можно не раз заразиться. Лучше бы вы по тысячи выдали тем кто в сырых окопах сейчас сидит под обстрелами а не тем кто соизволил получить бесплатную прививку.
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12.12.2021 18:44 Ответить
Нормальні люди отримають сертифікат в ДіЯ в 2 кліка , навіть не відриваючи жопу від дивана . Розумово відсталі - ті да , мусять стояти в чергах . Ногами важко коли голова не працює .
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12.12.2021 19:16 Ответить
Если вам нравится ДИЯ - это не значит, что Вы нормальный. Это всего лишь значит, что Вы умеете пользоваться телефоном. И по поводу "розумово видсталых" ещё не известно. Некоторым нормальным говноДИЯ не нравится от слова "совсем"
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12.12.2021 22:48 Ответить
Ви разом із Зеленським живете у світі, де населення - це молодь віком від 18 до 34 і всі дивляться у рота Зеленському і пісяються від його величності та гумору. Бо він же такий великий та вумний - цифровізація та Дія! А те, що гроші шалені йдуть під цю Дію, яка ще себе покаже, та під дороги - то таке, дрібниці. А те, що є більш нагальні потреби, то взагалі для розумово відсталих, як Ви кажете.
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13.12.2021 01:40 Ответить
Ваше покоління вкупі з комуністами вигадали та створили черги та дефіцит .
Наше , щоб знищити черги і жити в комфорті, створило "Дія" і вбило черги і походи по кабінетах - насмерть .
Ви - " Без бумажки ти букашка" (це ж ваша приказка) . А нам навіть гроші паперові не треба , і навіть карточки , бо юзаєм телефон на касі і касир не шукає нам здачу🤓👍. Ви все нищили і створювали незручності , ми це руйнуємо і створюємо комфорт . Користуйтесь на здоров'я і не дякуйте .
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13.12.2021 06:31 Ответить
Це теж звеличання Святого Миколая?
Наше покоління підготувало грунт для розвитку. І під час цього було втрачено або скалічено мільони життів. Але Ви навіть цього не знаєте і не розумієте. Головне, щоб зараз у цей грунт були посіяні не будяки і не тільки квіточки, а й пшениця і по розумному пріоритету. І Ви не маєте ні найменшої уяви про мої приказки, а вже чіпляєте ярлика. Дякувати буду розумним, патріотичним, шляхетним людям, незважаючи до якого покоління вони відносяться.
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13.12.2021 13:10 Ответить
Гербом СРСР мав би бути старий дротовий телефон з дивним дирявим колісчатком в центрі . Скільки не крути його вперед у майбутнє , воно завжди повертається назад у минуле . До речі , черги стояли навіть і на цей сраний телефон і на його підключення . Такої дичі в нашому світі ви не знайдете . Тож кажу : користуйтесь і не дякуйте . Ви вже заінсталювали "ДіЯ" в свій телефон ? Чи все ще бігаєте по кабінетах , стоїте в чергах і носите з собою пів кулька макулатурних "документів"?
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13.12.2021 13:30 Ответить
Якби не було дискових телефонів, то не було б і мобільних, якби не було ЕОМ, то не було б і смартфонів. «Дія» - то чудово, аби додаток використовувся тільки з добрими намірами. Але хизуватися невеликим технічним досягненням (хтозна чи адекватні на те гроші пішли), то дитячість, - коли економічна криза в країні, енергетична, кадрова, небувалий розмах корупції, небачене розкрадання, межа бідності все підвищується. Зручно використовувати телефон на касі, аби було чим розраховуватися. Потрібно не тільки створювати комфорт, ну це вже для дорослих людей. Чому поціновувачі партії регіонів, ОПЗЖ, а зараз і Слуг народу (якщо є така партія) - це хамство, зневага і недолугість. Мудреці казали: "Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки" або "Глядя в прошлое - снимите шляпу, глядя в будущее - засучите рукава! " До речі, слова «Без бумажки ти букашка» це слова Райкіна, справжнього артиста, коміка.
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13.12.2021 17:59 Ответить
Ніщіта справді чорна . Біля супермаркетів нема де припаркувати авто , та й на касі купа зубожілих з повними кошиках на колесах . Добре що супермаркет цілодобовий . Їду в 5:00 зранку , поки всі зубожілі сплять і немає черги . Бо прийдеться хвилин 15-20 стояти на касі .
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13.12.2021 18:40 Ответить
Аби Ви ще й статистику дивились і людей бачили, а не тільки супермаркети в містах. От якби валялися на вулицях голодні - от то була би бідність. А те, що основна кількість населення витрачається на комунальні та їжу, то таке, якби ще й не їли. Я думаю, що у Вашій голові і війна вже закінчилася, як у верховного. Проблем нема - тільки черги на касах і антиДієвики. Удачі Вам, може колись подорослішаєте.
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13.12.2021 19:54 Ответить
Тысча. Мельчает власть. Юлина тысяча была 200 долларов, а Вовина и до 40 не дотягивает.
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12.12.2021 18:52 Ответить
Какая выплата? Что оно мелет? Выплата это когда деньги дают на руки., а это очередная афера от хе-проходимцев
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12.12.2021 18:53 Ответить
Ну не знаю . Мені наприклад зручніше просто проюзати телефон на касі , ніж платити готівкою . + кешбек від монобанку і не треба чекати поки касирка знайде здачу , на якій кишать мільярди мікробів і вірусів .
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12.12.2021 19:11 Ответить
зебилоид, запихай свою тысячу себе в очко, дебил
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12.12.2021 18:57 Ответить
Акурат на Св.Миколая Чудотворця 🇺🇦😁👍. Вчора якраз відкрив карточку е-підтримка в монобанку в два кліка + один клік в ДіЯ . Чекаю на подарунок . Вже примітив декілька цікавих книжок в "книгарня є" . Дуже приємно .
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12.12.2021 19:02 Ответить
Бот?
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12.12.2021 22:50 Ответить
Щаслива Ви людина, бо оце є єдина проблема у Вашому житті - звеличувати Зе.
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13.12.2021 01:42 Ответить
До чого тут Зе ? Я звеличую Св. Миколая Чудотворця . При чому в першому ж реченні . Читайте уважніше (бо Миколай нічого не принесе , або принесе мало)
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13.12.2021 06:40 Ответить
Я читала уважно, а отримає кожен те, що заслужив. Звеличували Ви Зеленського, хіба що й самі цього не помітили.
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13.12.2021 12:57 Ответить
А эту тысячу можно использовать на посещение зелёного зоопарка!?
Народ очень хочет увидеть:
- обезьянку-арахамию
- макаку гогилашвили
- скунса-трухина
- курицу-безуглую
- трех поросят - юзика и стефанчуков
- крота-ермака
- оманского ослика.....
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12.12.2021 19:30 Ответить
на базаре вже зробыли поправку на 1000
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12.12.2021 19:47 Ответить
А як перерахувати Зеленському на панихіду?
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12.12.2021 19:59 Ответить
 
 