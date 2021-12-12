Кабмин запускает пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", - Шмыгаль
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Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.
"Пройти оформление на границе скоро можно будет в удобное время. На этой неделе правительство дало старт экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы". Благодаря такой инициативе можно будет забронировать время оформления в пунктах пропуска. Также для улучшения комфорта будут созданы новые зоны ожидания", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что введение "Электронной очереди" будет способствовать уменьшению очередей из автомобилей на границах, сэкономит время для бизнеса, а также улучшит имидж Украины.
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зручно
В какие страны въезжают по электронной очереди ? назовите .
может они хотят подъехать с затемнёнными стёклами к границе : чтобы народ морду не набил ?
Вот стоят авто в очереди в ЕС - тут такое крутое мимо всех по електроноой записи ? Кабмин ОФУЕЛ .
Такой цирк В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ отсутствует
"Боротьба з олігархами шляхом надання їм такої кількості майна, щоб вони вдавились!!!!"😀😀😀
Проте верески "зрада" і "зельоні, буба, беня, белебеня" - можна позачергово. Але тільки в туалет, бо там їм місце.
Так шо это действительно нужно только для отмазки проезда без очереди всякой *******.
Вот это я понимаю улучшения, и все ради граждан