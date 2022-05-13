Кабмін запускає пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", - Шмигаль

Кабінет Міністрів дав старт новому експериментальному проєкту "Електронна черга перетину кордону", який дозволить наперед бронювати час для оформлення документів у пунктах пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Пройти оформлення на кордоні скоро можна буде у зручний час. Цього тижня уряд дав старт експериментальному проекту "Електронна черга перетину кордону". Завдяки такій ініціативі можна буде забронювати час оформлення у пунктах пропуску. Також для покращення комфорту будуть створені нові зони очікування", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що запровадження "Електронної черги" сприятиме зменшенню черг з автомобілів на кордонах, заощадить час для бізнесу, а також покращить імідж України.

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