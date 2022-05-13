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Кабмін запускає пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Кабмін запускає пілотний проєкт

Кабінет Міністрів дав старт новому експериментальному проєкту "Електронна черга перетину кордону", який дозволить наперед бронювати час для оформлення документів у пунктах пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Пройти оформлення на кордоні скоро можна буде у зручний час. Цього тижня уряд дав старт експериментальному проекту "Електронна черга перетину кордону". Завдяки такій ініціативі можна буде забронювати час оформлення у пунктах пропуску. Також для покращення комфорту будуть створені нові зони очікування", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що запровадження "Електронної черги" сприятиме зменшенню черг з автомобілів на кордонах, заощадить час для бізнесу, а також покращить імідж України.

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Топ коментарі
+10
спочадку відстоюєш у електронній черзі, а потім їдеш - і стоїш у фізичній
зручно
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12.12.2021 16:18
+9
Хтось готує собі ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР 😀😀
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12.12.2021 16:10
+8
Вообще цирк- все себе чиновники хотят без очереди .
Вот стоят авто в очереди в ЕС - тут такое крутое мимо всех по електроноой записи ? Кабмин ОФУЕЛ .

Такой цирк В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ отсутствует
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12.12.2021 16:25
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Хтось готує собі ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР 😀😀
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12.12.2021 16:10 Відповісти
И не тока...ПХИ... потоки теперь напрямую(официально-диджитально), прежде чем дело дойдет до коридора... а в одни руки и, шо греха, дороже чем окольным путем(дороже в 5-8 раз)... Недоколыханные вон , на свою голову добастовались до того, шо за один раньше сертификатик(вспомогательный) ПЛАТИЛИ 300-500 грн... Нынче - 3 300грн, а таких говорят нужно штук 10-15... Об основных документах, в плане цены, маримане тока рукой махнули...
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12.12.2021 16:29 Відповісти
Ага, уже навіть є черга....
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12.12.2021 16:36 Відповісти
А когда введут визы с московией ?
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12.12.2021 16:17 Відповісти
Да какие визы с рабссеей при таком диджитальном правительстве? Односторонний безвиз в рабсеей, причем бронетехника считается легкой ручной кладью и разрешен одной особе провоз детей численностью до роты.
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12.12.2021 16:21 Відповісти
Це щоб прикордонники могли підзаробляти. " За ...гривень продається Лохотронна черга. Не бажаєте?"
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12.12.2021 16:41 Відповісти
спочадку відстоюєш у електронній черзі, а потім їдеш - і стоїш у фізичній
зручно
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12.12.2021 16:18 Відповісти
В кабмине кажется оторвались от реальности .

В какие страны въезжают по электронной очереди ? назовите .

может они хотят подъехать с затемнёнными стёклами к границе : чтобы народ морду не набил ?
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12.12.2021 16:27 Відповісти
зеленый коридор себе готовят
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12.12.2021 16:45 Відповісти
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12.12.2021 16:30 Відповісти
Вообще цирк- все себе чиновники хотят без очереди .
Вот стоят авто в очереди в ЕС - тут такое крутое мимо всех по електроноой записи ? Кабмин ОФУЕЛ .

Такой цирк В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ отсутствует
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12.12.2021 16:25 Відповісти
Дык, в постсовковой мурляндии двойные откаты еще никто не отменял ... Обождите , еще придется платитьв диджитал очереди тока за желание сегонуть за бугор(тудым-сюдым - обратно)
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12.12.2021 16:33 Відповісти
Стоишь сутки, получаешь талончик в окошке у толстой тётки, а потом стоишь сутки в обычной очереди перед шлагбаумом, это реально прорыв! Мы зробылы це разом!
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12.12.2021 16:26 Відповісти
...в окошке у толстой тупой тётки, у которой еще и программа чиперная , миксирует в очереди клиентов, вот потом у этой толстой тетки стоишь еще суток трое, пока не поможет горячая линия... а потом стоишь сутки в обычной очереди перед шлагбаумом...
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12.12.2021 16:39 Відповісти
Цікаво ,а чому не запустити проект"Ракетна програма України" чи "Програма виробництва БПЛА " !!!! Під час ворожої агресіі ,це булиб більш доцільним ,ніж вселяка галіматья ,імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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12.12.2021 16:34 Відповісти
И всех будут направлять к самолетам Бени с дорогими билетами 😀😀😀
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12.12.2021 16:37 Відповісти
От це Володька молодець придумав новий спосіб боротьби з олігархами:
"Боротьба з олігархами шляхом надання їм такої кількості майна, щоб вони вдавились!!!!"😀😀😀
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12.12.2021 16:39 Відповісти
Пока не отойдут от власти , не вдавятся. Но если это случится, мультики только начнутся...
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12.12.2021 16:43 Відповісти
То-та я смотрю, шо-та они мутят с новой авиалинией, типо, украинской.
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12.12.2021 16:41 Відповісти
Все, що електронне - добре. Доведено скрізь за кордоном.
Проте верески "зрада" і "зельоні, буба, беня, белебеня" - можна позачергово. Але тільки в туалет, бо там їм місце.
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12.12.2021 16:42 Відповісти
Большой и малый розет защитан... У-а-ха-ха-хаа... буба, -ты(вы)... ...ЗЫ...Мож кто не догнал, типо, малый... это когда собаке делать нечего... Большой это когда собаке все же в континиуме нечего делать= гудок + расстояние между малым и большым (делать нечего).
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12.12.2021 16:51 Відповісти
ди-джи-тальный калидор- як альтернатива "физическому" перетину кордону, наприкладi Польщi ...
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12.12.2021 16:51 Відповісти
А кто не записался будет жить на границе или платить "решалам". А увеличить терминалы не хватает ума? А заставить всех инспекторов работать, а не курить и "решать вопросики" слабо?
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12.12.2021 16:53 Відповісти
Зачем? Чтобы лугандонцы лезли в Украину ещё более массово чем сейчас?
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12.12.2021 16:56 Відповісти
Спрогнозировать своё прибытие на границу почти нереально. А ещё нереальней предусмотреть ситуацию с продвижением очереди на самой границе .
Так шо это действительно нужно только для отмазки проезда без очереди всякой *******.
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12.12.2021 17:07 Відповісти
Це непорозуміння хоч раз через кордон на машині їхало? Особливо в вихідні.
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12.12.2021 17:07 Відповісти
Всё для народа, всё для людей...
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12.12.2021 17:14 Відповісти

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12.12.2021 17:57 Відповісти
12 часов в 30 градусную жару, Малый Березный-****(Словакия). Я тогда дозвонился на горячую линию Кулебы(министр заграничных дел) -сбой компьютерной системы( в воскресенье) ремонт начнут в понедельник.
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12.12.2021 18:02 Відповісти
У фотографа - голова квадратная? чи турецкая тюбетейка?
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12.12.2021 19:57 Відповісти
Телефон перед лицом.
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12.12.2021 20:15 Відповісти
Теперь посмотреть заграницу можно по вэбке, прямо в приложении ДІЯ.
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12.12.2021 18:14 Відповісти
С таким успехом скоро дойдёт и до характеристик с места работы, и списков всех родственников .
Вот это я понимаю улучшения, и все ради граждан
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12.12.2021 18:43 Відповісти
електроную очередь в туалет (дальше будет)
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12.12.2021 20:41 Відповісти
 
 