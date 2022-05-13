Кабмін запускає пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології
Кабінет Міністрів дав старт новому експериментальному проєкту "Електронна черга перетину кордону", який дозволить наперед бронювати час для оформлення документів у пунктах пропуску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.
"Пройти оформлення на кордоні скоро можна буде у зручний час. Цього тижня уряд дав старт експериментальному проекту "Електронна черга перетину кордону". Завдяки такій ініціативі можна буде забронювати час оформлення у пунктах пропуску. Також для покращення комфорту будуть створені нові зони очікування", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що запровадження "Електронної черги" сприятиме зменшенню черг з автомобілів на кордонах, заощадить час для бізнесу, а також покращить імідж України.
Будь ласка, зачекайте...
зручно
В какие страны въезжают по электронной очереди ? назовите .
может они хотят подъехать с затемнёнными стёклами к границе : чтобы народ морду не набил ?
Вот стоят авто в очереди в ЕС - тут такое крутое мимо всех по електроноой записи ? Кабмин ОФУЕЛ .
Такой цирк В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ отсутствует
"Боротьба з олігархами шляхом надання їм такої кількості майна, щоб вони вдавились!!!!"😀😀😀
Проте верески "зрада" і "зельоні, буба, беня, белебеня" - можна позачергово. Але тільки в туалет, бо там їм місце.
Так шо это действительно нужно только для отмазки проезда без очереди всякой *******.
Вот это я понимаю улучшения, и все ради граждан