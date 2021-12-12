Виплата "ковідної тисячі" в Україні почнеться вчасно, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів зробив все необхідне, щоб нарахування виплат повністю вакцинованим громадянам почалося вчасно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Із 19 грудня... стартує програма підтримки з виплати 1000 грн повністю вакцинованим особам. Цього тижня уряд ухвалив всі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно. На першому етапі проект буде доступний для українців у застосунку "Дія". Подати заявку можна буде в кілька кліків за наявності зеленого сертифіката", - написав Шмигаль.
Він уточнив, що для отримання виплат необхідно сформувати віртуальну картку на вибір в одному з банків-партнерів.
"Цей процес абсолютно безкоштовний. Після нарахування 1000 грн кошти можна буде використовувати на певний перелік послуг, таким чином підтримавши бізнес, який найбільше постраждав від негативних наслідків пандемії", - наголосив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
На що можна буде витратити тисячу?
Гроші з віртуальної картки у Дії не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.
Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59594046
Наше , щоб знищити черги і жити в комфорті, створило "Дія" і вбило черги і походи по кабінетах - насмерть .
Ви - " Без бумажки ти букашка" (це ж ваша приказка) . А нам навіть гроші паперові не треба , і навіть карточки , бо юзаєм телефон на касі і касир не шукає нам здачу🤓👍. Ви все нищили і створювали незручності , ми це руйнуємо і створюємо комфорт . Користуйтесь на здоров'я і не дякуйте .
Наше покоління підготувало грунт для розвитку. І під час цього було втрачено або скалічено мільони життів. Але Ви навіть цього не знаєте і не розумієте. Головне, щоб зараз у цей грунт були посіяні не будяки і не тільки квіточки, а й пшениця і по розумному пріоритету. І Ви не маєте ні найменшої уяви про мої приказки, а вже чіпляєте ярлика. Дякувати буду розумним, патріотичним, шляхетним людям, незважаючи до якого покоління вони відносяться.
Народ очень хочет увидеть:
- обезьянку-арахамию
- макаку гогилашвили
- скунса-трухина
- курицу-безуглую
- трех поросят - юзика и стефанчуков
- крота-ермака
- оманского ослика.....