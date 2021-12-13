Сьогодні починають приймати заявки на виплату "тисячі Зеленського": інструкція. ВIДЕО

З сьогоднішнього дня і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше 18 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, на першому етап тисячу гривень зможе отримати кожен повнолітній українець, який:

пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;

оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія";

оформив спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку).

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Як отримати виплату

Відповідно до інструкцій, оприлюднених Міністерством цифрової трансформації, необхідно зробити такі кроки: