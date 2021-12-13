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Сьогодні починають приймати заявки на виплату "тисячі Зеленського": інструкція. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З сьогоднішнього дня і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше 18 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, на першому етап тисячу гривень зможе отримати кожен повнолітній українець, який:

  • пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;
  • оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія";
  • оформив спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплата "ковідної тисячі" в Україні почнеться вчасно, - Шмигаль

Як отримати виплату

Відповідно до інструкцій, оприлюднених Міністерством цифрової трансформації, необхідно зробити такі кроки:

  1. Оформити спеціальну картку єПідтримка в застосунку банку або офлайн-відділенні(безкоштовно).
  2. Завантажити застосунок "Дія" та авторизуватися в ньому (важливо оновити додаток, єПідтримка доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android)
  3. Переконатися, що маєте "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його).
  4. Зайти у розділ Послуги.
  5. Знайти послугу "єПідтримка".
  6. Обрати для виплати картку "єПідтримка" (оформлену заздалегідь).
  7. Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки (їх мають нарахувати протягом 10 днів).
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Топ коментарі
+15
Якби ви, зелебенські, вдавилися тією тисячою!
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13.12.2021 09:25
+13
Ну и главный вопрос: что делать категории 70+, у которых нет Дии?
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13.12.2021 09:19
+13
Я хочу перевести эти деньги на поддержку армии. На закупку медикаментов раненым, раз Минобороны не в состоянии это сделать! 8 млрд - это солидная поддержка общества!
Создайте в этой Дии такую возможность!
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13.12.2021 09:34
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жаль що новi мiзки щe нe продаються
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13.12.2021 09:01 Відповісти
Для зелебенських дебілів і для тих хто їх обрав 73%.
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13.12.2021 09:27 Відповісти
мне этой падлючей зеленой власти не нужно никаких подачек!!!
эти ворованные деньги замараны кровью наших солдат на передовой!!!
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13.12.2021 09:28 Відповісти
да, мизги в аптеке даже не купишь, мизг на дороге редко валяется.
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13.12.2021 09:31 Відповісти
Журналюги вы , в своём уме ? Деньги из бюджета уже его🤡🐸🐲? Оно вам сЦАРЬ ?
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13.12.2021 10:43 Відповісти
цe мeнi? чи ти промазала самостiйним комeнтом?
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13.12.2021 12:24 Відповісти
Не совком я Юлею ("Юліна тисяча"), но за суттю - так, коріння у совку
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13.12.2021 11:00 Відповісти
Лохотрон починається.
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13.12.2021 09:03 Відповісти
выделят населению огрумную сумму за наш же счет, а с учетом того, что мало куму нужны сейчас музеи и книги, никто не воспользуется, и все эти деньги будут украдены. хороший креатив от квартала
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13.12.2021 15:32 Відповісти
В партнерах рашистский альфа-банк, этим все сказано
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13.12.2021 09:14 Відповісти
Только забыли добавить в видео, что оформление карты е-підтримка доступно через оформление обычной карты банка, которая нах не надо. Список банков партнеров умиляет.
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13.12.2021 09:16 Відповісти
В монобанке это в виртуальная карта - которая закроется также легко как и открылась))
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13.12.2021 12:26 Відповісти
Выходцы из Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский организовали поразительно комфортный процесс входа для новых клиентов. Чтобы получить карту, нужно всего несколько шагов:

Сфотографировать через приложение идентификационный код и паспорт.
Подписать в отделении или у курьера анкету-заявление к Договору о предоставлении банковских услуг, на котором напечатаны миниатюры фотографий, сделанных в первом шаге.
Сфотографировать через приложение карту и выбрать для нее пин-код.
Все. Карта активна, можете пользоваться. Если вам одобрен кредитный лимит, то ее даже пополнять не обязательно.

На все ушло от силы минут 15-20 чистого времени. Если вы открывали счет в украинском банке, поэтому согласитесь, что 15 минут - это невероятно быстро.
---
ну и объясни мне умник в чем тут "виртуальность"? Ключевое "подписать в отделении" или "у курьера" сводит твой комментарий о виртуальности на нет. Без очереди за такое же время можно и в остальных банках так оформить. Вопрос: нах мне или кому-то другому вообще это? Есть тот же Приват, в котором уже есть 70-80% страны, почему не его?
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13.12.2021 12:55 Відповісти
Ты описал процесс регистрации, а не получения виртуальной карты для тех кто уже пользуется монобанком))

Если отделение привата рядом с тобой - то тебе повезло, а вот моим родителям нет - потому что с понедельника по пятницу они работают, а в субботу приватбанк в нашем городе не работает - с монобанком же все проще, карту принес курьер прям на работу - совершенно бесплатно) (я про черную карту при регистрации).

> На все ушло от силы минут 15-20 чистого времени - да, но к отделению еще нужно дойти) и очередя там бывают немаленькие.

> нах мне или кому-то другому вообще это? Есть тот же Приват, в котором уже есть 70-80% страны, почему не его - потому что есть право выбора, кому удобно тот в привате получит, кому нет - в монобанке, или другом банке
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13.12.2021 13:01 Відповісти
Там 4 банка на выбор, але!))) Ты хоть вникни в суть вопроса, чудо.
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13.12.2021 13:05 Відповісти
Кто из нас чудо? Перейди ж ты по ссылке которая в новости указана - там 5 банков в списке, ну как так??? https://e-aid.diia.gov.ua/#banks
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13.12.2021 16:15 Відповісти
Приватбанка в списке партнеров нет. Его клиенты не смогут е-підтримку оформить. На выбор моно, укргаз, альфа и а-банк. И список действительно странный.
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13.12.2021 13:09 Відповісти
Как это? там уже 5 банков в списке и приват банк в том числе) https://e-aid.diia.gov.ua/#banks

Эта ссылка ж есть в самой новости
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13.12.2021 16:13 Відповісти
как это нет? у меня есть приложение приват24, зашёл в него и в пару кликов оформил виртуальную карту, потом перенаправили в Дию где я подал запрос на получение средств. ФСЬО! Не вставая на работе с рабочего места за 3 минуты
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14.12.2021 07:45 Відповісти
И, кстати, Приват - государственный. Это еще балл в его сторону при добавлении к таким услугам.
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13.12.2021 12:59 Відповісти
Ну и главный вопрос: что делать категории 70+, у которых нет Дии?
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13.12.2021 09:19 Відповісти
Як представник цієї категорії скажу: "Сім год мак не родив і голоду де було", або ж - "навіщо вовку жилетка, всерівно в кущах порве".
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Я так подивився на перелік цільового використання коштів з цієї тисячі... а вони й не потрібні людям похилого віку. Принаймні більшості з них.
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13.12.2021 09:51 Відповісти
Если уж внедрять цифровизацию, то почему "Дія" только для смартфонов? Почему её нельзя устанавливать на компах и ноутбуках?
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13.12.2021 09:44 Відповісти
Так у нас " страна в смартфоне".
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13.12.2021 09:56 Відповісти
Нак компе зачем устанавливать, если есть сайт "Дии" - где всех этих услуг еще больше
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13.12.2021 10:05 Відповісти
"Почему её нельзя устанавливать на компах и ноутбуках?"

Можно

https://pcappcatalog.com/1489717872/дія
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13.12.2021 10:07 Відповісти
Я дию установил в макбук
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14.12.2021 09:12 Відповісти
"...что делать категории 70+..."

Загрузить Дию.
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13.12.2021 10:04 Відповісти
вопрос из серии "у меня нет ни одной банковской карты, как получить на карту 1000?"
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14.12.2021 07:47 Відповісти
Якби ви, зелебенські, вдавилися тією тисячою!
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13.12.2021 09:25 Відповісти
стройся! за гречкой, шагом марш!
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13.12.2021 09:28 Відповісти
очень странно, ни одного государственного банка в списке((
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Укргазбанк.
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13.12.2021 10:07 Відповісти
Приват, Укргаз. Хватит стонать.
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13.12.2021 10:32 Відповісти
Не увидел в списке приват
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13.12.2021 11:26 Відповісти
ничего в дие не появилось, эх. А вообще куплю на косарь книг, давно есть списочек, куда ручонки не доходили
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13.12.2021 09:30 Відповісти
Проверил, нет в послугах такого пункта "єПідтримка", Дия последней версии.
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13.12.2021 09:30 Відповісти
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13.12.2021 09:31 Відповісти
А где гос банки???
Очередной отмыв через "кумовьев 95"??????
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13.12.2021 09:32 Відповісти
Укргазбанк.
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13.12.2021 09:53 Відповісти
и все..........
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13.12.2021 13:40 Відповісти
А приватбанк уже тоже не госбанк?
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13.12.2021 12:28 Відповісти
в списке нет привата...

А банк
Альфа банк
Монобанк
Укргазбанк
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13.12.2021 13:42 Відповісти
Уже есть.
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13.12.2021 13:45 Відповісти
Список банків-партнерів буде поповнюватись у міру їх підключення до єПідтримки
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13.12.2021 13:49 Відповісти
Откройте ссылку которая указана в новости и там есть приват https://e-aid.diia.gov.ua/#banks
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13.12.2021 16:14 Відповісти
когда вышла новость Привата не было еще)))
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13.12.2021 17:02 Відповісти
Наверное, я просто читал ее когда там уже обновили и он был в списке) ну и я как-то с самого начала знал что он там будет в списке)
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13.12.2021 17:43 Відповісти
Я хочу перевести эти деньги на поддержку армии. На закупку медикаментов раненым, раз Минобороны не в состоянии это сделать! 8 млрд - это солидная поддержка общества!
Создайте в этой Дии такую возможность!
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13.12.2021 09:34 Відповісти
Это не зеленского тысяча, это тысяча из бюджета страны, то есть они народные
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13.12.2021 09:36 Відповісти
Та там столько барьеров зеленые барыги поставили, что ее 1% от вакцинированных в лучшем случае получит. Это очередной даже не громкий пук, а мелкий зеленый шептун
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13.12.2021 09:43 Відповісти
Конечно. Так же было и с Юлиной и Петиной тысячами.
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13.12.2021 11:31 Відповісти
Про Юлину тысячу помню, а вот про Петину нет - когда это ее давали?
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13.12.2021 12:29 Відповісти
Перед выборами 2019-го.
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13.12.2021 12:40 Відповісти
Для початку пенсіонерам треба нові смартфони роздати. На старий дія не стає бо бракує пам'яті, а новий за 1000 гривень не купиш.
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13.12.2021 09:36 Відповісти
Это компенсация от государства тем, кто "купил" вакцинацию!
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13.12.2021 09:38 Відповісти
Дебільне слово видумали - "застосунок".
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13.12.2021 09:50 Відповісти
Хотів би піти до зєлєних морду набити. Та нема куди. Вони всі в смартфоні.
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13.12.2021 09:57 Відповісти
лоховоды лохотронят, а биомасса в большенстве своем страшного ничего не видит, и думает куда б кутнуть на те 37 долларов. Стадо куле.
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13.12.2021 10:05 Відповісти
Вы вакцинировались?
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13.12.2021 10:06 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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13.12.2021 10:11 Відповісти
Вопрос на вопрос? ...
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13.12.2021 11:00 Відповісти
да,нет
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13.12.2021 11:11 Відповісти
На цю хвилину в додатку не бачу послуги "э-підтримка".
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13.12.2021 10:41 Відповісти
Обновите приложение и при первой загрузке предложит стать участником.
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Так правда, оновив і щось таке було, проте це не зовсім те, що в ролику, я так і не бачу є-підтримки чи будь-якої іншої інформації.
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13.12.2021 12:53 Відповісти
Дальше открываете приложение вашего банка(если оно есть в списке) и там соглашаетесь с предложением открыть карточку е-підтримки.
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13.12.2021 13:20 Відповісти
еПидтримка в Дие появится только с 19 числа
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13.12.2021 10:48 Відповісти
На Мыколая?
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13.12.2021 10:54 Відповісти
Теж маю намір купити книжок, бо сходити до спортзалу то марна справа: не наїли стільки, щоб скидати сало з боків. А книжка- це вічне. І прекрасний подарунок рідним до Нового року.
ТОЖ якщо ПРЕЗИДЕНТ вважає, що НАКОРМИТИ чи ВДЯГТИ бодай у "маєчку та трусики" свою націю - це вже занадто, то будемо їсти літературу.
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13.12.2021 10:49 Відповісти
Жрать -свиняча дело. Человек должен просвещаться.
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13.12.2021 11:01 Відповісти
редко увидишь на просторах комментариев здравомыслящего человека
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14.12.2021 07:49 Відповісти
Жлобам всё не так, нет тысячи плохо, есть тысяча тоже плохо !
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13.12.2021 11:04 Відповісти
Их справа говно метать. Должен заметить,что может даже также за тысячу.
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13.12.2021 11:06 Відповісти
а так по жизни ведется.
сначала на всех перекрёстках орут что государство не защищает своих граждан не поставляет вакцину, мы все умрём и так далее, а когда на каждом углу открыты пункты вакцинации то начался массовый ор - нас всех хотят чипировать и так далее
с тысячей такая же хрень, нет денег - плохо, дали денег и- ещё хуже.

в пригороде Одессы в одной из громад очень долго капали на мозги Голове местной рады - сколько можно терпеть эту убитую дорогу в центр села, там больница, с/с, водоканал, церковь, стадион, магазины и прочее.
наконец то сделали дорогу и начался блин кровавый понос - вот, себе сделали, конечно, что бы Голова ездил на работу по хорошей дороге, за наш счёт, из средств бюджета, воры, хапуги и так далее.

людям не угодишь. никогда.

потому что все живут как в анекдоте:
-ты козёл!
-это я то козёл?
-да ты и на козла не похож!
-это я то не похож?
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14.12.2021 07:57 Відповісти
сначала село лишили школ, детских садиков, потом забрали тв (Т2 далеко не везде берет), потом уничтожили сами села забрав сельские советы, а заодно и рабочие места.
Теперь тупо киданули на бабки-где селе потратить эту тысячу, даже если несчастная бабка получит при помощи внуков тысячу.
Лохотронон по зеленски!
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13.12.2021 11:18 Відповісти
Після перемовин з Apple прослідковується намагання схилити користувачів андроїд купувати айфони. Зокрема в додатку Дія в мені послуг на андроїдах (версія 3.0.19) "єПідтримка" відсутня. На айфонах все добре.
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13.12.2021 11:26 Відповісти
Андроид. Е-поддержка появилась.
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13.12.2021 11:33 Відповісти
Только увидел. Андроид-3? Динозавр однако.
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13.12.2021 11:34 Відповісти
Версія Дії 3.0.19
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13.12.2021 11:39 Відповісти
Перші "тисячі" отримають нужденні користувачі айфонів🤣
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13.12.2021 11:28 Відповісти
Хочу эту сраную 1000 пожертвовать на армию или онкобольным. Почему в сраной говноДИИ нету такой функции?
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13.12.2021 11:30 Відповісти
Малоросы, почему нет возможности перевести эту "тысячу" на ЗСУ? Что, армии Украины не нужны деньги? Уже все есть и украинцам не стоит беспокоиться о безопасности своей страны?
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13.12.2021 12:59 Відповісти
Якщо сервер Дії не ляже сьогодні, то завтра обовязково таке станеться, бо зелебобіки хочуть отримати замість гречки білет у кінотеатр на омріяний фільм про великого Кормчего...
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13.12.2021 16:03 Відповісти
Цікаво-ощадбанк підтримає партнерську програму?
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14.12.2021 07:02 Відповісти
самое весёлое это читать комментарии "умных и знающих"
они знают всё и про всё, только вот на работе, дома и вообще по жизни ниже плинтуса и ничего собой не представляют.
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14.12.2021 07:59 Відповісти
 
 