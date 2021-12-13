УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12274 відвідувача онлайн
Новини Політика України
283 5
ВР (11728) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року

Спікер Руслан Стефанчук пропонує головам фракцій та груп цього тижня провести зустріч із керівництвом парламенту.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

За словами спікера, потрібно підбити підсумки минулого року та спланувати наступний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця поточної сесії Рада може ухвалити закон про реформу СБУ, - Стефанчук

Стефанчук вважає, що можна зустрітися у середу о 15.00.

"Тому що після п’ятниці така зустріч буде ускладнена", - пояснив він.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.12.2021 11:38 Відповісти
Це Зе обсипали колумбійським цукром?
показати весь коментар
13.12.2021 12:07 Відповісти
я вже підвів підсумок.
вкрали майже все що було заплановано, а де хто й більше
обісралися на всіх напрямках що до держави, оборони та людей.
ВСЕ!
показати весь коментар
13.12.2021 11:40 Відповісти
Кроме зашквар ничего полезного ЗЕшобла не сделала.
показати весь коментар
13.12.2021 11:47 Відповісти
"Мы в дерьме!" (с) Вот вам все підсумки, криворукие вы дилетанты. Такого ******* в стране не было даже в 90-е.
показати весь коментар
13.12.2021 14:03 Відповісти
 
 