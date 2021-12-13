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Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Руслан Стефанчук пропонує головам фракцій та груп цього тижня провести зустріч із керівництвом парламенту.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.
За словами спікера, потрібно підбити підсумки минулого року та спланувати наступний.
Стефанчук вважає, що можна зустрітися у середу о 15.00.
"Тому що після п’ятниці така зустріч буде ускладнена", - пояснив він.
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вкрали майже все що було заплановано, а де хто й більше
обісралися на всіх напрямках що до держави, оборони та людей.
ВСЕ!