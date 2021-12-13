Для тестування нардепів на наркотики немає законодавчого механізму, - Стефанчук
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Станом на зараз не існує законодавчого механізму по проведенню тестування на вміст у крові народних депутатів наркотичних речовин.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.
Він зізнався, що навіть складно уявляє, як можна провести такі процедури у законний спосіб.
"Будь-який громадянин України, навіть якщо він - народний депутат, користується цілою низкою благ і преференцій, які передбачені у ІІ розділі Конституції України, в тому числі у питаннях, пов’язаних із його недоторканністю. Якщо це рішення (про проведення тестування. - Ред.) буде прийняте у Верховній Раді, тоді, безперечно, ми шукатимемо механізми. А поки це початок якоїсь розмови", - наголосив спікер.
Стефанчук також розказав, що негативно ставиться до будь-яких залежностей - наркотичних, алкогольних та інших.
"Рішення Верховної Ради повинні прийматися на підставі зрозумілого, чесного і прямого волевиявлення", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Использование ПЦР-тестов так же не имеет законодательного механизма.Но тем ни менее простым людям его навязывают.
покарати того хто призначив безробітного росіянина на посаду зам міністра мвс теж не можна, хоча це і є держзрада.
в країні хаос і """беспредел""" і це зробив Зеленський, з ермаком, та своїм оточенням.
з своєю молодою """командою"""
73% прекрасно знали, что зелупа наркоман.
И шо?
Безголів'я - казали моя бабка.. "Недоуми - занапастили Божий рай," - це вже Шевченко..