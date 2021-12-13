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Новини Політика України
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ВР (11728) депутат (1576) наркотики (1348) Стефанчук Руслан (654)

Для тестування нардепів на наркотики немає законодавчого механізму, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для тестування нардепів на наркотики немає законодавчого механізму, - Стефанчук

Станом на зараз не існує законодавчого механізму по проведенню тестування на вміст у крові народних депутатів наркотичних речовин.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

Він зізнався, що навіть складно уявляє, як можна провести такі процедури у законний спосіб.

"Будь-який громадянин України, навіть якщо він - народний депутат, користується цілою низкою благ і преференцій, які передбачені у ІІ розділі Конституції України, в тому числі у питаннях, пов’язаних із його недоторканністю. Якщо це рішення (про проведення тестування. - Ред.) буде прийняте у Верховній Раді, тоді, безперечно, ми шукатимемо механізми. А поки це початок якоїсь розмови", - наголосив спікер.

Стефанчук також розказав, що негативно ставиться до будь-яких залежностей - наркотичних, алкогольних та інших.

"Рішення Верховної Ради повинні прийматися на підставі зрозумілого, чесного і прямого волевиявлення", - додав він.

Також читайте: Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Так сделай, жирный ты боров, шо тебе мешает?
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13.12.2021 13:38
+9
Для простолюда мигом находят, а здесь -табу.
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13.12.2021 13:42
+8
Для справки:
Использование ПЦР-тестов так же не имеет законодательного механизма.Но тем ни менее простым людям его навязывают.
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13.12.2021 13:45
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Так сделай, жирный ты боров, шо тебе мешает?
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13.12.2021 13:38 Відповісти
Він відповідальних за "хотілки" уйла та Бубочки. Наприклад, референдум про статус ордло.
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13.12.2021 13:52 Відповісти
Ага и спалить всю контору зеленско-гогилашвиловскую?
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13.12.2021 14:55 Відповісти
свиням(нардепам)- все, наріду- дулю.
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13.12.2021 13:41 Відповісти
Для простолюда мигом находят, а здесь -табу.
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13.12.2021 13:42 Відповісти
У нас навіть нема законодавчего механізму для тестування президента на наркотики.
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Для справки:
Использование ПЦР-тестов так же не имеет законодательного механизма.Но тем ни менее простым людям его навязывают.
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13.12.2021 13:45 Відповісти
такое. употребление наркотиков не запрещено законом.
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13.12.2021 13:45 Відповісти
у нас ніяких механізмів що до вищого керівництва нема. Зе, зняти не можна, депутата, практично не можна, тих хто друг тим більше не можна. хіба що зашквар державного рівня і то не завжди.
покарати того хто призначив безробітного росіянина на посаду зам міністра мвс теж не можна, хоча це і є держзрада.
в країні хаос і """беспредел""" і це зробив Зеленський, з ермаком, та своїм оточенням.
з своєю молодою """командою"""
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Значит для холопов такая процедура есть, а для элиты нет.здорово.если менты меня заподозрили что я под кайфом то меня потянут на анализы .а их свиножопые величества низя,
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13.12.2021 13:48 Відповісти
Відбріхуватися навчилися. Людей же за дурнів тримають.
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13.12.2021 13:51 Відповісти
І вже досить давно,скільки себе пам'ятаю.А живу вже достатньо довго..
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13.12.2021 14:29 Відповісти
Він складно уявляє як то здійснити,тому я йому підскажу...Точнісінько так само,як водіів маршруток перед початком робочого дня тестують на алкоголь і наркотики,так само перед заходом в зал для голосування можна тестувати нардепів...Враховуючи,що водіі ризикують своїм життям і життям пасажирів,а нардепи життям всіх українців і ніколи своїм,то процедуру ту відносно них потрібно проводити багато жорсткіще і принциповіше...Для цього потрібно всього навсього щоб 226 з тих 240-ка зелених корефанів Стефанчука прийняли закон...Але половина з них наркомани,та й їх головний що їх провів теж наркоман,тому вони скоріше навпаки приймуть закон про легалізацію наркотиків і наркош...
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13.12.2021 13:53 Відповісти
Станом на зараз не існує законодавчого механізму по проведенню тестування на вміст у крові народних депутатів наркотичних речовин.-для проведення тестування наркоти в крові народних депутатів, потрібні медичні -лабораторні заходи "зе слуги " .котрих більшість у ВР можуть проголосувати за 15 хв, обовязкові медичні заходи (аналізи на наркоту).Якщо ні ,то на вході у сесійну залу, поставити пару німецьких вівчарок, котрі навчені реагувати на наркотики ,
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13.12.2021 13:57 Відповісти
И главное, что бы делали они это добровольно...
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13.12.2021 14:21 Відповісти
Мабуть ці безсмертні зекретини готуються не до сміттєвих баків а до чогось іншого
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13.12.2021 14:01 Відповісти
Вова! Посци у баночку.
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13.12.2021 14:02 Відповісти
А толку.
73% прекрасно знали, что зелупа наркоман.
И шо?
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13.12.2021 14:11 Відповісти
Для отримання водійського посвічення - законодавчий механізм є, а державою керувати можуть і наркомани і невігласи, що і відбувається.
Безголів'я - казали моя бабка.. "Недоуми - занапастили Божий рай," - це вже Шевченко..
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13.12.2021 14:25 Відповісти
А шо, без тесту невидно!
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13.12.2021 14:26 Відповісти
В Раде 80% зебабуинов точно обкуренные или обколотые-это факт ,между прочим, из73% половина такие же
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13.12.2021 14:43 Відповісти
Очень бы хотелось чтобы те, которые досих пор поддерживают зе и сн, тоже сдавали тесты.
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13.12.2021 14:59 Відповісти
"Какіє ваши доказатєльства?"
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13.12.2021 15:40 Відповісти
А не надо их тестировать, поставьте приклад, на канализацию ,что выходит из ВР , и сразу станет все понятно . В Британии, есть такое устройство, и не благодарите
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13.12.2021 15:48 Відповісти
Прилад
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13.12.2021 15:49 Відповісти
Всем известно ,что Зеленский сидит на уоксе
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13.12.2021 15:50 Відповісти
 
 