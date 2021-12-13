ДТП в Луцьку: 16-річному водію повідомлено про підозру
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16-річному юнаку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
Автопригода сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку.
Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали шестеро людей, з яких один 5-річний хлопчик; 39-річна лучанка досі перебуває в реанімації.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. Нині 16-річний керманич автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Згодом йому буде обрано запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що вчора сталося у луцьку, це як раз продовження того, що тоді зробили. зміни були потрібні, але не так їх треба було робити і головна помилка у тому, що Порошенко, Яценюк, Аваков та Кличко робили себе з цього шоу на телебаченні. Можно казати такиж відосики, як у Зеленського.
Треба було створити СИСТЕМУ постійного навчання молодих поліціантів так, як у Збройних силах роблять заняття з бойової підготовки.
Дійсно забов'язувати поліціянтів застосовувати вогнепальну зброю за будь яких обставин може дійсно хвора людина
Два дегенерата...
Так за тиждень так повбивають з десяток опозіційних политіків, хоча те і не порушують ПДР, але мертвому важко довести свою правоту.
Так що будь обережним про всяк випадок
Я - крайній випадок, коли інші методи не спрацьовують.
Напомните мне, сколько человек сбили "виновные" полицейские?