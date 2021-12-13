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ДТП в Луцьку: 16-річному водію повідомлено про підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

ДТП в Луцьку: 16-річному водію повідомлено про підозру

16-річному юнаку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Автопригода сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку.

Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали шестеро людей, з яких один 5-річний хлопчик; 39-річна лучанка досі перебуває в реанімації.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. Нині 16-річний керманич автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом йому буде обрано запобіжний захід.

Також дивіться: Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Підвісити за яйця його треба, а не підозру. Шо там підозруювати?
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13.12.2021 16:37
+8
А хто йому машину дав? Теж треба притягати.
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13.12.2021 16:43
+7
Щоб ви розуміли, всі хто тут звинувачує поліцію за цей випадок, такі самі любителі понаняти бухі в хлам і подавити пішоходів на зебрі, їх ж не можна зупиняти, бо вони нєрвні- ще кошось переїдуть.
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13.12.2021 17:52
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Підвісити за яйця його треба, а не підозру. Шо там підозруювати?
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13.12.2021 16:37 Відповісти
А хто йому машину дав? Теж треба притягати.
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13.12.2021 16:43 Відповісти
Сказали, що сам взяв. Це машина вітчима, а він за кордоном на заробітках.
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13.12.2021 16:51 Відповісти
оно же дети!
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13.12.2021 16:48 Відповісти
Родителей надо щемить, и больно.А этого надо трудовую вахту ,чтобы деньги возвращал,А в заграничном паспорте поставить штамп ,,уголовник".
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13.12.2021 16:49 Відповісти
а полицейским обязательно в городе когото задерживать? Может лучше пусть едеь нах чем так
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13.12.2021 16:51 Відповісти
Я теж думаю, що це помилка поліцейських. Треба було в центрі міста не наздоганяти, а відпустити і затримати десь подалі, де менше народу та й по рації могли передати іншому екіпажу.
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13.12.2021 16:53 Відповісти
Пам'ятаєте, як відразу після створення патрульної поліції була стрелянина та загинув неповнолітній пасажир?
Те, що вчора сталося у луцьку, це як раз продовження того, що тоді зробили. зміни були потрібні, але не так їх треба було робити і головна помилка у тому, що Порошенко, Яценюк, Аваков та Кличко робили себе з цього шоу на телебаченні. Можно казати такиж відосики, як у Зеленського.

Треба було створити СИСТЕМУ постійного навчання молодих поліціантів так, як у Збройних силах роблять заняття з бойової підготовки.
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13.12.2021 17:23 Відповісти
Хороший приклад, треба було дати повне право і зобов'язати поліцію вести вогонь на поразку по гонщику- вбивці, після цього ці відморозки , зупинялися б по першій вимозі, а не смертельні гонки влаштовували б.
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13.12.2021 17:48 Відповісти
Право застосовувати зброю у поліцаїв давно є, а ось зобов'язати поліцію вести вогонь на поразку може запропонувати лише хвора або розумово відстала людина.
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13.12.2021 17:52 Відповісти
О виліз один інтелектуал-любитель подавити людей і від поліції втікати
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13.12.2021 17:57 Відповісти
На хвору людину Ви не схожі...
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13.12.2021 18:01 Відповісти
я так думав поки не прочитав ваш допис.
Дійсно забов'язувати поліціянтів застосовувати вогнепальну зброю за будь яких обставин може дійсно хвора людина
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13.12.2021 21:14 Відповісти
Розумово відстала? )))
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13.12.2021 21:15 Відповісти
Ні, це два кадра, які постійно так їздять, тому бздять, що по них буду стріляти
Два дегенерата...
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14.12.2021 07:31 Відповісти
Про те, як нардепа Полякова вбили, ви чули?
Так за тиждень так повбивають з десяток опозіційних политіків, хоча те і не порушують ПДР, але мертвому важко довести свою правоту.
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13.12.2021 18:07 Відповісти
Вести вогонь в багатолюдному районі теж ніхто не дозволить. Що в наших, що в копах інших держав є таке поняття як "правомірність застосування зброї" і якщо її застосування буде граничити з небезпекой інших громадян, то тільки після того, як правопорушник сам застосував вогнепальну зброю
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13.12.2021 21:10 Відповісти
Да, а потом машину найдут - а в ней никого, и докажи что там прдросток без прав под наркотой катался! Водятел на рулем понимал, что может произойти - но наверное в инстраграмчик прямой эфир вели как ловко они от копов увиливают
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13.12.2021 18:26 Відповісти
На примусові роботи "дитину", поки не відпрацює всі витрати на лікування/реабілітацію всіх постраждалих + моральні збитки.
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13.12.2021 17:11 Відповісти
Це так собі ідея, тому що навряд чи він здатен щось робити так, щоб не довелось переробляти (я вже не кажу про відшкодування постраждалим за заробленого). Краще кудись його здати, "на опити".
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13.12.2021 21:21 Відповісти
Здати на органи - теж непогана ідея, якщо правильно розібрати - має вистачити...
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14.12.2021 08:58 Відповісти
Тупі мусора будуть за дрібницю і по пішоходній вулиці з мигалками наздоганяти, не розуміючи загрози пішоходам, яку несе переляканий воділа в шоковому стані. В цивілізованих країнах таких порушників акуратно спрямовують за місто, де нема пішоходів, - а тоді вже ловлять.
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13.12.2021 17:25 Відповісти
В шоковом состоянии??? что за бред? Там подросток без прав уматывал от полиции, и не сбил бы он людей в этот раз - сбил бы в другой раз! Точно так же как в Харькове инфинити на красный ездила, но доездился до смертельного ДТП!
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13.12.2021 18:28 Відповісти
Не рівняйте м'яке з теплим.
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13.12.2021 19:55 Відповісти
тобто твоє тємя з дупою?
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13.12.2021 21:17 Відповісти
Часто про дупи думаєш? Ти латентний?
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13.12.2021 22:29 Відповісти
Ні, просто той, хто тобі кулю в лоба всадить без зайвих роздумів.
Так що будь обережним про всяк випадок
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13.12.2021 22:33 Відповісти
Який ти страшний. Винеси краще сміття, кіллер недороблений )))
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13.12.2021 23:20 Відповісти
У долбодятлов слуг не має, сам своє сміття зі своєї безтолковки винесеш
Я - крайній випадок, коли інші методи не спрацьовують.
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14.12.2021 06:21 Відповісти
В інтернеті - всі д'Артаньяни і Супермени. В цьому його магія - ти можеш бути, ким завгодно.
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14.12.2021 06:33 Відповісти
Ну то, що в тебе м'яке тємєчко я ще вчора побачив
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14.12.2021 11:02 Відповісти
Поліцаї винні значно більше, ніж пацан.
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13.12.2021 17:48 Відповісти
Ну конечно. Этот, скорее всего обдолбанный, пацан, сбил 6 человек на переходе и еще неизвестно, сколько из них выживут.
Напомните мне, сколько человек сбили "виновные" полицейские?
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13.12.2021 19:33 Відповісти
іпать ти животнає!
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13.12.2021 22:02 Відповісти
Щоб ви розуміли, всі хто тут звинувачує поліцію за цей випадок, такі самі любителі понаняти бухі в хлам і подавити пішоходів на зебрі, їх ж не можна зупиняти, бо вони нєрвні- ще кошось переїдуть.
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13.12.2021 17:52 Відповісти
Как можно в заголовке статьи называть этого урода "водителем"?
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13.12.2021 18:47 Відповісти
У него что,есть водительское удостоверение? Редакция - это вопрос к вам!
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13.12.2021 18:50 Відповісти
це замах на умисне вбивство. яке, *****, від 3-х до 8-ти??
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13.12.2021 21:41 Відповісти
пИськандер Бей, твоя пейсанина це замах на ідіотизм.
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13.12.2021 22:07 Відповісти
 
 