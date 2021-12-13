ДТП в Луцке: 16-летнему водителю сообщено о подозрении
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
16-летнему юноше грозит лишение свободы от трех до восьми лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
Происшествие произошло 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности, в Луцке.
Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.
В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых 5-летний мальчик; 39-летняя лучанка до сих пор находится в реанимации.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время 16-летний водитель автомобиля находится в изоляторе временного содержания.
Впоследствии ему будет избрана мера пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Те, що вчора сталося у луцьку, це як раз продовження того, що тоді зробили. зміни були потрібні, але не так їх треба було робити і головна помилка у тому, що Порошенко, Яценюк, Аваков та Кличко робили себе з цього шоу на телебаченні. Можно казати такиж відосики, як у Зеленського.
Треба було створити СИСТЕМУ постійного навчання молодих поліціантів так, як у Збройних силах роблять заняття з бойової підготовки.
Дійсно забов'язувати поліціянтів застосовувати вогнепальну зброю за будь яких обставин може дійсно хвора людина
Два дегенерата...
Так за тиждень так повбивають з десяток опозіційних политіків, хоча те і не порушують ПДР, але мертвому важко довести свою правоту.
Так що будь обережним про всяк випадок
Я - крайній випадок, коли інші методи не спрацьовують.
Напомните мне, сколько человек сбили "виновные" полицейские?