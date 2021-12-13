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Новости Происшествия ДТП
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ДТП в Луцке: 16-летнему водителю сообщено о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП в Луцке: 16-летнему водителю сообщено о подозрении

16-летнему юноше грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Происшествие произошло 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности, в Луцке.

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.

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В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых 5-летний мальчик; 39-летняя лучанка до сих пор находится в реанимации.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время 16-летний водитель автомобиля находится в изоляторе временного содержания.

Впоследствии ему будет избрана мера пресечения.
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Топ комментарии
+8
Підвісити за яйця його треба, а не підозру. Шо там підозруювати?
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13.12.2021 16:37
+8
А хто йому машину дав? Теж треба притягати.
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13.12.2021 16:43
+7
Щоб ви розуміли, всі хто тут звинувачує поліцію за цей випадок, такі самі любителі понаняти бухі в хлам і подавити пішоходів на зебрі, їх ж не можна зупиняти, бо вони нєрвні- ще кошось переїдуть.
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13.12.2021 17:52
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Підвісити за яйця його треба, а не підозру. Шо там підозруювати?
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13.12.2021 16:37 Ответить
А хто йому машину дав? Теж треба притягати.
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13.12.2021 16:43 Ответить
Сказали, що сам взяв. Це машина вітчима, а він за кордоном на заробітках.
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13.12.2021 16:51 Ответить
оно же дети!
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13.12.2021 16:48 Ответить
Родителей надо щемить, и больно.А этого надо трудовую вахту ,чтобы деньги возвращал,А в заграничном паспорте поставить штамп ,,уголовник".
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13.12.2021 16:49 Ответить
а полицейским обязательно в городе когото задерживать? Может лучше пусть едеь нах чем так
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13.12.2021 16:51 Ответить
Я теж думаю, що це помилка поліцейських. Треба було в центрі міста не наздоганяти, а відпустити і затримати десь подалі, де менше народу та й по рації могли передати іншому екіпажу.
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13.12.2021 16:53 Ответить
Пам'ятаєте, як відразу після створення патрульної поліції була стрелянина та загинув неповнолітній пасажир?
Те, що вчора сталося у луцьку, це як раз продовження того, що тоді зробили. зміни були потрібні, але не так їх треба було робити і головна помилка у тому, що Порошенко, Яценюк, Аваков та Кличко робили себе з цього шоу на телебаченні. Можно казати такиж відосики, як у Зеленського.

Треба було створити СИСТЕМУ постійного навчання молодих поліціантів так, як у Збройних силах роблять заняття з бойової підготовки.
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13.12.2021 17:23 Ответить
Хороший приклад, треба було дати повне право і зобов'язати поліцію вести вогонь на поразку по гонщику- вбивці, після цього ці відморозки , зупинялися б по першій вимозі, а не смертельні гонки влаштовували б.
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13.12.2021 17:48 Ответить
Право застосовувати зброю у поліцаїв давно є, а ось зобов'язати поліцію вести вогонь на поразку може запропонувати лише хвора або розумово відстала людина.
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13.12.2021 17:52 Ответить
О виліз один інтелектуал-любитель подавити людей і від поліції втікати
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13.12.2021 17:57 Ответить
На хвору людину Ви не схожі...
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13.12.2021 18:01 Ответить
я так думав поки не прочитав ваш допис.
Дійсно забов'язувати поліціянтів застосовувати вогнепальну зброю за будь яких обставин може дійсно хвора людина
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13.12.2021 21:14 Ответить
Розумово відстала? )))
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13.12.2021 21:15 Ответить
Ні, це два кадра, які постійно так їздять, тому бздять, що по них буду стріляти
Два дегенерата...
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14.12.2021 07:31 Ответить
Про те, як нардепа Полякова вбили, ви чули?
Так за тиждень так повбивають з десяток опозіційних политіків, хоча те і не порушують ПДР, але мертвому важко довести свою правоту.
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13.12.2021 18:07 Ответить
Вести вогонь в багатолюдному районі теж ніхто не дозволить. Що в наших, що в копах інших держав є таке поняття як "правомірність застосування зброї" і якщо її застосування буде граничити з небезпекой інших громадян, то тільки після того, як правопорушник сам застосував вогнепальну зброю
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13.12.2021 21:10 Ответить
Да, а потом машину найдут - а в ней никого, и докажи что там прдросток без прав под наркотой катался! Водятел на рулем понимал, что может произойти - но наверное в инстраграмчик прямой эфир вели как ловко они от копов увиливают
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13.12.2021 18:26 Ответить
На примусові роботи "дитину", поки не відпрацює всі витрати на лікування/реабілітацію всіх постраждалих + моральні збитки.
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13.12.2021 17:11 Ответить
Це так собі ідея, тому що навряд чи він здатен щось робити так, щоб не довелось переробляти (я вже не кажу про відшкодування постраждалим за заробленого). Краще кудись його здати, "на опити".
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13.12.2021 21:21 Ответить
Здати на органи - теж непогана ідея, якщо правильно розібрати - має вистачити...
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14.12.2021 08:58 Ответить
Тупі мусора будуть за дрібницю і по пішоходній вулиці з мигалками наздоганяти, не розуміючи загрози пішоходам, яку несе переляканий воділа в шоковому стані. В цивілізованих країнах таких порушників акуратно спрямовують за місто, де нема пішоходів, - а тоді вже ловлять.
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13.12.2021 17:25 Ответить
В шоковом состоянии??? что за бред? Там подросток без прав уматывал от полиции, и не сбил бы он людей в этот раз - сбил бы в другой раз! Точно так же как в Харькове инфинити на красный ездила, но доездился до смертельного ДТП!
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13.12.2021 18:28 Ответить
Не рівняйте м'яке з теплим.
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13.12.2021 19:55 Ответить
тобто твоє тємя з дупою?
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13.12.2021 21:17 Ответить
Часто про дупи думаєш? Ти латентний?
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13.12.2021 22:29 Ответить
Ні, просто той, хто тобі кулю в лоба всадить без зайвих роздумів.
Так що будь обережним про всяк випадок
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13.12.2021 22:33 Ответить
Який ти страшний. Винеси краще сміття, кіллер недороблений )))
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13.12.2021 23:20 Ответить
У долбодятлов слуг не має, сам своє сміття зі своєї безтолковки винесеш
Я - крайній випадок, коли інші методи не спрацьовують.
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14.12.2021 06:21 Ответить
В інтернеті - всі д'Артаньяни і Супермени. В цьому його магія - ти можеш бути, ким завгодно.
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14.12.2021 06:33 Ответить
Ну то, що в тебе м'яке тємєчко я ще вчора побачив
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14.12.2021 11:02 Ответить
Поліцаї винні значно більше, ніж пацан.
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13.12.2021 17:48 Ответить
Ну конечно. Этот, скорее всего обдолбанный, пацан, сбил 6 человек на переходе и еще неизвестно, сколько из них выживут.
Напомните мне, сколько человек сбили "виновные" полицейские?
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13.12.2021 19:33 Ответить
іпать ти животнає!
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13.12.2021 22:02 Ответить
Щоб ви розуміли, всі хто тут звинувачує поліцію за цей випадок, такі самі любителі понаняти бухі в хлам і подавити пішоходів на зебрі, їх ж не можна зупиняти, бо вони нєрвні- ще кошось переїдуть.
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13.12.2021 17:52 Ответить
Как можно в заголовке статьи называть этого урода "водителем"?
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13.12.2021 18:47 Ответить
У него что,есть водительское удостоверение? Редакция - это вопрос к вам!
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13.12.2021 18:50 Ответить
це замах на умисне вбивство. яке, *****, від 3-х до 8-ти??
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13.12.2021 21:41 Ответить
пИськандер Бей, твоя пейсанина це замах на ідіотизм.
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13.12.2021 22:07 Ответить
 
 