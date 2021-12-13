Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто

Виконавча служба Міністерство юстиції безкоштовно віддасть 7 конфіскованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ДП "Сетам".

"Міністерство юстиції України разом з ДП "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою віддає 7 авто безоплатно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.

Так, Мін'юст готовий безкоштовно віддати:



- Renault Clio (1998 року випуску);

- Renault Clio (1992 року випуску);

- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);

- Skoda Octavia (2000 року випуску);

- Fiat Multipa (2000 року випуску);

- Оpel Zafira-а (2003 року випуску);

- BMW 528 (1997 року випуску).

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