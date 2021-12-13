Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виконавча служба Міністерство юстиції безкоштовно віддасть 7 конфіскованих автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ДП "Сетам".
"Міністерство юстиції України разом з ДП "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою віддає 7 авто безоплатно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.
Так, Мін'юст готовий безкоштовно віддати:
- Renault Clio (1998 року випуску);
- Renault Clio (1992 року випуску);
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);
- Skoda Octavia (2000 року випуску);
- Fiat Multipa (2000 року випуску);
- Оpel Zafira-а (2003 року випуску);
- BMW 528 (1997 року випуску).
Будь ласка, зачекайте...
и живут другие дети. Вы все знаете чьи. Правда ?
там же где и "велосипед", на котором оно ездит на работу?))
или квартальне опудало только БРЕХАТЬ способно, а "жить как учитель" за 7 тыс грн - не хочет..
Минуло 3 тижні - дітей не чутно, як й про їх дачі))
Студія Квартал оголошує кастинг дітей на роль сиріт, які мешкають у резиденції президента.
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
-можна булоб віддати мамі Дубінского
А тим що пропонують вона гидувати буде
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
Можна пошукати в кортежі
сцикунавелосипедиста.
Рівненщина. Між селами... увага ще раз: МІЖ СЕЛАМИ Антонівка і Городець з двох боків дороги проклали з плитки тротуари, довжиною 5 км.
Питання: на дідька в чистім полі 5 км тротуару? .
.
Звикли ви жити в свинюшнику
Ти знаєш скільки коштує 5 км тротуарної плитки + робота по укладці , та ще й по обидві сторони дороги ..? Питання було - навіщо вона ( плитка , а не дорога ) - в чистому полі , між селами . ?? Де майже ніхто не ходить . Що це , якщо не -відмивання коштів .? Уявляю скільки там списали державних мільйонів ( вкрали тобто ) ..! Гроші викинуті на вітер . Навіть в багатющих країнах Заходу , собі не дозволяють такого -транжирства .
Их содержание будет дороже, чем купить в кредит новое авто.
Ці авто нікому не потрібно бо потребують вливань, а толку все рівно не буде.
Тем более, что интернаты закрыли, остались только семейные дома.
И сколько туда пассажиров за раз поместиться? Думаю, автобус или микрик лучше. А еще лучше деньги на проезд. Пусть машины содержит специализированное предприятие. Кто за руль сядет?