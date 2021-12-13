УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4255 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 708 48
авто (2015) Мін'юст (921)

Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто

Виконавча служба Міністерство юстиції безкоштовно віддасть 7 конфіскованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ДП "Сетам".

"Міністерство юстиції України разом з ДП "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою віддає 7 авто безоплатно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.

Так, Мін'юст готовий безкоштовно віддати:

- Renault Clio (1998 року випуску);
- Renault Clio (1992 року випуску);
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);
- Skoda Octavia (2000 року випуску);
- Fiat Multipa (2000 року випуску);
- Оpel Zafira-а (2003 року випуску);
- BMW 528 (1997 року випуску).

Також читайте: З 1 січня запрацює "Школа супергероїв" для навчання дітей у лікарнях, - Мін'юст

Мінюст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто 01
Мінюст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
показати весь коментар
13.12.2021 17:59
+22
Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
показати весь коментар
13.12.2021 18:01
+15
Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
показати весь коментар
13.12.2021 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
показати весь коментар
13.12.2021 17:59 Відповісти
Побойтесь Бога, какие им Рено Клио? Тем "деткам" отдадут конфискованные S-класс, Кайенны и Гелики, они же вам не лохи
показати весь коментар
13.12.2021 18:13 Відповісти
К зеле куча питань. КУЧА ! Но, давайте, по очереди. Дети, которые отдыхали на базе отдыха киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса, не получили ни одного автомобиля. Даже велосипеда. А на их базе отдыха уже давно отдыхают
и живут другие дети. Вы все знаете чьи. Правда ?
показати весь коментар
13.12.2021 18:55 Відповісти
ты тортиков объелся
показати весь коментар
13.12.2021 19:45 Відповісти
а где те "дети", которым зеЛох офшорный обещал передать дачи?
там же где и "велосипед", на котором оно ездит на работу?))
или квартальне опудало только БРЕХАТЬ способно, а "жить как учитель" за 7 тыс грн - не хочет..
показати весь коментар
13.12.2021 20:07 Відповісти
Конечно, как они еще доберутся на те резиденции, только на таких ведрах с гайками.
показати весь коментар
13.12.2021 19:25 Відповісти
до речі, це брехливе квартальне опудало щось там верещало про "дітей, яким віддали дачі"..
Минуло 3 тижні - дітей не чутно, як й про їх дачі))

Студія Квартал оголошує кастинг дітей на роль сиріт, які мешкають у резиденції президента.
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
показати весь коментар
13.12.2021 20:05 Відповісти
Собі,по карманах миленьким
показати весь коментар
13.12.2021 18:00 Відповісти
З таким роком випуску вони собі миленьким не візьмуть.
показати весь коментар
13.12.2021 18:21 Відповісти
якби там Феррарі було
-можна булоб віддати мамі Дубінского
А тим що пропонують вона гидувати буде
показати весь коментар
13.12.2021 18:00 Відповісти
Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
показати весь коментар
13.12.2021 18:01 Відповісти
Ну а то что жигулей которым по 40 лет уже сколько на дороге ездит - то ниче?)) в любом случае эти машины лучше жигулей и москвичей
показати весь коментар
13.12.2021 18:31 Відповісти
Skoda Octavia (2000 года выпуска) - беру. Нету бесплатной?
показати весь коментар
13.12.2021 18:38 Відповісти
а ще більшого хламу для дітей-сиріт і закладів охорони здоров'я не знайшломь?
Можна пошукати в кортежі сцикуна велосипедиста.
показати весь коментар
13.12.2021 18:05 Відповісти
та да. а подоходный налог?
показати весь коментар
13.12.2021 18:06 Відповісти
Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
показати весь коментар
13.12.2021 18:06 Відповісти
И ремонты выйдут дороже, чем они стоят
показати весь коментар
13.12.2021 18:08 Відповісти
А скільки поршів собі залишили???
показати весь коментар
13.12.2021 18:07 Відповісти
Особливо дитячим будиночкам ************ БМВ та Альфа-Ромео…
показати весь коментар
13.12.2021 18:09 Відповісти
автохлам которые не могут продать решили отдать бесплатно?
показати весь коментар
13.12.2021 18:12 Відповісти
Машинам в среднем по 20 лет. Добродетели какие.
показати весь коментар
13.12.2021 18:12 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 18:15 Відповісти
Все це безкоштовний мотлох. Що було коштовне роздали своїм. Сором.
показати весь коментар
13.12.2021 18:16 Відповісти
"Своїм" мінюст мабуть новенький конфіскат залишив, а дрантя безплатно віддає.
показати весь коментар
13.12.2021 18:23 Відповісти
Пилять, это металлалом, а не машины, на тебе боже чего нам не гоже, конфискат двадуатилетний! Вы че смеетесь с людей? свеженький конфискат видать ьпо своим разошелся... ироды вы властьимущие!
показати весь коментар
13.12.2021 18:35 Відповісти
"аттракцион неслыханной щедрости! " (С) ))
показати весь коментар
13.12.2021 18:36 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 18:38 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 18:39 Відповісти
щедрость то какая .не виданная
показати весь коментар
13.12.2021 18:43 Відповісти
.Що се таке , хтось пояснить .? Це велике будівництво , чи вже - величезне відмивання бабла .??
Рівненщина. Між селами... увага ще раз: МІЖ СЕЛАМИ Антонівка і Городець з двох боків дороги проклали з плитки тротуари, довжиною 5 км.
Питання: на дідька в чистім полі 5 км тротуару? .
.
показати весь коментар
13.12.2021 18:47 Відповісти
Дороги не робились - погано, робляться - погано.
Звикли ви жити в свинюшнику
показати весь коментар
13.12.2021 22:01 Відповісти
Я хіба говорив про дорогу .? .. Ти питання зрозумів ? Я ж навмисно підчеркнув !
Ти знаєш скільки коштує 5 км тротуарної плитки + робота по укладці , та ще й по обидві сторони дороги ..? Питання було - навіщо вона ( плитка , а не дорога ) - в чистому полі , між селами . ?? Де майже ніхто не ходить . Що це , якщо не -відмивання коштів .? Уявляю скільки там списали державних мільйонів ( вкрали тобто ) ..! Гроші викинуті на вітер . Навіть в багатющих країнах Заходу , собі не дозволяють такого -транжирства .
показати весь коментар
13.12.2021 22:35 Відповісти
Эти автомобили на аукционе не захотели купить даже на металлолом!
Их содержание будет дороже, чем купить в кредит новое авто.
показати весь коментар
13.12.2021 18:49 Відповісти
Гады олигархи получили получили по заслугам и конфискация продолжается. Дитям все самое лучшее, ахтамабили почти на ходу и прошли полное ТО 10 лет назад , резина почти шо новая .Себе оставили только бесплатные проездные на трамвай до конца года и всякий хлам в виде тоет,мерсов,аудей и мицусисей.
показати весь коментар
13.12.2021 18:50 Відповісти
только из списка я так думаю не закладам мед допомогы, потому что мне так кажется это будет личный подарок главе этого заведения в личное пользование.... знаю я таких которые общее присваивают как личное....((
показати весь коментар
13.12.2021 18:51 Відповісти
кому потрібні кліо та альфи, ну може шкодівки якщо не дуже вбиті то хоч на розборку можна загнати.
Ці авто нікому не потрібно бо потребують вливань, а толку все рівно не буде.
показати весь коментар
13.12.2021 18:59 Відповісти
Ну да, те "детки" о которых говорил членограй на таком ездить не будут...
показати весь коментар
13.12.2021 19:00 Відповісти
Хіба що діткам на розборку!
показати весь коментар
13.12.2021 19:10 Відповісти
Этим машинам нужно на содержание немалые деньги: ремонт, топливо, документы, зарплата водителя . Где взять?
Тем более, что интернаты закрыли, остались только семейные дома.
И сколько туда пассажиров за раз поместиться? Думаю, автобус или микрик лучше. А еще лучше деньги на проезд. Пусть машины содержит специализированное предприятие. Кто за руль сядет?
показати весь коментар
13.12.2021 19:29 Відповісти
очередной пиар-бред от зеленых
показати весь коментар
13.12.2021 19:32 Відповісти
когда автопарк кабмина будут раздавать и где записываются в очередь??
показати весь коментар
13.12.2021 19:41 Відповісти
за ним в очереди будешь

показати весь коментар
13.12.2021 19:52 Відповісти
Alfa Romeo 147 і Оpel Zafira-а це говно машини, Альфа гарне авто, але мотор фіг де зроблять, а Зафіра корч з корчів.
показати весь коментар
13.12.2021 19:51 Відповісти
У Альфи проблеми з електронікою вічні (ну і мотор твін спарк - так, дупа), а Зафіра мабуть проржавіла вже - це ж Опель
показати весь коментар
13.12.2021 20:04 Відповісти
Интересно у кого они конфисковали машины, которым уже по 25 лет? У бомжей? Или на помойке нашли?
показати весь коментар
13.12.2021 21:01 Відповісти
Нехай ті лушпайки собі лишать, або бЗдЕ депутатам роздадуть!
показати весь коментар
14.12.2021 04:10 Відповісти
 
 