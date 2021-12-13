Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей
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Исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно отдаст 7 конфискованных автомобилей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГП "Сетам".
"Министерство юстиции Украины вместе с ГП "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службой отдает 7 авто безвозмездно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие.
Так, Минюст готов бесплатно отдать:
- Renault Clio (1998 года выпуска);
- Renault Clio (1992 года выпуска);
– Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска);
– Skoda Octavia (2000 года выпуска);
- Fiat Multipa (2000 года выпуска);
- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска);
– BMW 528 (1997 года выпуска).
Пожалуйста, подождите...
и живут другие дети. Вы все знаете чьи. Правда ?
там же где и "велосипед", на котором оно ездит на работу?))
или квартальне опудало только БРЕХАТЬ способно, а "жить как учитель" за 7 тыс грн - не хочет..
Минуло 3 тижні - дітей не чутно, як й про їх дачі))
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Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
-можна булоб віддати мамі Дубінского
А тим що пропонують вона гидувати буде
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
Можна пошукати в кортежі
сцикунавелосипедиста.
Рівненщина. Між селами... увага ще раз: МІЖ СЕЛАМИ Антонівка і Городець з двох боків дороги проклали з плитки тротуари, довжиною 5 км.
Питання: на дідька в чистім полі 5 км тротуару? .
.
Звикли ви жити в свинюшнику
Ти знаєш скільки коштує 5 км тротуарної плитки + робота по укладці , та ще й по обидві сторони дороги ..? Питання було - навіщо вона ( плитка , а не дорога ) - в чистому полі , між селами . ?? Де майже ніхто не ходить . Що це , якщо не -відмивання коштів .? Уявляю скільки там списали державних мільйонів ( вкрали тобто ) ..! Гроші викинуті на вітер . Навіть в багатющих країнах Заходу , собі не дозволяють такого -транжирства .
Их содержание будет дороже, чем купить в кредит новое авто.
Ці авто нікому не потрібно бо потребують вливань, а толку все рівно не буде.
Тем более, что интернаты закрыли, остались только семейные дома.
И сколько туда пассажиров за раз поместиться? Думаю, автобус или микрик лучше. А еще лучше деньги на проезд. Пусть машины содержит специализированное предприятие. Кто за руль сядет?