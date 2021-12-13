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Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей

Исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно отдаст 7 конфискованных автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГП "Сетам".

"Министерство юстиции Украины вместе с ГП "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службой отдает 7 авто безвозмездно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить такую ​​помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие.

Так, Минюст готов бесплатно отдать:

- Renault Clio (1998 года выпуска);

- Renault Clio (1992 года выпуска);

– Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска);

– Skoda Octavia (2000 года выпуска);

- Fiat Multipa (2000 года выпуска);

- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска);

– BMW 528 (1997 года выпуска).

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Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей 01
Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей 02
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Топ комментарии
+32
Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
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13.12.2021 17:59
+22
Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
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13.12.2021 18:01
+15
Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
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13.12.2021 18:06
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Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
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13.12.2021 17:59 Ответить
Побойтесь Бога, какие им Рено Клио? Тем "деткам" отдадут конфискованные S-класс, Кайенны и Гелики, они же вам не лохи
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13.12.2021 18:13 Ответить
К зеле куча питань. КУЧА ! Но, давайте, по очереди. Дети, которые отдыхали на базе отдыха киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса, не получили ни одного автомобиля. Даже велосипеда. А на их базе отдыха уже давно отдыхают
и живут другие дети. Вы все знаете чьи. Правда ?
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13.12.2021 18:55 Ответить
ты тортиков объелся
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13.12.2021 19:45 Ответить
а где те "дети", которым зеЛох офшорный обещал передать дачи?
там же где и "велосипед", на котором оно ездит на работу?))
или квартальне опудало только БРЕХАТЬ способно, а "жить как учитель" за 7 тыс грн - не хочет..
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13.12.2021 20:07 Ответить
Конечно, как они еще доберутся на те резиденции, только на таких ведрах с гайками.
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13.12.2021 19:25 Ответить
до речі, це брехливе квартальне опудало щось там верещало про "дітей, яким віддали дачі"..
Минуло 3 тижні - дітей не чутно, як й про їх дачі))

Студія Квартал оголошує кастинг дітей на роль сиріт, які мешкають у резиденції президента.
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
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13.12.2021 20:05 Ответить
Собі,по карманах миленьким
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13.12.2021 18:00 Ответить
З таким роком випуску вони собі миленьким не візьмуть.
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13.12.2021 18:21 Ответить
якби там Феррарі було
-можна булоб віддати мамі Дубінского
А тим що пропонують вона гидувати буде
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13.12.2021 18:00 Ответить
Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
На тобі, Боже, що мені негоже.
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13.12.2021 18:01 Ответить
Ну а то что жигулей которым по 40 лет уже сколько на дороге ездит - то ниче?)) в любом случае эти машины лучше жигулей и москвичей
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13.12.2021 18:31 Ответить
Skoda Octavia (2000 года выпуска) - беру. Нету бесплатной?
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13.12.2021 18:38 Ответить
а ще більшого хламу для дітей-сиріт і закладів охорони здоров'я не знайшломь?
Можна пошукати в кортежі сцикуна велосипедиста.
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13.12.2021 18:05 Ответить
та да. а подоходный налог?
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13.12.2021 18:06 Ответить
Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
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13.12.2021 18:06 Ответить
И ремонты выйдут дороже, чем они стоят
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13.12.2021 18:08 Ответить
А скільки поршів собі залишили???
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13.12.2021 18:07 Ответить
Особливо дитячим будиночкам ************ БМВ та Альфа-Ромео…
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13.12.2021 18:09 Ответить
автохлам которые не могут продать решили отдать бесплатно?
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13.12.2021 18:12 Ответить
Машинам в среднем по 20 лет. Добродетели какие.
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13.12.2021 18:12 Ответить
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13.12.2021 18:15 Ответить
Все це безкоштовний мотлох. Що було коштовне роздали своїм. Сором.
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13.12.2021 18:16 Ответить
"Своїм" мінюст мабуть новенький конфіскат залишив, а дрантя безплатно віддає.
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13.12.2021 18:23 Ответить
Пилять, это металлалом, а не машины, на тебе боже чего нам не гоже, конфискат двадуатилетний! Вы че смеетесь с людей? свеженький конфискат видать ьпо своим разошелся... ироды вы властьимущие!
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13.12.2021 18:35 Ответить
"аттракцион неслыханной щедрости! " (С) ))
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13.12.2021 18:36 Ответить
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13.12.2021 18:38 Ответить
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13.12.2021 18:39 Ответить
щедрость то какая .не виданная
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13.12.2021 18:43 Ответить
.Що се таке , хтось пояснить .? Це велике будівництво , чи вже - величезне відмивання бабла .??
Рівненщина. Між селами... увага ще раз: МІЖ СЕЛАМИ Антонівка і Городець з двох боків дороги проклали з плитки тротуари, довжиною 5 км.
Питання: на дідька в чистім полі 5 км тротуару? .
.
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13.12.2021 18:47 Ответить
Дороги не робились - погано, робляться - погано.
Звикли ви жити в свинюшнику
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13.12.2021 22:01 Ответить
Я хіба говорив про дорогу .? .. Ти питання зрозумів ? Я ж навмисно підчеркнув !
Ти знаєш скільки коштує 5 км тротуарної плитки + робота по укладці , та ще й по обидві сторони дороги ..? Питання було - навіщо вона ( плитка , а не дорога ) - в чистому полі , між селами . ?? Де майже ніхто не ходить . Що це , якщо не -відмивання коштів .? Уявляю скільки там списали державних мільйонів ( вкрали тобто ) ..! Гроші викинуті на вітер . Навіть в багатющих країнах Заходу , собі не дозволяють такого -транжирства .
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13.12.2021 22:35 Ответить
Эти автомобили на аукционе не захотели купить даже на металлолом!
Их содержание будет дороже, чем купить в кредит новое авто.
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13.12.2021 18:49 Ответить
Гады олигархи получили получили по заслугам и конфискация продолжается. Дитям все самое лучшее, ахтамабили почти на ходу и прошли полное ТО 10 лет назад , резина почти шо новая .Себе оставили только бесплатные проездные на трамвай до конца года и всякий хлам в виде тоет,мерсов,аудей и мицусисей.
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13.12.2021 18:50 Ответить
только из списка я так думаю не закладам мед допомогы, потому что мне так кажется это будет личный подарок главе этого заведения в личное пользование.... знаю я таких которые общее присваивают как личное....((
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13.12.2021 18:51 Ответить
кому потрібні кліо та альфи, ну може шкодівки якщо не дуже вбиті то хоч на розборку можна загнати.
Ці авто нікому не потрібно бо потребують вливань, а толку все рівно не буде.
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13.12.2021 18:59 Ответить
Ну да, те "детки" о которых говорил членограй на таком ездить не будут...
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13.12.2021 19:00 Ответить
Хіба що діткам на розборку!
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13.12.2021 19:10 Ответить
Этим машинам нужно на содержание немалые деньги: ремонт, топливо, документы, зарплата водителя . Где взять?
Тем более, что интернаты закрыли, остались только семейные дома.
И сколько туда пассажиров за раз поместиться? Думаю, автобус или микрик лучше. А еще лучше деньги на проезд. Пусть машины содержит специализированное предприятие. Кто за руль сядет?
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13.12.2021 19:29 Ответить
очередной пиар-бред от зеленых
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13.12.2021 19:32 Ответить
когда автопарк кабмина будут раздавать и где записываются в очередь??
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13.12.2021 19:41 Ответить
за ним в очереди будешь

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13.12.2021 19:52 Ответить
Alfa Romeo 147 і Оpel Zafira-а це говно машини, Альфа гарне авто, але мотор фіг де зроблять, а Зафіра корч з корчів.
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13.12.2021 19:51 Ответить
У Альфи проблеми з електронікою вічні (ну і мотор твін спарк - так, дупа), а Зафіра мабуть проржавіла вже - це ж Опель
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13.12.2021 20:04 Ответить
Интересно у кого они конфисковали машины, которым уже по 25 лет? У бомжей? Или на помойке нашли?
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13.12.2021 21:01 Ответить
Нехай ті лушпайки собі лишать, або бЗдЕ депутатам роздадуть!
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14.12.2021 04:10 Ответить
 
 