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тимчасова адміністрація (7) законопроєкт (1777) енергетика (1649)

Законопроєкт про тимчасові адміністрації завдасть непоправної шкоди інвестиційному клімату України, - UBTA

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Законопроєкт про тимчасові адміністрації завдасть непоправної шкоди інвестиційному клімату України, - UBTA

Проєкт закону про запровадження тимчасової адміністрації в енергокомпанії у поточній редакції створює великі корупційні ризики та завдасть збитків інвестиційному клімату України.

Про це йдеться у листі "Української асоціації бізнесу та торгівлі" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Асоціація ознайомилася із законопроєктом і може сказати, що у поточній редакції він створює великі корупційні ризики, а також відкриває можливість для порушення прав інвесторів, що зашкодить і так поганому інвестиційному клімату в Україні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що міжнародне співтовариство вже отримало негативний сигнал після публікації законопроєкту, оскільки його ухвалення дозволить владі здійснювати безпідставний тиск на бізнес.

В асоціації наголосили, що український бізнес є залежним від залученого капіталу, зокрема іноземного, через що існування в Україні подібних законів призведе до збільшення вартості залучення капіталу українським бізнесом, і як наслідок – зниження конкурентної спроможності українських виробників.

"Асоціація переконана, що ухвалення ініціативи завдасть великої шкоди не лише енергетичному сектору України, який і так перебуває у кризі, а й усьому інвестиційному клімату України. Саме тому ми звертаємось до Уряду України та Міністерства енергетики з проханням негайно відкликати цей законопроєкт або відправити його на суттєве доопрацювання для запобігання катастрофі інвестиційного клімату", - йдеться у листі.

Автор: Володимир Янченко
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13.12.2021 18:45 Відповісти
Пліснява послідовно, цілеспрямовано нищить країну. Не клоуни. Вражини.
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13.12.2021 18:48 Відповісти
"Переворот" імені Гундосика вже "покращив" інвестиційний клімат, черговим "законопроєктом" доб'ємо.
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13.12.2021 18:55 Відповісти
Тю. Не завдасть. Бубочко понавозив ешелони інвестицій з різних оманів, катарів та інших еміратів. Бери - ніхачу.
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13.12.2021 18:58 Відповісти
Кто инвестор? Ахметов? Уже даже стесняются назвать вслух имя *инвестора*. Етот *инвестор* уже доруководился что в Киевобленерго работники разбежались потому что им не платят, а провода не меняли еще со времен совка поетому они и рвутся от малейшего ветра.
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13.12.2021 19:01 Відповісти
Ети *инвестора* уже не один год угрожают что покинут УКраину а все никак нельзя их отсьда выкурить как будто жопой к сладкому прилипли. Больше в мире нет таких лохов которые платят в 10 раз больше дотаций на *зельоную енергетику* от рыночной цены?
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13.12.2021 19:06 Відповісти
Ишь как Ринат Леонидыч заблеял.
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13.12.2021 19:20 Відповісти
нанесет непоправимый урон.-Тем ближе к дефолту , ближе к палестинизации Украины кодланом Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина. Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.
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13.12.2021 19:38 Відповісти
второй раз за два дня попадается на глаза сия "новость". совпадение? не думаю...
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13.12.2021 19:38 Відповісти
Сидор Иванович Петров- агент ФСБ.А как иначе?
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13.12.2021 19:40 Відповісти
И Калев Иванов -агент ФСБ. Не иначе.
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13.12.2021 19:55 Відповісти


jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
8 ч



Еще раз о налогах для селян на землю. Налоги коснутся всех,даже тех кто имеет несколько соток и выращивает на своём огороде только на нужды своей семьи. 5600 вступает в силу с нового года. Последствия этой налоговой удавки ощутят все украинцы,а не только разорившиеся селяне.
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13.12.2021 20:12 Відповісти
Пока Зеля в резидентах никаких законов лучше не принимать. Потом всё придётся отменять и откатывать назад. Всё это стоит немалых денег.
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13.12.2021 21:09 Відповісти
 
 