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временная администрация (17) законопроект (3041) энергетика (2034)

Законопроект о временных администрациях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины, - UBTA

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Законопроект о временных администрациях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины, - UBTA

Проект закона о введении временной администрации в энергокомпании в текущей редакции создает большие коррупционные риски и нанесет урон инвестиционному климату Украины.

Об этом говорится в письме "Украинской ассоциации бизнеса и торговли" к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес.

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В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие снижению конкурентной способности украинских производителей.

"Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к Правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата", - говорится в письме.
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для этого и принимается
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13.12.2021 18:45 Ответить
Пліснява послідовно, цілеспрямовано нищить країну. Не клоуни. Вражини.
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13.12.2021 18:48 Ответить
"Переворот" імені Гундосика вже "покращив" інвестиційний клімат, черговим "законопроєктом" доб'ємо.
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13.12.2021 18:55 Ответить
Тю. Не завдасть. Бубочко понавозив ешелони інвестицій з різних оманів, катарів та інших еміратів. Бери - ніхачу.
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13.12.2021 18:58 Ответить
Кто инвестор? Ахметов? Уже даже стесняются назвать вслух имя *инвестора*. Етот *инвестор* уже доруководился что в Киевобленерго работники разбежались потому что им не платят, а провода не меняли еще со времен совка поетому они и рвутся от малейшего ветра.
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13.12.2021 19:01 Ответить
Ети *инвестора* уже не один год угрожают что покинут УКраину а все никак нельзя их отсьда выкурить как будто жопой к сладкому прилипли. Больше в мире нет таких лохов которые платят в 10 раз больше дотаций на *зельоную енергетику* от рыночной цены?
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13.12.2021 19:06 Ответить
Ишь как Ринат Леонидыч заблеял.
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13.12.2021 19:20 Ответить
нанесет непоправимый урон.-Тем ближе к дефолту , ближе к палестинизации Украины кодланом Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина. Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.
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13.12.2021 19:38 Ответить
второй раз за два дня попадается на глаза сия "новость". совпадение? не думаю...
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13.12.2021 19:38 Ответить
Сидор Иванович Петров- агент ФСБ.А как иначе?
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13.12.2021 19:40 Ответить
И Калев Иванов -агент ФСБ. Не иначе.
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13.12.2021 19:55 Ответить


jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
8 ч



Еще раз о налогах для селян на землю. Налоги коснутся всех,даже тех кто имеет несколько соток и выращивает на своём огороде только на нужды своей семьи. 5600 вступает в силу с нового года. Последствия этой налоговой удавки ощутят все украинцы,а не только разорившиеся селяне.
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13.12.2021 20:12 Ответить
Пока Зеля в резидентах никаких законов лучше не принимать. Потом всё придётся отменять и откатывать назад. Всё это стоит немалых денег.
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13.12.2021 21:09 Ответить
 
 