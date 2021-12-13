РФ заплатить високу ціну за будь-яку агресію щодо України, – Боррель

В ЄС є єдність у питанні підтримки України, а РФ заплатить високу ціну за будь-яку агресію.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили Україну та нарощування військової присутності Росією на її кордоні. Дозвольте мені сказати знову і знову: Європейський Союз єдиний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. Міністри – всі – були дуже чіткими сьогодні щодо того, що будь-яка агресія щодо Україні призведе до політичних наслідків і високої економічної ціни для Росії", - заявив Боррель на прес-конференції в Брюсселі.

Він констатував, що ЄС "тісно координує з нашими трансатлантичними партнерами" відповідну реакцію.

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"Вчора на Великій сімці ми говорили про це. Це питання залишається високо на порядку денному й буде обговорене на зустрічі лідерів ЄС на засіданні Європейської ради у середу", - додав Боррель.