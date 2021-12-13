РФ заплатить високу ціну за будь-яку агресію щодо України, – Боррель
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В ЄС є єдність у питанні підтримки України, а РФ заплатить високу ціну за будь-яку агресію.
Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговорили Україну та нарощування військової присутності Росією на її кордоні. Дозвольте мені сказати знову і знову: Європейський Союз єдиний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. Міністри – всі – були дуже чіткими сьогодні щодо того, що будь-яка агресія щодо Україні призведе до політичних наслідків і високої економічної ціни для Росії", - заявив Боррель на прес-конференції в Брюсселі.
Він констатував, що ЄС "тісно координує з нашими трансатлантичними партнерами" відповідну реакцію.
"Вчора на Великій сімці ми говорили про це. Це питання залишається високо на порядку денному й буде обговорене на зустрічі лідерів ЄС на засіданні Європейської ради у середу", - додав Боррель.
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Тепер посол України в Берліні закликає новий уряд зняти таку блокаду. Про це пише німецьке видання Bild.
Із травня Німеччина використовувала механізми у рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Німецьким вето заблокували таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.
Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через "Агентство НАТО з підтримки і постачання" NSPA і чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини і Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.
"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників. Два голоси проти зупинили справу. Хоча деякі системи не були летальною зброєю", - сказала його речниця.
Нідерланди стали на бік Німеччини за наполягання Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.
У серпні президент Володимир Зеленський просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литві та інших країнах НАТО, але вона сказала, що це виключено.
За кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково зняла своє вето на фоні масового перекидання російських військ до українських кордонів. Наприкінці листопада ФРН зняла вето з протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року. Але німецька блокада гвинтівок зі США продовжується.
Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України.(с)
https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
Нужны решения на опережение,это поставка высокоточного литального оружия,что бы кремлевские гавноеды?даже думать не посмели,о своих кровавых понтах.
Всё логично.
Интересно, а какого мнения о них агрессор?