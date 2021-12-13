Захисник України Юрій Савелло підірвався на міні й потребує допомоги

Розвіднику відірвало стопу, в нього важка контузія.

Про це пише у фейсбуці Юлія Толмачова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На днях його перевезуть для наступних операцій і лікування в Киів, згодом реабілітація й протезування. Довге відновлення. В родині троє діток, і дружина просить нашоі допомоги", - вказала вона.

Допомогти можна, перевівши гроші на картку 5354 6550 2014 8351 Савелло Юрій Анатолійович.