Захисник України Юрій Савелло підірвався на міні й потребує допомоги
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Розвіднику відірвало стопу, в нього важка контузія.
Про це пише у фейсбуці Юлія Толмачова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На днях його перевезуть для наступних операцій і лікування в Киів, згодом реабілітація й протезування. Довге відновлення. В родині троє діток, і дружина просить нашоі допомоги", - вказала вона.
Допомогти можна, перевівши гроші на картку 5354 6550 2014 8351 Савелло Юрій Анатолійович.
Топ коментарі
+23 qqq zzz d110ebb1
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+17 Чайка Київ
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+14 FT FT
показати весь коментар13.12.2021 21:10
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Слава Україні!Одужання Герою!
Минобороне должно быть стыдно за то, что не обеспечили всем необходимым нуждающихся в помощи бойцов!
А хіба потрібно якусь чергу займати? Грші ж на картку автоматично мають перераховуватись, чи як?
Слава Україні! Одужання Герою!