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Литва (1531) Польща (5151) Люблінський трикутник (23)

Зеленський, Дуда і Науседа зустрінуться 20 грудня в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський, Дуда і Науседа зустрінуться 20 грудня в Україні

Саміт Люблінського трикутника на рівні президентів відбудеться 20 грудня в Україні.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа і Володимир Зеленський зустрінуться 20 грудня в Україні у рамках Люблінського трикутника, аби говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні",- написав Кумох.

Як зазначив міністр канцелярії президента РП, візит президентів Польщі та Литви також є "вираженням підтримки Україні у світлі російського тиску і провокацій". "Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України", - наголосив Кумох.

Також читайте: Міграційна криза та скупчення військ РФ біля кордону України, - координатори Люблінського трикутника обговорили безпекову ситуацію в регіоні

Як повідомлялося, Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі, які підписали Декларацію про створення нового регіонального об’єднання.

Автор: Володимир Янченко
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Генітальніший покаже їм "кузькину мать" !!!))))
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13.12.2021 23:54 Відповісти
Зустрінуться Пат і Паташонок.
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13.12.2021 23:58 Відповісти
Бідний Вова! Це ж без телесуфлера, не по папірцю та не за сценарієм працювать... Ось тобі бумеранг від пародій на Кличка (який знає 3 мови, без урахування московського нарєчія та матєрного московитського)

Хіба що там буде д'Єрмак, який все розлулить, але броньованими підгузками повинні забезпечити найвеличнішого!

Як же просто тролити цю "моношоблу" на чолі з найвеличнішим після всіх їхніх зашкварів! А вони, всі такі "узеленські" по самі помідори, навіть не розуміють цього!

Ось тільки перелік зашкварених "слуг" (і тіх, хто звідти втік) ще трішки не дотягує до критичної кількості "монобільшості"... А "смєтуні" ще жеруть! Коли ж їх вдавить, нарешті?
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14.12.2021 00:01 Відповісти
Річ Посполита - 2 + ЯО для нової Держави !

а Лже-путіна та Маріну Шойгу для управління москалями знайдемо
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14.12.2021 00:28 Відповісти
присутність суфлера э обовязковою, бо без нього поц не буде знати в які двері заходити і хто буде писати шифровку АЛЕКСУ, а то в черговий раз виступить плейшнером
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14.12.2021 07:46 Відповісти
Але Більд знову підсуне качку і плейшер буде розмахувати газеткою і розпускати нюні. Як було із картою війни. Всі росвидання приділили цьому значну увагу. Однак мало хто звернув увагу на саму карту і на те, що там зображено. Це німецька карта 43 року, про що свідчить правопис міст Львів та Чернівці. Чому 43 року ? Бо на ній генерали Вермахту намалювали можливий план наступу "советов" до Курської битви - удари на Харків (Запоріжжя) і зу стрічнний удар із Донбасу (на Запоріжжя), домалюфали тільки удари з Криму та з Гомеля. і дійсно "советі" в лютому березні 1943 року саме так і пробували наступати. Але це закінчилось героїчною втечею. А Більду заплатили і будуть платити грошики от і все. Тому так швидко звертає на це увагу кротоферма з Банкової
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14.12.2021 08:01 Відповісти
 
 