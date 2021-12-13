Зеленський, Дуда і Науседа зустрінуться 20 грудня в Україні
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Саміт Люблінського трикутника на рівні президентів відбудеться 20 грудня в Україні.
Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа і Володимир Зеленський зустрінуться 20 грудня в Україні у рамках Люблінського трикутника, аби говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні",- написав Кумох.
Як зазначив міністр канцелярії президента РП, візит президентів Польщі та Литви також є "вираженням підтримки Україні у світлі російського тиску і провокацій". "Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України", - наголосив Кумох.
Як повідомлялося, Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі, які підписали Декларацію про створення нового регіонального об’єднання.
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Хіба що там буде д'Єрмак, який все розлулить, але броньованими підгузками повинні забезпечити найвеличнішого!
Як же просто тролити цю "моношоблу" на чолі з найвеличнішим після всіх їхніх зашкварів! А вони, всі такі "узеленські" по самі помідори, навіть не розуміють цього!
Ось тільки перелік зашкварених "слуг" (і тіх, хто звідти втік) ще трішки не дотягує до критичної кількості "монобільшості"... А "смєтуні" ще жеруть! Коли ж їх вдавить, нарешті?
а Лже-путіна та Маріну Шойгу для управління москалями знайдемо