Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна не є кінцевою метою у війні, яку може розв’язати Путін, і якщо він розпочне її, то війна вестиметься й у Європі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у інтерв’ю виданню Politico.
Резніков зазначив, що після розмови між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня Росія перекинула ще більше військ до українського кордону.
Глава Міноборони переконаний, що Україна, однак, не є кінцевою метою Путіна. Україна - це "географічний центр Європи", тому якщо розпочнеться війна, то вона "буде в Європі, а не тільки в Україні". Він вважає, що Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія. "Ми - лише частина цього, це клітинка на шахівниці" великих російських амбіцій, додав він.
За словами Резнікова, нині на лінії від Криму до північно-західного кордону країни з Білоруссю зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Це сили, які можуть атакувати відразу на декількох фронтах за допомогою артилерії, танків та авіації.
Будь-яке вторгнення стало б катастрофою як для України, так і Росії, оскільки призвело б до численних жертв та появи близько 5 млн біженців, зауважив міністр. "Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах... Це буде катастрофа", - сказав він.
Український уряд особливо занепокоєний ситуацією на 15 атомних енергоблоках, які забезпечують близько половини енергії в країні. Будь-яка війна на території країни ставить ці об'єкти під загрозу, зазначив міністр, підкресливши, що ці станції подібні до ядерної бомби. Він нагадав аварії в Чорнобилі, та японській Фукусімі.
"Чи це реально для європейців?" - додав Резніков.
Зосередження російських військ уздовж сотень кілометрів кордону, за його словами, це спосіб розсіяти увагу Києва й виснажити українські Збройні Сили, які тепер змушені планувати відразу кілька непередбачених ситуацій.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою бійнею, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".
На початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив рішення союзників про майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі і наголосив, що Росія не має права вето на нього.
Будь ласка, зачекайте...
чи думаєш вони не бачуть що монят з вами ворить?
#Фаріон
БА і ПУ: про нас без нас. Ірина Фаріон про переговори щодо України
https://youtu.be/0e1QqHFn1Ns
Юрій Луценко
4 December, 12:06 ·
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.
Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.
Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)
2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.
Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.
Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»
Свідків стає все більше.
А можливість як раз є. Ослаблена Ослом держава, дискриміновані інститути влади, страх Європи.
США заявили що не нададуть військову підтримку в разі нападу Московії . За ними це заявили союзники США. Також нема постачання зброї - ПВО, ПРО, літаки гелікоптери, високотехнологічної зброї. І не буде.
Тому що з нею потрібно вчитись працювати.
А гвинтівки - патрони - у нас таке добро є але ними Іскандери та крилаті ракети не зіб'єш.
Выразим Глубокую обеспокоенность и хватит.
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
Цитаті понад 180 років. Актуальність не втрачена і сьогодні.
Між іншим, дана книга заборонена і сьогодні в паРаші, як русофобська
В случае полномасштабной войны с РФ, единственная реальная угроза для Европы - это миллионный поток беженцев.