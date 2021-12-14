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Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна не є кінцевою метою у війні, яку може розв’язати Путін, і якщо він розпочне її, то війна вестиметься й у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у інтерв’ю виданню Politico.

Резніков зазначив, що після розмови між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня Росія перекинула ще більше військ до українського кордону.

Глава Міноборони переконаний, що Україна, однак, не є кінцевою метою Путіна. Україна - це "географічний центр Європи", тому якщо розпочнеться війна, то вона "буде в Європі, а не тільки в Україні". Він вважає, що Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія. "Ми - лише частина цього, це клітинка на шахівниці" великих російських амбіцій, додав він.

За словами Резнікова, нині на лінії від Криму до північно-західного кордону країни з Білоруссю зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Це сили, які можуть атакувати відразу на декількох фронтах за допомогою артилерії, танків та авіації.

Будь-яке вторгнення стало б катастрофою як для України, так і Росії, оскільки призвело б до численних жертв та появи близько 5 млн біженців, зауважив міністр. "Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах... Це буде катастрофа", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков

Український уряд особливо занепокоєний ситуацією на 15 атомних енергоблоках, які забезпечують близько половини енергії в країні. Будь-яка війна на території країни ставить ці об'єкти під загрозу, зазначив міністр, підкресливши, що ці станції подібні до ядерної бомби. Він нагадав аварії в Чорнобилі, та японській Фукусімі.

"Чи це реально для європейців?" - додав Резніков.

Зосередження російських військ уздовж сотень кілометрів кордону, за його словами, це спосіб розсіяти увагу Києва й виснажити українські Збройні Сили, які тепер змушені планувати відразу кілька непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою бійнею, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

На початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив рішення союзників про майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі і наголосив, що Росія не має права вето на нього.
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Топ коментарі
+5
Націлений на Європу? А що робила влада Косоворотки Гундосовича цілих 2,5 роки, що ні разу не виконала оборонне замовлення? Кишенькове РНБО ні разу не збиралося по поводу невиконання цього замовлення і депутати Верховної Ради мовчали. Все направлялося на "Велике крадівництво".Таке враження, що це робилося спеціально, щоб московити(росіяни) не боялися нападати в інших місцях? Морально армію ослабили, найкращих офіцерів і бійців вичистили, армія наполовину із заробітчан "какая разница". На зовнішньому напрямку, за який відповідає президент - навіть не нуль, а відкотилися назад, зруйнували всю підтримку і майданчики для тиску на окупанта. Це наслідки політики 73%.
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14.12.2021 08:28
+5
Після розвалу СССР Європа "расслабіла булкі" і засраша має її за "конфєтную лавку бєз продавца"
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14.12.2021 08:37
+5
Юрий Луценко

Юрій Луценко

4 December, 12:06 ·



Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.
Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)
2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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14.12.2021 08:42
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європу вже не налякаєш. вони з штатами чітко сказали, на перемовини і пішли нах.....
чи думаєш вони не бачуть що монят з вами ворить?
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14.12.2021 08:21 Відповісти
« нас продовжують рвати на куски» Ірина Фаріон
#Фаріон
БА і ПУ: про нас без нас. Ірина Фаріон про переговори щодо України

https://youtu.be/0e1QqHFn1Ns
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14.12.2021 08:22 Відповісти
Націлений на Європу? А що робила влада Косоворотки Гундосовича цілих 2,5 роки, що ні разу не виконала оборонне замовлення? Кишенькове РНБО ні разу не збиралося по поводу невиконання цього замовлення і депутати Верховної Ради мовчали. Все направлялося на "Велике крадівництво".Таке враження, що це робилося спеціально, щоб московити(росіяни) не боялися нападати в інших місцях? Морально армію ослабили, найкращих офіцерів і бійців вичистили, армія наполовину із заробітчан "какая разница". На зовнішньому напрямку, за який відповідає президент - навіть не нуль, а відкотилися назад, зруйнували всю підтримку і майданчики для тиску на окупанта. Це наслідки політики 73%.
показати весь коментар
14.12.2021 08:28 Відповісти
Юрий Луценко

Юрій Луценко

4 December, 12:06 ·



Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.
Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)
2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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14.12.2021 08:42 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CXbIXxkIiXv/?utm_medium=copy_link
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14.12.2021 08:28 Відповісти
Після розвалу СССР Європа "расслабіла булкі" і засраша має її за "конфєтную лавку бєз продавца"
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14.12.2021 08:37 Відповісти
Старий лозунг камуняк. Голодранці всіх країн, гоп до купи! До основанья, а затем...
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14.12.2021 08:41 Відповісти
Європа так не вважає, особливо Німеччина.
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14.12.2021 08:47 Відповісти
Нікуди він не націлений. Його мета - захопити Україну. Поки є така можливість. І ще є час до смерті.
А можливість як раз є. Ослаблена Ослом держава, дискриміновані інститути влади, страх Європи.
США заявили що не нададуть військову підтримку в разі нападу Московії . За ними це заявили союзники США. Також нема постачання зброї - ПВО, ПРО, літаки гелікоптери, високотехнологічної зброї. І не буде.
Тому що з нею потрібно вчитись працювати.
А гвинтівки - патрони - у нас таке добро є але ними Іскандери та крилаті ракети не зіб'єш.
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14.12.2021 08:49 Відповісти
Так Зачем ему мешать то?
Выразим Глубокую обеспокоенность и хватит.
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14.12.2021 09:03 Відповісти
Націлений на Є,вропу? Це означае пряме військове протистояння з блоком НАТО! З Україною, чи без. І для чого це? Росіян чекають в Європі, як визволителів? Так це навіть і не смішно.
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14.12.2021 09:04 Відповісти
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".

Цитаті понад 180 років. Актуальність не втрачена і сьогодні.
Між іншим, дана книга заборонена і сьогодні в паРаші, як русофобська
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14.12.2021 09:22 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:46 Відповісти
Зачем выглядеть посмешищем? Никто в мире не верит во "вторжение путина в Европу". Все эти мантры "мы стоим на защите восточного рубежа Европы" - это разговоры для бедных.
В случае полномасштабной войны с РФ, единственная реальная угроза для Европы - это миллионный поток беженцев.
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14.12.2021 10:10 Відповісти
 
 