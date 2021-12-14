Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна не є кінцевою метою у війні, яку може розв’язати Путін, і якщо він розпочне її, то війна вестиметься й у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у інтерв’ю виданню Politico.

Резніков зазначив, що після розмови між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня Росія перекинула ще більше військ до українського кордону.

Глава Міноборони переконаний, що Україна, однак, не є кінцевою метою Путіна. Україна - це "географічний центр Європи", тому якщо розпочнеться війна, то вона "буде в Європі, а не тільки в Україні". Він вважає, що Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія. "Ми - лише частина цього, це клітинка на шахівниці" великих російських амбіцій, додав він.

За словами Резнікова, нині на лінії від Криму до північно-західного кордону країни з Білоруссю зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Це сили, які можуть атакувати відразу на декількох фронтах за допомогою артилерії, танків та авіації.

Будь-яке вторгнення стало б катастрофою як для України, так і Росії, оскільки призвело б до численних жертв та появи близько 5 млн біженців, зауважив міністр. "Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах... Це буде катастрофа", - сказав він.

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Український уряд особливо занепокоєний ситуацією на 15 атомних енергоблоках, які забезпечують близько половини енергії в країні. Будь-яка війна на території країни ставить ці об'єкти під загрозу, зазначив міністр, підкресливши, що ці станції подібні до ядерної бомби. Він нагадав аварії в Чорнобилі, та японській Фукусімі.

"Чи це реально для європейців?" - додав Резніков.

Зосередження російських військ уздовж сотень кілометрів кордону, за його словами, це спосіб розсіяти увагу Києва й виснажити українські Збройні Сили, які тепер змушені планувати відразу кілька непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою бійнею, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

На початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив рішення союзників про майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі і наголосив, що Росія не має права вето на нього.