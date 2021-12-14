Через негоду знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях України, - ДСНС

Унаслідок сильного вітру на ранок вівторка знеструмлений 241 населений пункт у чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

"Станом на 7:00 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях (Львівська – 173, Івано-Франківська – 42, Рівненська – 15 та Сумська – 11)", - повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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