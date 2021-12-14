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Из-за непогоды обесточены 241 населенный пункт в четырех областях Украины, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды обесточены 241 населенный пункт в четырех областях Украины, - ГСЧС

В результате сильного ветра на утро вторника обесточены 241 населенный пункт в четырех областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник утром.

"По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 241 населенный пункт в четырех областях (Львовская - 173, Ивано-Франковская - 42, Ривненская - 15 и Сумская - 11)", - сообщили в ГСЧС.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Наталя Джума
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