Из-за непогоды обесточены 187 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС

Из-за усложнения погодных условий обесточенными остаются 187 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов. 13 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 102, Ивано-Франковская – 61, Закарпатская – 10, Черновицкая) – 10 и Житомирская – 4)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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