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Через негоду знеструмлені 187 населених пунктів у п'яти областях України, - ДСНС

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Через негоду знеструмлені 187 населених пунктів у п'яти областях України, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 187 населених пунктів у 5 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 102, Івано-Франківська – 61, Закарпатська – 10, Чернівецька – 10 та Житомирська – 4)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Сподіваюсь майнінг-ферми Бені це не стосується
Банкова можо бути без єлектрики-тілька не майнінг біткойнів Бенею
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13.12.2021 08:46 Відповісти
 
 