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"Слуги народу" не планують офлайн-заходу щодо підсумків року, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція партії "Слуга народу" не планує проводити офлайн-захід, присвячений підсумкам роботи у 2021 році.

Про це голова фракції Давид Арахамія заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не будемо робити підсумковий захід. Якщо ми зробимо підсумковий захід, якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо", – сказав Арахамія.

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Водночас він не виключає проведення такого заходу у форматі онлайн.

Як повідомлялося, з 14 по 17 грудня триватиме останній пленарний тиждень Верховної Ради у 2021 році.
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Топ коментарі
+3
А чим хвалитися?Покращенням життя наріду? Чи зрослим рейтингом?
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14.12.2021 09:17
+2
остаточне вирішення питання з занадто розжирілим населенням у них поки ще тільки в планах

Після закінчення амністії ДПС перевірить всі доходи фізосіб з 1995 року, - Марченко
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
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14.12.2021 09:30
+1
А чого це? Ми з цікавістю послухали б про досягнення вашої фракції Слуг Бубочки,
Та про досягнення вашого шефа - Осла Оманського.
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14.12.2021 09:18
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А чим хвалитися?Покращенням життя наріду? Чи зрослим рейтингом?
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Крім морд та животів у мерзотників, що ********* на Грушевського та Банковій та боргів у більшості населення нічого не виросло. Зверніть увагу на кількість ломбардів та усяких мікрокредитів оце і відповідь про рівень життя, фактично виживання, населення.
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14.12.2021 09:21 Відповісти
остаточне вирішення питання з занадто розжирілим населенням у них поки ще тільки в планах

Після закінчення амністії ДПС перевірить всі доходи фізосіб з 1995 року, - Марченко
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
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14.12.2021 09:30 Відповісти
А чого це? Ми з цікавістю послухали б про досягнення вашої фракції Слуг Бубочки,
Та про досягнення вашого шефа - Осла Оманського.
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14.12.2021 09:18 Відповісти
Не він осел, а ті, що вуха розвісили у 2019 і тепер ті що більш чесні кажуть "ми не цього очікували", а дехто просто сподівається "ось-ось все буде, треба почекати бо йому дуже заважають😵"
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14.12.2021 09:27 Відповісти
Чесно кажучи, вкотре це слухати - задоволення лише для окремої верстви населення.
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14.12.2021 09:28 Відповісти
Послухали б святковий концерт - Корніенко на гітарі, ти, діджеїв би, Осел на паніно, Безумна на подтанцовках, Яременко на подпевках..
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14.12.2021 09:30 Відповісти
Зря. СН полным составом давно пора в офлайн на нары.

Учитывая, что большинство СН неплохо прибарахлилось с 2019 года, можно даже им позволить платные камеры.
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14.12.2021 09:19 Відповісти
Дійсно, можливо і не варто лишній раз дратувати людей "досягненнями", особливо перед новорічними святами.
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14.12.2021 09:23 Відповісти
Які заходи!? Це стадо вже не збереш до купи - квитки на Мальдіви вже куплені, валізи зібрані, тьолки заказані....
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Кожному своє.
- Хламідії з пліснявою - бути чи не бути фуршету.
- Європарламент сьогодні проведе дебати через масштабне стягування військ РФ до кордонів України
Наобирали ...
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14.12.2021 10:30 Відповісти
Экс-министр обвинил Арахамию в коррупции и заявил о готовности дать показания в НАБУ
Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 18:50


Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности дать показания в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) о возможной причастности главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к "скруткам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Омеляна в Facebook.

По его словам, финансовые потери бюджета от коррупции исчисляются миллиардами гривен.

"В частности, потери от "скруток" НДС - от 4 млрд грн/месяц, от оптимизации налогов финансово-промышленных групп ежегодно государство теряет более 50 млрд грн, государственные компании могут платить в бюджет дополнительно еще 20 млрд грн, но "свой менеджмент" не дает, элементарный аудит месторождений полезных ископаемых, даже без повышения ставок, дал бы больше 10 млрд грн, серый рынок подакцизных товаров недодает налогами более 30 млрд грн/год, о контрабанде - 300 млрд грн/год", - написал Омелян.

Омелян также заявил о возможной причастности Арахамии к коррупционным схемам. В частности, о причастности Арахамии к поставкам электроэнергии в Украину через подставную фирму в ОАЭ.

Он также утверждает про существование справки СБУ по поводу инфраструктурных коррупционных схем Арахимии.

"Также он уже давно пользуется исключительно чартерными самолетами. Уверен, для журналистов-расследователей это было бы интересно, как и то, почему эти перелеты совершаются инкогнито, часто вообще без документов, удостоверяющих высокопоставленное лицо", - говорится в посте Омеляна.

Как сообщалось ранее, компанию из ОАЭ, которую связывают с главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией, обвинили в получении необоснованной прибыли с импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.
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14.12.2021 23:00 Відповісти
 
 