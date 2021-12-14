Союз РФ та Білорусі буде більш потужним, ніж ЄС, - Лукашенко
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі та Росії буде "більш потужним, продуманим та просунутим інтеграційним об'єднанням", ніж Європейський Союз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід будемо використовувати, позитивний досвід, який корисний для нас. І, по-друге, ми ж вийшли з єдиної держави, з Радянського Союзу, і ми багато вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам в майбутньому не стане в пригоді", - зазначив білоруський диктатор.
Лукашенко сказав, що союз його країни та Росії "буде більш потужний, продуманий і просунутий".
"Ми не ставимо перед собою ніяких термінів. Двадцять п'ятий, тридцятий або якийсь там рік. Ми йтимемо... крок за кроком", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Он ответил: "Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью соглашения в Мюнхене было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии".
Однако ему для приговора хватило и его собственных косяков. Перечислять их долго, но всё есть в доступной информации.
Он был кадровый военный, и как многие другие не мог примирится с "унижением Германии" по условиями Версальского договора.
Кстати, на суде он каяться не стал, его последние слова из петли были: "Deutschland über alles!".
Опасения за собственную шкуру и всеобщая эйфория от предыдущих побед- заводная и гремучая смесь, однако.
Кроме того не факт, что Гуталин не нанёс бы удар первым, не зря скапливал войска на границе, и явно не в оборонительных целях. Основным мотивом и для Гуталина и для Алоизича на тот момент был румынский Плоешти, как центр добычи и переработки нефти.
Алоизич сыграл на опережение, и надо сказать, что его блицкриг если не полностью, то в бОльшей степени удался.
А Кейтель на суде выразил лишь своё мнение и истинное положение дел, это никак не слова Алоизыча.
Невилл Чемберлен был по сути популистом, на мой взгляд. В отличии от своего старшего брата Остина, который будучи министром иностранных дел во второй половине 20-х годов, наделал много шороха в совке. И плакат "Наш ответ Чемберлену" посвящён именно ему.
Что касается Даладье, то он был радикальным социалистом, и комментарии тут излишни.
Да, они всерьёз боялись идти на обострение с Германией, которую к тому же "грел" Йоська, и не только сырьём и продовольствием. Короче, как говорится, они оказались политиками "без яиц".
Ну а мнение Кейтеля видимо имело какое-то значение для суда, и здесь не важно насколько оно было близко к реальности, или нет.
Кстати, мнение Кейтеля, удивительно совпадает с линией защиты Геринга, типа - "а судьи кто?"
Кейтелю, кстати, приписывают следющую фразу при подписании капиталяции, которая относилась к представителям Франции : "Как, и эти нас тоже победили?"
Хотя согласно мемуарам де Голля она прозвучала так "Ба! И французы здесь!", а в в немецкой газете за 70-й год она звучала так : "Was, die Franzosen auch? Die haben uns noch gefehlt!" ("Что, французы тоже? Этого нам еще не хватало.")".
Так что несмотря на разночтения, высказывание в адрес французов однозначно было.
Вы сами ответили на свой вопрос - пока папы/мамы условных Фрица и Джона их не отстранят от власти.
Для них это самый большой удар по самолюбию, благосостоянию и положению в иерархии. Они ничем в этом не отличаются от наших политиканов, заботясь лишь о своём, сокровенном.
Да, они нуждаются в поддержке общества, коммуникации между собой. Поэтому все эти "прогрессивные" леваки и кичатся друг перед другом количеством принятых "беженцев", и шагами в социальной сфере. Принимать непопулярные, но эффективные, нужные и правильные решения - это не их конёк. Главные их стандарты - сытость и всеобщая любовь.
Почитайте о операции США в Сомали, Конгресс отказался предоставить бронетехнику.
Эти войска находились там согласно ведения миротворческой миссии ООН.
Об этом вопросе я уже отвечал здесь.
Кстати, хоть и присыпано чуть пропагандой, но в общем верно -
Спасение черного ястреба или Black Hawk Down
https://www.youtube.com/watch?v=B53t2CgDnWA
Спорить не буду. В Могадишо был задействован спецназ, хотя он миссией ООН вроде бы и не предусмотрен.
Ну а документалку посмотрю на досуге.
- Герман Геринг и Иоахим фон Риббентроп задокументировали тот факт, что каждый из них независимо друг от друга высказывал предварительные опасения, но возражали они довольно неуверенно и без воодушевления. Геринга, вероятно, на этот необычный шаг побудил страх перед провалом поставок советских товаров, Риббентропа - разочарование по поводу обозримого конца профессионального дела его жизни - пакта Сталина - Гитлера.
А вот партайгеноссе Борман был типичным уркой, который со временем превратился в бюрократа аппарата НСДАП. И закончил так же, как и Алоизич - суицидом.
Кстати, Борман траванулся во время выхода из окружения, что не делает его суицидником.
А что касается партайгеноссе, то цианистый калий ради расслабухи, или развлечения не принимают.
Так что суицид налицо.
"Они были не только служаками, но и советниками. Наверняка и у них было другое видение развития хода событий. Но чувство самосохранения сыграло свою ролью." - именно, поэтому при захвате Чехословакии, быстро засунули своё мнение в задницу?
С приходом к власти наци-социалистов по всей стране раздувались реваншистские настроения, что Германия не "склонит выи". А если учесть, что в Судетах проживали почти исключительно этнические немцы, до которых эти настроения докатились тоже, то они и сыграли в самой Чехословакии роль сепаратистов. Ничего не напоминает из нынешних реалий?
Ну а после Мюнхенского договора, где "умиротворители" Чемберлен и Даладье прогнулись под Алоизича и Муссолини, поляки под шумок ультимативно оттяпали себе Тешинскую область А дальше пошло, как по накатанной. На первом Венском арбитраже ******* перешли юг Словакии и юг Подкарпатской Руси (Закарпатье), а к полякам северная часть Чехословакии. Позже, после создания Протектората Богемии и Моравии к немцам перешёл полный контроль над территорией Чехословакии.
Так что немцам и воевать не пришлось, а политику диктовали явно не эти "вояки".
Что касается сравнения партайгеноссе с разведчиками, то оно по крайней мере не корректно.
Так и вижу Бормана в тылу врага, с микрофотоаппаратом, финкой за пазухой, и вшитую в воротник одежды ампулу с ядом. Как в анекдоте: "Ничто не выдавало в нём разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер".
Да, Деладье и Чемберлен не были наделены единоличной властью, но ведь и вся политика тех годов, после Первой Мировой, в их странах тоже строилась на принципе "Мир любой ценой".
Муссолини я бы не ставил в один ряд с Алоизычем и Йоськой. У них всех была разница не только в идеологии, но в персональных "портретах". Наци-социализм был более близок по духу к социалистической доктрине совка, фашизм же построен на других принципах, хотя родство и просматривается.
Кроме того Муссолини был более уравновешен, чем Йоська с его "манечками" и подозрительностью ко всему и всем, или Алоизыч со своей импульсивностью, вследствии чего он не всегда с головой дружил.
P.S. Я кстати до сих пор не могу понять доктрину наци-социализма,, казалось бы невозможно объединить ультраправые идеи с ультралевыми. Это всё равно, что впихивать невпихуемое. Но каким чудом у Алоизыча это получилось.
А недавно прочёл интересную статейку, и оказалось, что Алоизыч был отнюдь не первым на этом пути. Вот она.
1 мая между 22:30 и 23:00 Борман покинул Фюрербункер вместе с врачом СС Людвигом Штумпфеггером, рейхсюгендфюрером Артуром Аксманом и личным пилотом Гитлера Гансом Бауром составив группу, пытавшуюся пробиться из советского окружения[78]. При рейхсляйтере была копия завещания фюрера. Группа пешком добралась до тоннеля метро до станции Фридрихштрассе, где разделилась[79][80]. Несколько партийных функционеров, в числе которых был сопровождавшийся Штумпфеггером Борман, пытались пересечь реку Шпрее по мосту, прячась за танком «Тигр II», который был обстрелян советской артиллерией и уничтожен, в результате чего рейхсляйтер и врач СС были ранены. С третьей попытки им в составе группы беглецов удалось перейти мост[79]. Борман, Штумпфеггер и Аксман направились вдоль железнодорожных путей к станции Лертер, где Аксман отделился от остальных. Наткнувшись на советский патруль, он повернул назад и на мосту у стрелочного перевода наткнулся на тела рейхсляйтера и врача СС[81][82]. Аксман не имел времени удостовериться в причине смерти Бормана и Штумпфеггера[83].
Так что, таки окружение, никто лично его в то время не ловил.
"но ведь и вся политика тех годов, после Первой Мировой, в их странах тоже строилась на принципе "Мир любой ценой" - а как иначе? Их гражданам хватило приключений в Вердене и Ипре с лихвой.
"Муссолини я бы не ставил в один ряд с Алоизычем и Йоськой." - а я поставлю. Автократия? Автократия. Могли единолично принимать решения? Могли. Шо не так?
По поводу фашизма и сталинизма, одна херня, основанная на единстве ради цели. Наци тож самое но с уклоном в оду рассу. Так шта не , не согласен.
Адик кстати не объединял идеи ультраправые с ультралевыми, социальная справедливость ? Да. Но только для арийцев. Только в этом и была левизна.
Ну уж нет. Это скорее "правизна" причём с большой примесью "левизны". Впрочем по поводу этого можно дискутировать до бесконечности.
"По поводу фашизма и сталинизма, одна херня, основанная на единстве ради цели. Наци тоже самое но с уклоном в одну расу".
Не совсем так.
Фашизм - это форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.
Сталинизм - политическое течение в рамках коммунистической идеологии, основанное на принципах вождизма, идеологического контроля всех сторон жизни общества, усиления репрессивной функции государства, отказа от частной собственности.
Национал-социализм - форма с целью создания и утверждения на достаточно обширной территории "расово чистого" государства "арийской расы", имеющего всё необходимое для благополучного существования на протяжении неопределённо долгого времени (тысячелетний рейх). Сочетает этнический национализм, идею "арийской расы", её биологического и культурного превосходства над другими расами, расовый антисемитизм, славянофобию, идею "арийского! (немецкого национального) социализма, антикоммунизм, антилиберализм, антидемократизм.
Одна из проблем при попытке связать фашизм с нацизмом заключается в том, что они совсем не так легко взаимозаменяемы, как кажется. Расизм, а особенно антисемитизм, являлся центром идеологии нацизма, при том что в итальянском фашизме взгляд на этот вопрос был намного менее однозначным.
Фашизм в Италии отличался тем, что в его политической структуре присутствовал корпоратизм. Под понимают политическую или экономическую систему, в который отдельные люди собраны в различные группы - например, "слесари" или "священники" - в рамках государства, которые договариваются с другими группами ради достижения прогресса.В современных либеральных демократиях ситуация другая, где простейшим политическим элементом является человек. В корпоративной же модели сотрудничеству отдается приоритет над соперничеством.
Да, все эти режимы были по сути автократичны, но идеология и пропаганда существенно отличались.
"Но ведь и вся политика тех годов, после Первой Мировой, в их странах тоже строилась на принципе "Мир любой ценой" - а как иначе? Их гражданам хватило приключений в Вердене и Ипре с лихвой".
Согласен, Верден и Ипр оставили глубокий след. Но с другой стороны они, как политики, не могли не заметить стремления Германии на протяжении минимум пяти лет, и тем не менее не предпринимали сколь нибудь знАчимых шагов в противодействии этому. Впрочем и современная политика многих стран до боли напоминает ту ситуацию - "мир любой ценой", главное не за наш счёт, а остальные, мол, перетерпят и свыкнутся. Но какие-то телодвижения на публику всё равно демонстрировать надо.
Ну а что касается Бормана, то существуетмасса версий и гипотез, в том числе, что есть предположение, что его побег просто сдали с потрохами.
Сталинизм - политическое течение в рамках коммунистической идеологии, основанное на принципах вождизма, идеологического контроля всех сторон жизни общества, усиления репрессивной функции государства, отказа от частной собственности."
Теперь внимательно прочитайте - разницы никакой Форма открытой диктатуры? И в Германии, и в Италии, и в Испании, и в СССР. Расизм и шовинизм? Выпадает из определения СССР и Испания, да и в ранний период Италии не очень . Искоренение демократии, установление режима жестокой реакции и подготовка агрессивных войн? Все хороши, но Франко агрессивных войн не вёл . Отказ от частной собственности? По факту и в Союзе, и в Германии народу нихрена не принадлежало.
Короче, вы видать читали статью в https://www.bbc.com/russian/international/2009/10/091020_what_is_fascism ? В общем - фашизм это общее определение, чёткие критерии которого не известны . Кстати, вписывая Национал-Социалистов в фашисты, можно туда вписать и комми сталинского разлива.
И да, наци были "правыми" - условно, предполагалась эксплуатация "низшей расы" на благо "высшей", а не власть капитала.
"Но с другой стороны они, как политики, не могли не заметить стремления Германии на протяжении минимум пяти лет, и тем не менее не предпринимали сколь нибудь знАчимых шагов в противодействии этому. Впрочем и современная политика многих стран до боли напоминает ту ситуацию - "мир любой ценой", главное не за наш счёт, а остальные, мол, перетерпят и свыкнутся. Но какие-то телодвижения на публику всё равно демонстрировать надо."
Согласен. Но задам вопрос - а сильно хотел условный Франсуа повоевать за Чехов? А вы, или я, сильно хотим повоевать за... не знаю, кто там в Сомали сейчас "правильный" чувак?
Добавлю ещё то, что в современных "многих странах", приходится объяснять избирателям - а какого собсна х-я, они должны чем то жертвовать? Украина? После зелёного трэша с заглядыванием в глаза *****? Или "главное прекратить стрелять"?
Испанию в этот список людоедских режимов можно включить с большой натяжкой, ему подходит место больше рядом с Чили времён Пиночета и Сингапур времён Ли Куан Ю. И скорее всего если бы республиканцы и националисты в Испании не начали мочить друг друга, то Франко к власти бы и не пришёл. А так ничего, правил практически до самой смерти. ))
Совок из этого определения выпадает только согласно официальной доктрине, по которой у него были лишь классовые враги. А де-факто там процветал и расизм и шовинизм, и антисемитизм. Я думаю, Вы помните пятую графу в "пачпорте"? И это официально. А что происходило на бытовом уровне?
Короче, вы видать читали статью в https://www.bbc.com/russian/international/2009/10/091020_what_is_fascism ?
Каюсь, было дело.
Но в руководствовался не только этим источником.
В общем - фашизм это общее определение, чёткие критерии которого не известны .
Согласен. Можно даже добавить, что он универсален, и в любой стране он будет иметь свои индивидуальные черты.
Кстати, вписывая Национал-Социалистов в фашисты, можно туда вписать и комми сталинского разлива.
И да, наци были "правыми" - условно, предполагалась эксплуатация "низшей расы" на благо "высшей", а не власть капитала.
С первым доводом согласен, со вторым - нет.
В какой стране Вы наблюдали наци, которые бы отказались от эксплуатации "низшей расы" на благо "высшей"? Да и без власти капитала, правда контролируемого, не удержится ни один режим. Его (капитал) можно назвать и государственной и народной формой собственности, но суть от этого не меняется. А вот во всём остальном они как раз очень "правые". Просто некоторые люди, да зачастую и сами правые смешивают понятия "национализм" и "чистота расы" в одну кучу, на деле всё не так.
А сильно хотел условный Франсуа повоевать за Чехов? А вы, или я, сильно хотим повоевать за... не знаю, кто там в Сомали сейчас "правильный" чувак?
Совершенно верно, не хотел ни один их этих Франсуа. И в результате французы сами объявив войну Германии, просрали её в течении сорока дней, и получили марионеточное правительство Виши.
За Вас я сказать не могу, а за себя скажу точно - не хочу, да и возраст уже не "первой свежести".
Но есть одно НО. У Украины нет в Сомали экономических и геополитических интересов. Там же происходят межклановые разборки, которые называют гражданской войной. И в которые время от времени влазят Эфиопия и Конго. И атм присутствует, или во всяком случае присутствовала миротворческая миссия ООН. И надо заметить, что наша страна во многих этих миссиях тоже принимает участие. А "правильный" там чувак рулит, или "неправильный" - мне до лампады.
Добавлю ещё то, что в современных "многих странах", приходится объяснять избирателям - а какого собсна х-я, они должны чем то жертвовать? Украина? После зелёного трэша с заглядыванием в глаза *****? Или "главное прекратить стрелять"?
Так это во всех странах политикам приходится изворачиваться перед избирателем. Амплуа такое (так и вспоминается волк из мульта "Жил-был пёс" - "Понимаю, работа такая).
Но представляем для многих стран, в первую очередь в той же Европе геополитический интерес. Мы же не просим их ввести сюда войска, или миротворческую миссию ООН (хотя она бы не помешала). Помогли бы хотя бы с поставкой вооружения, но и здесь некоторые вставляют палки в колёса. А ихние бесконечные "обеспокоенности" и "озабоченности"бесполезны. Они неэффективны, от слова совсем.
"Эскалации" они видите ли опасаются, которая между прочим уже восьмой год идёт. ((
И не имеет значения какой у нас трэш, зелёный, или шоколадный, просто они (эти страны) живут только сегодняшним днём, питают надежду - "авось нас пронесёт". И у меня такое впечатление, что их давно уже пронесло, только в другом смысле.
"Совок из этого определения выпадает только согласно официальной доктрине, по которой у него были лишь классовые враги. А де-факто там процветал и расизм и шовинизм, и антисемитизм. Я думаю, Вы помните пятую графу в "пачпорте"? И это официально. А что происходило на бытовом уровне?" - мы ведь разбираем формальные признаки? Давайте отделять официоз от реалий? А то и кацапстан официально - няшка
"В какой стране Вы наблюдали наци, которые бы отказались от эксплуатации "низшей расы" на благо "высшей"" - так об этом я и написал, немцы собирались эксплуатировать не немцев, а унтерменшей, что согласитесь не совсем "правизна".
"Да и без власти капитала, правда контролируемого, не удержится ни один режим. Его (капитал) можно назвать и государственной и народной формой собственности, но суть от этого не меняется. А вот во всём остальном они как раз очень "правые" - если капитал контролирует государство, то пох как это назвать.
Согласен почти совсем, кроме "Но представляем для многих стран, в первую очередь в той же Европе геополитический интерес." . Смотря с чем сравнивать, например с кацапией Условно говоря, объём торговли, вложенные инвестиции, возможные убытки при введении полноразмерной блокады....
Ой, я прошу Вас... ))
С "фошиздами", с кем же ещё. Причём для коминтерновских подстилок во главе с совком "фошиздами" были все - и франкисты, и националисты, и республиканцы. Хотя последние - выборочно. )) Вернее они боролись только за тех, кто был согласен на "мировую социалистическую революцию", то есть за полезных "идейных" идиотов.
"Я и написал, немцы собирались эксплуатировать не немцев, а унтерменшей, что согласитесь не совсем "правизна".
Это смотря, что подразумевать под "правизной" националистов - "чистоту расы" повсеместно, или интересы нации в государстве, как граждан, вне зависимости от расовой принадлежности.
В первом случае - это уже нацисты, то есть ультраправые с ярко выраженным признаком расизма.
"Смотря с чем сравнивать, например с кацапией".
Чур меня, чур!
С лаптекопытным запоребриком "имеют честь" в полной мере лишь сравнится КНДР, Туркменистан, а с недавних пор ещё и Беларусь. Поднебесная от них тоже недалеко ушла, но у них мышление и менталитет отличаются. Кроме того у них экономическая, промышленная и военная базы намного шире и больше.
Я речь вёл о странах с вменяемыми правительствами.
Правизна - это вымышленный термин. Вообще сложно дать чёткое определение правизны. Традиционализм? Неа. И Райх и Советы создали новую систему ценностей. Экономика? И там и там подчинена государству, и контролируется им. Социальные ценности? В Райхе да, за счёт унтерменшей, в Совке тоже, за счёт своих. В общем - "чума на оба ваших дома"
Это верно! Каждый всё видит со своей колокольни, и только в нужном и выгодной ему цвете и свете.
А традионационализм - это уже такая обветшалая категория, что и говорить нечего. Да и кое-чьи скрепы очень напоминает.