Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд. грн на рік, - Гетманцев

Державний бюджет недоотримує близько 50 млрд грн митних надходжень на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми припускаємо, що держбюджет від митниці недоотримує близько 50 млрд. грн.", - сказав він .

Гетманцев зазначив, що перед новим керівництвом відомства стоїть завдання перевиконати план надходжень на 12%.

"Поки що ми вимагали звільнити одного з вищих посадових осіб, винного у схемах, і сформували дуже простий KPI для митниці: +12% до індикативу", – сказав парламентар.

"Якщо індикатив буде виконано за груднем, заглибимося в рамках парламентського контролю у внутрішні процеси служби (тарифи та ціни, робота за окремими категоріями товарів, "зеленка" тощо). Якщо індикатив виконано не буде, звільнимо з посади заступників, які відповідають за виконання планів та керівництво дещо гірших щодо виконання планів митниць. Це робота на кілька місяців, але за кілька місяців ми порядок наведемо", – запевнив голова комітету.

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На початку листопада Кабмін тимчасово поклав повноваження голови Державної митної служби на директора департаменту боротьби з контрабандою В'ячеслава Демченка.

"Це людина нова. Від імені комітету скажу, що ми не готові поки що давати оцінку її роботі. Зарано. Але можу висловити негатив щодо всіх інших, хто там працює. І в керівництві, і на самих митницях. Ми вирішили почати з перевиконання плану щодо надходжень", – прокоментував це призначення Гетманцев.