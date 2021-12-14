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Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд. грн на рік, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд. грн на рік, - Гетманцев

Державний бюджет недоотримує близько 50 млрд грн митних надходжень на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми припускаємо, що держбюджет від митниці недоотримує близько 50 млрд. грн.", - сказав він .

Гетманцев зазначив, що перед новим керівництвом відомства стоїть завдання перевиконати план надходжень на 12%.

"Поки що ми вимагали звільнити одного з вищих посадових осіб, винного у схемах, і сформували дуже простий KPI для митниці: +12% до індикативу", – сказав парламентар.

"Якщо індикатив буде виконано за груднем, заглибимося в рамках парламентського контролю у внутрішні процеси служби (тарифи та ціни, робота за окремими категоріями товарів, "зеленка" тощо). Якщо індикатив виконано не буде, звільнимо з посади заступників, які відповідають за виконання планів та керівництво дещо гірших щодо виконання планів митниць. Це робота на кілька місяців, але за кілька місяців ми порядок наведемо", – запевнив голова комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

На початку листопада Кабмін тимчасово поклав повноваження голови Державної митної служби на директора департаменту боротьби з контрабандою В'ячеслава Демченка.

"Це людина нова. Від імені комітету скажу, що ми не готові поки що давати оцінку її роботі. Зарано. Але можу висловити негатив щодо всіх інших, хто там працює. І в керівництві, і на самих митницях. Ми вирішили почати з перевиконання плану щодо надходжень", – прокоментував це призначення Гетманцев.
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Топ коментарі
+3
а як там "санкції" СНБО???
Всі на своїх посадах кіздят ,тільки с братом Єрмака діляться??
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14.12.2021 10:53
+2
ми всі знаем хто їх отримуе - і що ..... гЄтьманцев ти просто маніпулятивне чьмо ...
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14.12.2021 10:41
+2
50 млрд налу недопоступає "на вєрх?
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14.12.2021 10:46
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ми всі знаем хто їх отримуе - і що ..... гЄтьманцев ти просто маніпулятивне чьмо ...
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14.12.2021 10:41 Відповісти
"перевиконати план надходжень на 12%." - это как. Заставить больше импортировать? Так это бред.
Опять будут на таможне задирать тариф - опять все подорожает. Вот и весть "план"...
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14.12.2021 10:45 Відповісти
А ты?
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14.12.2021 10:45 Відповісти
50 млрд налу недопоступає "на вєрх?
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14.12.2021 10:46 Відповісти
Спочатку злодійську зелень гаком за ребро, а якщо не здохнуть на палю.
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14.12.2021 12:34 Відповісти
Чому,ж Ви, так,мало крадете?
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14.12.2021 10:46 Відповісти
а як там "санкції" СНБО???
Всі на своїх посадах кіздят ,тільки с братом Єрмака діляться??
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14.12.2021 10:53 Відповісти
Если в бочке с говном поменять крышку на новую, то содержимое бочки не измениться.
Если в бочке говном поменять саму бочку (перелить в новую), то содержимое бочки не измениться.
Если в бочку с говном добавить ложку/ведро меда, то содержимое бочки не измениться.

Можете и дальше менять руководство ...

Подсказочка: Для создания видимости работы, советую переносить воду в решете. Эффект тот же, но вони меньше.
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14.12.2021 10:55 Відповісти
Безграмотные идиоты - если в одном месте, что-то пропало, то в другом месте обязательно что-то появилось!!!
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14.12.2021 10:56 Відповісти
За ці роки керування державою зелені повністю деградували і навіть перевищили по корупції Овоча з його регіоналами. Тому коли зелені говорять про держбюджет, треба розуміти, що то їх "общак".
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14.12.2021 10:56 Відповісти
все пучком вони крадуть
Європа позичає Штати - допомагають
мудрий віддає та мовчить
срана еліта жере та богує
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14.12.2021 11:04 Відповісти
16:00 02.04.2020
Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!

НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе этой цитаты из интервью "LB":

"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?".
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14.12.2021 11:06 Відповісти
Гетьманцев за три роки не зміг навести порядок на митниці відносно доходів в бюджет.Яка доцільність тримати його на посаді,яку він займає????????????????
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14.12.2021 11:07 Відповісти
Так вже ж ніби РНБО усе ефективно вирішила, санкції протицілого списку стрілочників ввела. Переконували, що бюджет буде повнитися більше та більше. Результат? Неймовірно компетентна влада...
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14.12.2021 11:17 Відповісти
Что ?? липовый профессор Гетманцев обосрался со своими расчётами?
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14.12.2021 11:59 Відповісти
Як казав колись старий опер, що все доотримано просто на це хтось живе.
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14.12.2021 12:25 Відповісти
 
 