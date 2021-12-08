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контрабанда (1551) санкції (6860) РНБО (1721) митниця (1028)

Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

Введені Радою національної безпеки та оборони санкції щодо "контрабандистів" не вплинули на збільшення надходжень від митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю nv.ua, відповідаючи на запитання, чи санкції РНБО проти контрабандистів вплинули якимось чином на збільшення надходжень від Митної служби.

"У будь-якому разі санкції мають свій ефект і впливають на діяльність тих людей, які займаються незаконними діями. Проте сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", – сказав Марченко.

У цьому контексті він констатував, що Митна служба "недопрацьовує".

"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів досить актуальне",- зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 2 квітня оголосив про запровадження санкцій проти ряду осіб, яких він назвав "топ-десяткою української контрабанди". В подальшому цей санкційний список було розширено.

Тоді президент зазначав, що за розрахунками експертів збитки через контрабанду для держбюджету сягають 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн становлять збитки через неефективну роботу митниці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР. ВIДЕО
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Топ коментарі
+13
Зато митники задоволені, в них реально бабло поперло.
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08.12.2021 13:47
+10
Не може бути
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08.12.2021 13:48
+5
Ничего-ничего, есть зебилье(пока еще). Оно компенсирует.
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08.12.2021 13:47
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Ничего-ничего, есть зебилье(пока еще). Оно компенсирует.
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08.12.2021 13:47 Відповісти
Нібито під час введення санкцій ЗЄЇЛА думало про бюджет, а не про рейтинги.
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08.12.2021 13:58 Відповісти
Зато митники задоволені, в них реально бабло поперло.
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08.12.2021 13:47 Відповісти
Не може бути
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08.12.2021 13:48 Відповісти
Замість слова ''Недопрацьовують'', мало бути "Десь недопрацьовують", якось не на всі 100 процентів зебільна новина.
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08.12.2021 13:55 Відповісти
борцуны с коррупцией саим корумпировались ,как не ожиданно.... чего и ожидать стоило !
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09.12.2021 15:53 Відповісти
Зато добавили рейтинг Володі Зе ленському. Він тільки над цим і працює. Зебіли ще не вимерли, їм головне обіцянки і цяцянки, а що з того вийшло, їм не цікаво.
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08.12.2021 14:58 Відповісти
Чужих контрабандистов убрали, своих зеленых поставили, Ермак и Зеленский скоро будут миллиардерами, если не уже.
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08.12.2021 15:43 Відповісти
Порошенко, за время каденции, в три раза стал богаче. Официально. Эти то чем хуже?
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08.12.2021 16:29 Відповісти
Порошенко так громогласно не объявлял борьбу с контрабандистами. Зато Зеля - и борьбу с контрабандистами и с олигархами. Эффект - 0.
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08.12.2021 16:37 Відповісти
Не все такие скрытные, прировняла шморкача к жуку со стажем.
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08.12.2021 17:59 Відповісти
и я стал богаче в 5 раз И ЖО ?
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08.12.2021 17:25 Відповісти
Три шаурмы можешь купить за раз? Молодец! Кушай! Олигарх подвальный.
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08.12.2021 17:37 Відповісти
Факты, рашотроллик, факты предоставь.
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08.12.2021 18:57 Відповісти
Там просто потоки перенаправили, в зелёный карман😁
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08.12.2021 15:44 Відповісти
нагадайте яка заробітня плата в митника і прикордонника?
10-13 тисяч?
всі сидять на потоках з контрабанди
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08.12.2021 16:14 Відповісти
В нормальних країнах, контрабандистів саджають до тюрми. У нас - накладають "санкції". Сміялися, ледь не передохли.
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08.12.2021 16:27 Відповісти
скажите есть хоть что-то??? за что бы взялся этот малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат и оно принесло пользу Стране а не бене и т.д???
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08.12.2021 16:55 Відповісти
А мне Гетьманцев доказывал у себя в Фейсбуке год назад, что я ничего не понимаю в контрабанде и все вру.
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08.12.2021 17:18 Відповісти
***
таможенник ужинает за щедро заставленным едой столом... жена :
- ну что ж ты грустный то такой?
- а шо веселиться? жизнь как подорожала в последнее время..
- ну что ты такое говоришь? посмотри, на нас и одежда и обувь - конфискаты и все-все на этом столе оттуда же...
- да? а хлеб то покупной !!!
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08.12.2021 17:30 Відповісти
Не тех наказали!
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08.12.2021 17:32 Відповісти
$3 млрд крадут на таможне.-Саакашвили.
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08.12.2021 17:47 Відповісти
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08.12.2021 17:52 Відповісти
Как один сказал, деньги- это не главное, у него спросили, а что главное? Их количество, таков был ответ.
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08.12.2021 18:02 Відповісти
А народ думал что вы ****** для БЕни 4 млрд с контрабандистов заработали ..

Буратино работает под дурачка , Ермака с собой по фронту тягает - НО ОН СУБЬЕКТ -БЕЗ УКРАИНЫ ПРО УКРАИНУ НИ-НИ !!! ХРЕН СНИМ ЧТО ОПУ КРОТОФЕРМА , АГА
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08.12.2021 18:08 Відповісти
Ну раз таможенники не дорабатывают, то вы у них из зарплат берите чего не хватает !
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08.12.2021 18:10 Відповісти


Загалом за 11 місяців 2021 року в зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено 182 035 митних декларацій (торік за аналогічний період - 157 389 митних декларацій). Так, у режимі імпорт - 105 тис, експорт - 52 тис, транзит - 23 тис МД.

Загальна вартість імпорту за звітній період становить понад 36 млрд грн, що на 19,82 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року (28,9 млрд грн).

Серед найбільших країн-імпортерів: Угорщина - 21,8 млрд грн, Італія - 4,7 млрд, Словаччина та Австрія - по 4 млрд, Чехія - 3,6 млрд, Німеччина - 1,7 млрд, Польща - 1,6 млрд.

Загальна вартість експорту в січні-вересні п.р. року становить 9,6 млрд грн, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,1 млрд грн).

https://zakarpattya.net.ua/News/216283-Na-Zakarpatskii-mytnytsi-oformleno-ponad-180-tys-deklaratsii
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08.12.2021 18:51 Відповісти
Шось наш мінфін мутить...
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08.12.2021 18:53 Відповісти
а вы еще таможенные тарифы задерите. Шоб наверняка.
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08.12.2021 20:32 Відповісти
Не понял ! Кто "недорабатывают" ? Контрабандисты или таможня ?
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08.12.2021 21:12 Відповісти
контрабандисти недопрацьовують, тому митниця недоотримує.. все мало...
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08.12.2021 21:30 Відповісти
все, что делает Зеленский - это врет! Ничего не работает из того, что он делает. Вообще тратит в пустую время страны! Больше всего я хотел, чтобы он принял прямую демократию онлайн, а он сделал там такие условия, что оно не работает. Просто бесконечно лживые реформы. Обложки такие делает для пиара, что просто капец, а когда доходит до сути и открываешь обложку, а там внутри пусто, просто пустой пиар. Все, что он делает - это врет, а смотрим где происходят улучшения на деле - это у олигархов, которые в 3 раза богаче стали, и это коррупционеры, которые тоже богаче стали.
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08.12.2021 21:27 Відповісти
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08.12.2021 21:31 Відповісти
коли ви вже *ля збагнете, що не заборонами, а спрощенням та лояльним розмитненням можна збільшити бюджетні надходження???
От "продавець трусів на базарі" (як ви його обзивали) збагнув, а ваші зарозумілі макітри ("Київської ШкоДи економіки") не можуть...
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08.12.2021 21:29 Відповісти
 
 