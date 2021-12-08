Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

Введені Радою національної безпеки та оборони санкції щодо "контрабандистів" не вплинули на збільшення надходжень від митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю nv.ua, відповідаючи на запитання, чи санкції РНБО проти контрабандистів вплинули якимось чином на збільшення надходжень від Митної служби.

"У будь-якому разі санкції мають свій ефект і впливають на діяльність тих людей, які займаються незаконними діями. Проте сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", – сказав Марченко.

У цьому контексті він констатував, що Митна служба "недопрацьовує".

"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів досить актуальне",- зазначив він.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 2 квітня оголосив про запровадження санкцій проти ряду осіб, яких він назвав "топ-десяткою української контрабанди". В подальшому цей санкційний список було розширено.

Тоді президент зазначав, що за розрахунками експертів збитки через контрабанду для держбюджету сягають 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн становлять збитки через неефективну роботу митниці.

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