Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко
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Введені Радою національної безпеки та оборони санкції щодо "контрабандистів" не вплинули на збільшення надходжень від митниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю nv.ua, відповідаючи на запитання, чи санкції РНБО проти контрабандистів вплинули якимось чином на збільшення надходжень від Митної служби.
"У будь-якому разі санкції мають свій ефект і впливають на діяльність тих людей, які займаються незаконними діями. Проте сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", – сказав Марченко.
У цьому контексті він констатував, що Митна служба "недопрацьовує".
"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів досить актуальне",- зазначив він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 2 квітня оголосив про запровадження санкцій проти ряду осіб, яких він назвав "топ-десяткою української контрабанди". В подальшому цей санкційний список було розширено.
Тоді президент зазначав, що за розрахунками експертів збитки через контрабанду для держбюджету сягають 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн становлять збитки через неефективну роботу митниці.
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Будь ласка, зачекайте...
10-13 тисяч?
всі сидять на потоках з контрабанди
таможенник ужинает за щедро заставленным едой столом... жена :
- ну что ж ты грустный то такой?
- а шо веселиться? жизнь как подорожала в последнее время..
- ну что ты такое говоришь? посмотри, на нас и одежда и обувь - конфискаты и все-все на этом столе оттуда же...
- да? а хлеб то покупной !!!
Буратино работает под дурачка , Ермака с собой по фронту тягает - НО ОН СУБЬЕКТ -БЕЗ УКРАИНЫ ПРО УКРАИНУ НИ-НИ !!! ХРЕН СНИМ ЧТО ОПУ КРОТОФЕРМА , АГА
Загалом за 11 місяців 2021 року в зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено 182 035 митних декларацій (торік за аналогічний період - 157 389 митних декларацій). Так, у режимі імпорт - 105 тис, експорт - 52 тис, транзит - 23 тис МД.
Загальна вартість імпорту за звітній період становить понад 36 млрд грн, що на 19,82 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року (28,9 млрд грн).
Серед найбільших країн-імпортерів: Угорщина - 21,8 млрд грн, Італія - 4,7 млрд, Словаччина та Австрія - по 4 млрд, Чехія - 3,6 млрд, Німеччина - 1,7 млрд, Польща - 1,6 млрд.
Загальна вартість експорту в січні-вересні п.р. року становить 9,6 млрд грн, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,1 млрд грн).
https://zakarpattya.net.ua/News/216283-Na-Zakarpatskii-mytnytsi-oformleno-ponad-180-tys-deklaratsii
От "продавець трусів на базарі" (як ви його обзивали) збагнув, а ваші зарозумілі макітри ("Київської ШкоДи економіки") не можуть...